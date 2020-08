Google Pixel 5a al genoemd in Android broncode

Momenteel wachten we met spanning af of de Google Pixel 4a daadwerkelijk gepresenteerd wordt op 3 augustus. Het toestel van Google is nog niet eens uit de doeken of er wordt al info gespot waaruit blijkt dat een opvolger in de maak is.

Via 9to5Google zijn we erachter gekomen dat er in nieuwe code van AOSP (Android Open Source Project) een melding wordt gemaakt van de Pixel 5a. Het is de eerste hint die Google geeft dat er inderdaad een nieuwe midranger van de Pixel a-serie aankomt in 2021. We zouden het echter (nog) niet zien als een gegarandeerde bevestiging.

Dat de Pixel 5a al genoemd wordt in codes zonder dat de Pixel 4a op de markt is, geeft wel aan hoe laat de opvolger van de Pixel 3a op de markt komt. Het is immers 15 maanden geleden dat laatstgenoemde smartphone zijn debuut maakte op Google IO 2019.

Natuurlijk zijn er dit jaar verzachtende omstandigheden geweest die de vertraging van de lancering van de Pixel 4a zeer begrijpelijk maken. Wat de impact zal zijn op de releasedatum van de Pixel 5a, is nog veel te vroeg om te zeggen.

Pixel perfect?

De Pixel 5a code zegt ons niets over de telefoon, behalve dat hij in ontwikkeling is en dat hij met Android 11 aan boord zal verschijnen. Dat suggereert een lancering vóór september, in ieder geval voordat Android 12 officieel uit is.

De AOSP update vermeldt ook twee andere telefoons waarover we onlangs gehoord hebben: de Pixel 4a 5G en de Pixel 5. Beide handsets zouden later in het jaar, rond oktober, kunnen verschijnen, maar niets is zeker in dit stadium.

Misschien hebben we het mis, maar we verwachten dat er volgende week maar één Pixel 4a opduikt. De 5G-variant die ook in het gerucht rondgaat, lijkt pas over een tijdje te verschijnen, en lijkt qua specificaties misschien meer op de Pixel 5 dan op de Pixel 4a.

Het merendeel van deze onzekerheden zou in de resterende maanden van 2020 moeten worden onthuld, maar gezien hoe goed de Pixel 3a werd ontvangen en hoe aantrekkelijk de Pixel 4a zou kunnen zijn, zijn we blij te horen dat een Pixel 5a op de planning staat voor volgend jaar.