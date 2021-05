Google Pixel Buds A-Series per ongeluk onthuld in officiële tweet

De Google Pixel Buds A (of ‘A-Series’) is mogelijk twee keer bevestigd door Google zelf. Eerst gebeurde het in een tweet van het officiële account, waarna het bericht snel werd verwijderd. Daarna verschenen de draadloze oortjes op de Duitse website, waardoor de vermoedens stijgen dat er nieuwe, meer betaalbare volledig draadloze earbuds aan zitten te komen.

De tweet kwam van het officiële @Android-account en was naar verluidt een tiental minuten live alvorens hij werd verwijderd. Het bericht verwijst naar 'De nieuwe Pixel Buds A-Series' en vermeldt 'one-tap bluetoothkoppeling met de geüpdatete Fast Pair-ervaring.'

Een Tweetdeck-screenshot van de officiële @Android-tweet. (Image credit: Google)

De tweet toont ook een beeld van de Buds A-Series (zoals je hierboven kan zien). Daarin zien we de volledig draadloze earbuds en een oplaadcase die enorm veel wegheeft van die van de eerdere Google Pixel Buds (maar dan volledig in het wit). Naast het ontwerp en de Fast Pair-feature geeft de tweet niet meer informatie over de nieuwe earbuds.

Daarnaast verscheen de Pixel Buds A-Series volgens de Duitse techsite Caschys Blog ook in Google Search bij suggesties onder de Duitse Google Store. We konden deze uitkomst niet reproduceren, waardoor we vermoeden dat het bericht reeds offline is gehaald. Het ondersteunt echter wel onze verwachting dat de earbuds van Google niet lang meer op zich zullen laten wachten.

Google Pixel Buds A: betaalbare volledig draadloze earbuds?

We hebben nog niet veel informatie vernomen over de Google Pixel Buds A. Alles wat we wel weten is dat ze er hetzelfde uitzien als de Google Pixel Buds van vorig jaar, en dat ze mogelijk een lagere prijs hebben. De touch controls voor afspelen van muziek en de Google Assistant blijven behouden.

We hoorden tevens een gerucht dat de Buds A in april zouden verschijnen, maar die deadline is inmiddels verstreken. Het lijkt ons dus waarschijnlijker dat ze gelijktijdig met de Google Pixel 5a worden aangekondigd op de Google IO 2021 dat tussen 18 en 20 mei plaatsvindt. De release zal dan voor het medio 2021 zijn.

Via Droid-Life