iRobot onthult vier nieuwe robotstofzuigers

Prijs en beschikbaarheid De nieuwe robotstofzuigers zijn vanaf 18 maart verkrijgbaar in Nederland en België. De Roomba Combo 105 kost 299 euro zonder schoonmaakstation en 399 euro met schoonmaakstation. De Roomba Combo 205 kost 449 euro en komt niet met schoonmaakstation. De Roomba Combo Plus 405 kost 699 euro en de Roomba Combo Plus 505 kost 799 euro, inclusief schoonmaakstation.

Robotstofzuigerfabrikant iRobot onthult vandaag vier nieuwe robotstofzuigers tegelijkertijd in uiteenlopende prijsklassen. De nieuwe robots hebben een nieuw ontwerp, verbeterde technologie en een vernieuwde Roomba Home-app die gebruikers meer intuïtieve controle biedt. Dit is, volgens iRobot zelf, de grootste en meest uitgebreide line-up in de geschiedenis van het merk.

Alle nieuwe robots beschikken over een verhoogde zuigkracht, verbeterde navigatie en snelle mapping met ClearViewLidar-navigatie. Naast verbeterd dweilen, beschikken de vier robotstofzuigers over automatische tapijtdetectie en -vermijding en objectdetectie en -vermijding. Voor elk nieuw model kan je in de app ook verboden zones instellen, schoonmaakroutines aanmaken, kamerindelingen maken en meer.

De line-up bestaat concreet uit twee instapmodellen, de Roomba 105 en Roomba 205, en twee modellen in het middensegment, de Roomba Plus 405 en Roomba Plus 505 Combo. Zoals je ziet, is de naamgeving van iRobot ook lichtjes veranderd. Naast de instapmodellen en de Plus-modellen, zullen er op een later moment nog Max-modellen bij komen in het premium segment. We gaan hieronder verder in op wat alle robotstofzuigers precies kunnen.

iRobot Roomba Combo 105 en 205: instapmodellen

(Image credit: iRobot)

De goedkoopste robotstofzuiger is de Roomba Combo 105 die zowel met als zonder schoonmaakstation verkrijgbaar is. Het gaat hier om een schoonmaakstation waarin alleen een stofzak zit, die tot 75 dagen aan stof kan opvangen. De robotstofzuiger heeft wel een dweil en ingebouwde watertank, die je zelf geregeld moet aanvullen. Daarnaast heeft de Roomba Combo 105 ondersteuning voor Smart Scrub. Deze functie is geïntroduceerd in de Roomba Combo j9+ en detecteert hardnekkige vlekken op de vloer. Vervolgens zal de robotstofzuigers korte voor- en achterwaartse bewegingen maken op dit deel van de vloer om een effect te creëren dat op handmatig schrobben lijkt.

(Image credit: iRobot)

De Roomba Combo 205 introduceert een volledig nieuw mechanisme in het ingebouwde stofreservoir dat iRobot "Dust Compactor" noemt. Zoals je in de afbeelding hierboven kan zien, zitten er twee armen in het stofreservoir die het vuil samen drukken. Dit zorgt ervoor dat je het stofreservoir minder vaak moet legen. Volgens iRobot zou dit tot 60 dagen aan stof moeten kunnen vasthouden voor het vol zit. De Roomba Combo 205 heeft ook een watertank en dweil, maar geen schoonmaakstation. Hij is daarom gericht op huishoudens waar niet meteen plaats is voor een schoonmaakstation. Verder krijg je hier dezelfde functies als bij de Roomba Combo 105, inclusief Smart Scrub.

De Roomba Combo 105 kost 299 euro zonder schoonmaakstation en 399 euro met schoonmaakstation. De Roomba Combo 205 kost 449 euro en heeft geen schoonmaakstation.

iRobot Roomba Combo Plus 405 en 505: draaiende dweilen die vanzelf drogen

(Image credit: iRobot)

Ten slotte zijn er nog de twee middenklassers, de Roomba Combo Plus 405 en Roomba Combo Plus 505. Ze hebben dezelfde basisfuncties als de instapmodellen en doen daar nog een heleboel extra's bovenop. Dit duo heeft bijvoorbeeld een schoonmaakstation waarin niet alleen een stofzak, maar ook twee watertanks aanwezig zijn, eentje voor schoon water en eentje voor vuil water. Verder zijn ze beide uitgerust met twee draaiende dweilen achteraan die opgetild kunnen worden als er tapijt wordt gedetecteerd. De dweilpads worden zelfs automatisch gereinigd en gedroogd in het schoonmaakstation na elke schoonmaakbeurt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het onderscheid tussen de Roomba Combo Plus 405 en Roomba Combo Plus 505 is niet enorm groot op het eerste gezicht. We zetten de belangrijkste verschillen kort op een rijtje. De Roomba Combo Plus 505 kan de dweilpads uitschuiven waardoor hij beter langs randen en in hoeken kan reinigen. Daarnaast droogt dit duurdere model de dweil met hete lucht van 40 graden, terwijl de Roomba Combo Plus 405 dit doet met lucht op kamertemperatuur, waardoor het droogproces langer duurt. Als laatste is de obstakeldetectie van de Roomba Combo Plus 505 geavanceerder en kan hij (met de hulp van AI) beter kleine voorwerpen omzeilen, zoals sokken, kabels en uitwerpselen van huisdieren.

De Roomba Combo Plus 405 kost 699 euro en de Roomba Combo Plus 505 kost 799 euro. Beide modellen worden zijn uitsluitend met schoonmaakstation verkrijgbaar.