Google Pixel 4a onthullingsdatum gespot in teaser

Na maanden van onzekerheid is het heeft Google eindelijk de lanceerdatum gepubliceerd van de langverwachte Google Pixel 4a: maandag 3 augustus.

De datum is gespot in een simpele puzzel op een nieuwe pagina in de Google-shop: door het tikken op zes gekleurde blokken om die van het officiële Google-logo te laten lijken, onthullen ze de volgende woorden: "The Google Just What You’ve Been Waiting For Phone", naast een lanceerdatum van 3 augustus.

De verwijzing naar het wachten heeft zeer waarschijnlijk te maken met de ontzettend lange tijd dat we op de telefoon hebben moeten wachten. We hadden in eerste instantie verwacht dat de Pixel 4a onthuld zou worden op Google IO 2020, maar dit bleek niet het geval. Vervolgens bleef het een lange tijd stil, en vreesden we er zelfs voor dat de Pixel 4a er helemaal niet meer zou komen.

Specificaties Google Pixel 4a

Een tweet van Mishaal Rahman van XDA Developers suggereerde in juni al dat de Pixel 4a inderdaad net door de keuring van het Amerikaanse FCC is gekomen. Een paar dagen daarvoor was de Pixel 4a ook al gecertificeerd door het Bureau of Indian Standards (BIS), wat een vergelijkbare functie heeft als de FCC in de Verenigde Staten. De certificatie vond plaats op 10 juni, maar pas negen dagen later werd het nieuws opgepikt door de media.

Het is nog niet duidelijk welke chipset er onder de motorkap zit. De meeste geruchten wijzen op een Snapdragon 730, terwijl er ook bronnen zijn die vasthouden aan de Snapdragon 765. Verder wordt er gerekend op 6GB RAM.

In de tot dusver gelekte renders zagen we telkens één cameralens aan de achterzijde. Hoewel het jammer is dat er geen telefotocamera aanwezig is of een groothoeksensor, is de camerasoftware van Google wel ontzettend goed. Over de kwaliteit van reguliere plaatjes maken we ons dan ook geen zorgen.

Het is momenteel nog niet bekend of de Google Pixel 4a officieel uitgebracht wordt in de Benelux.