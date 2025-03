Software-update voor Google Pixel-smartphones voegt nieuwe camerafuncties toe

Google is de afgelopen dagen druk bezig geweest met het uitbrengen van software-updates voor de Pixel-telefoons en Watches. We hebben nog wat nieuws te melden, waaronder een kleine upgrade die de prestaties op oudere Pixel-telefoons zou moeten verbeteren.

Allereerst is Google bezig met het updaten van de Pixel Camera-app (via 9to5Google). Versie 9.8 is nu beschikbaar op compatibele apparaten, zijde alle Pixel-telefoons en de Google Pixel Tablet. Nieuwe functies zijn de optie om de animatie in de astrofotografiemodus uit te schakelen en ondersteuning voor het "opgestoken hand" gebaar om timers met de camera te bedienen. Eigenaars van een Pixel Fold kunnen nu Dual Screen Preview gebruiken in de videomodus, terwijl de Voeg Mij Toe-functie kan worden gebruikt op het externe display van de Pixel 9 Pro Fold.

Elke telefoon in de Google Pixel 9-serie krijgt ondersteuning voor op afstand aangesloten camera's. Compatibele modellen zijn onder andere recente GoPro-modellen en andere Pixel-smartphones. Dat betekent dat je het ene apparaat kunt gebruiken voor het maken van foto's en video's en het andere voor de bediening.

Verbeterde prestaties en batterijduur

(Image credit: Google)

De tweede update waar we het over hebben, is voor de Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel Fold en Pixel Tablet. Zoals gespot door Android Authority krijgen deze oudere apparaten een kernel-upgrade naar Linux 6.1.

Elke Android-telefoon draait Linux als basis en de kernel is het laagste softwareniveau, waardoor al het andere kan draaien. Hoewel kernelupdates niet altijd belangrijk zijn, melden gebruikers verbeteringen op vlak van prestaties en batterijduur.

Hierdoor hebben de oudere Pixel-telefoons dezelfde kernelversie als de nieuwe Pixel 9-toestellen die halverwege vorig jaar zijn gelanceerd. Het is iets wat Google eigenlijk al meer dan een jaar geleden beloofde, in januari 2024, maar de updates komen nu pas naar de telefoons.

Je hoeft niets te doen om deze updates te krijgen: ze zouden automatisch op je Pixel moeten verschijnen in de vorm van een melding wanneer ze klaar zijn om te geïnstalleerd te worden. Als je handmatig op updates wilt controleren, ga dan naar Systeem > Software-update via de instellingen.