Android 11 bèta is live: dit zijn de nieuwe functies

De Android 11 bèta is eindelijk beschikbaar om te downloaden voor iedereen en geeft een vroege blik op wat er komen zal in de grote Android-update van dit najaar.

Na het annuleren van Google IO 2020 vanwege het coronavirus, wou Google de Android 11 bèta onthullen op een online event op 3 juni. Vanwege de Black Lives Matters-protesten is dat echter ook niet doorgegaan. In de plaats daarvan heeft Google de Android bèta gelanceerd met enkele korte video's en infopagina's die gebruikers kunnen bekijken, aldus het blogbericht van het bedrijf. Om de bèta te downloaden, klik je trouwens hier.

Hou er wel rekening mee dat de Android 11 bèta alleen voor eigenaren van de Pixel 2 en nieuwer beschikbaar is: voor het eerst zijn de originele Google Pixel en Pixel XL geen kandidaten meer hiervoor. Dit is logisch aangezien de originele Pixels vorig jaar alleen toegang kregen tot de bèta omdat er een sterke vraag was vanuit de community. Vermoedelijk zullen de originele Pixels de update naar de officiële versie van Android 11 ook niet meer ontvangen.

Wat hebben we uiteindelijk niet gezien? De Google Pixel 4a. Nadat Google IO 2020 werd geannuleerd, hadden we deze middenklasser verwacht bij de lancering van de Android 11 bèta, maar die lancering laat nog steeds op zich wachten.

Dit weten we al over iOS 14

Dit zijn de beste Android-smartphones

Wat bevat Android 11?

We kregen onze eerste blik op Android 11 toen de eerste ontwikkelaarspreview eind februari werd gelanceerd. Net zoals in die versie heeft de openbare Android 11 bèta een poging gedaan om berichten te markeren zodat ze niet verloren gaan in je stortvloed aan meldingen.

(Image credit: Google)

Het drop-down menu met meldingen zal een speciale 'gesprekken' sectie krijgen, die snelkoppelingen zal hebben om herinneringen in te stellen of zelfs de chat te tonen in een aparte bol, zoals Facebook Messenger nu al doet.

Android 11 verbetert ook toetsenbordsuggesties met apps die gebruik maken van Autotfill en Input Method Editors. Voice control toegankelijkheid wordt een beetje slimmer door het genereren van labels en toegangspunten die relevant zijn voor wat er op het scherm gebeurt.

Mensen die hun smartphone gebruiken om smart home-toestellen te besturen, kunnen in Android 11 alle opties daarvoor terugvinden in de centrale Device Controls-hub. Die kan je oproepen door lang op de aan/uitknop te drukken.

En het zou geen Android-update zijn zonder aanpassingen aan de privacy. Als gebruikers al een tijdje geen app hebben opgestart, zal Android 11 automatisch zijn rechten resetten en gebruikers bij de volgende opening vragen wat hun voorkeuren zijn.

Dat is het ongeveer voor consumenten die de bèta van Android 11 nu downloaden. Ontwikkelaars krijgen daarentegen heel wat meer mogelijkheden achter de schermen. Voor de technische kant van het verhaal, kan je de introductievideo's van Google op YouTube bekijken.

Hieronder zie je alvast een kort overzicht van wat er voor ontwikkelaars is veranderd in Android 11: