Google Pixel 9a kan prijsstijging krijgen, maar niet elk model

De Google Pixel 9a kan misschien wel dezelfde startprijs hanteren als de Pixel 8a, maar als je meer opslagruimte wil, kan dat wel meer gaan kosten volgens een nieuw gerucht.

Volgens een verslag van Android Headlines dat alleen verwijst naar "onze bronnen", zal de Google Pixel 9a in de VS gelanceerd worden met een startprijs van 499 dollar. Het gaat dan om het instapmodel met 128GB aan opslagruimte en dat is ook dezelfde prijs die bij het instapmodel van de Pixel 8a werd aangehouden. Als die startprijs in andere regio's ook hetzelfde blijft, dan krijgen we in Nederland en België dus weer te maken met eens startprijs van 549 euro.

Hetzelfde verslag geeft echter dus ook aan dat het model met 256GB aan opslagruimte 599 dollar zou kosten. Dat zou dat model 40 dollar duurder maken dan het vergelijkbare model van zijn voorganger. Deze mogelijke prijsverhoging kan natuurlijk ook van toepassing zijn in andere regio's. Dat zou kunnen betekenen dat we in de Benelux bijvoorbeeld 649 euro moeten neerleggen voor dit model met meer opslagruimte. Google kan echter natuurlijk ook andere prijsverhogingen aanhouden in andere regio's, dus dit is maar een inschatting gebaseerd op de zogenaamde nieuwe dollarprijs.

De Pixel 8a had bijvoorbeeld in de VS dezelfde startprijs als de Pixel 7a, maar in de Benelux was de 8a 40 euro duurder. Deze prijsstructuur geeft in principe aan dat 128GB voor Google 100 dollar (en eventueel ook 100 euro) waard is. Dat is ook het geval bij de prijsverschillen tussen de verschillende modellen van de flagship Pixel 9 en Pixel 9 Pro.

Een prijsverhoging is natuurlijk nooit aangenaam nieuws, maar aan de andere kant is een stabiele startprijs misschien belangrijker voor een telefoon die zich richt op consumenten met een wat strakker budget. Als opvolger van de Pixel 8a, onze huidige keuze voor de beste smartphone onder 500 euro, moet de Pixel 9a natuurlijk ook nog steeds een uitstekende prijs-kwaliteit bieden.

Een gelekte render van de Google Pixel 9a, waarin een nieuw design zonder camerabalk te zien is. (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks)

We schrijven inmiddels al maandenlang over leaks rondom de aankomende budgetvriendelijke Pixel-telefoon en als we de geruchten kunnen geloven, maken we in maart 2025 kennis met een zeer degelijke middenklasser van Google.

We gaven eerder al aan dat de Pixel 9a schijnbaar een 6,3-inch 120Hz display, een Tensor G4-chip en 8GB RAM krijgt. Op het gebied van de camera's verwachten we een 48MP-hoofdcamera, 13MP-ultrawide en een 13MP-selfiecamera. Die hoofdcamera lijkt op het eerste gezicht misschien een downgrade vergeleken met de 64MP-hoofdcamera van de Pixel 8a, maar zoals T3 ook al aangaf, zou dit dezelfde sensor kunnen zijn als degene die op de Google Pixel 9 Pro Fold gebruikt wordt. Die sensor zou ondanks de lagere hoeveelheid megapixels wel een upgrade zijn.

De Pixel 9a krijgt waarschijnlijk ook een vernieuwd design, waarbij de iconische Pixel-camerabalk wordt ingeruild voor een ovaal camera-eiland en er ruimte is gemaakt voor een 5.100mAh-batterij. Die batterij zou dus nog groter zijn dan degene in de Pixel 9 Pro XL en zelfs groter dan de batterijen in de iPhone 16 Pro Max en de Samsung Galaxy S25 Ultra.

We hoeven waarschijnlijk niet heel lang meer te wachten op officiële details over de Pixel 9a, maar voor nu is alle bovenstaande informatie dus gebaseerd op geruchten en leaks. De informatie rondom de prijsverhoging komt dus ook nog eens vanuit een anonieme bron, dus we kunnen niet inschatten hoe betrouwbaar die bron is.

Als je niet kan wachten tot maart om erachter te komen of de Pixel 9a iets voor jou is, bekijk dan vooral onze lijsten met de beste Android smartphones en de beste budget smartphones om de beste toestellen van dit moment te bekijken.