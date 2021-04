'Google hergebruikt 5G-processor uit Pixel 5 in Pixel 5a'

De Google 5a lijkt nog altijd aanstaande, al is het slechts in enkele delen van de wereld. Het wereldwijde tekort aan chipsets, zorgde enige tijd over verwarring of het toestel wel zou verschijnen.

De smartphone wordt verwacht tijdens de Google I/O die volgende maand plaatsvindt. Er is nog vrij weinig over het toestel zeker, maar volgens 9To5Google komt de Pixel 5a met 5G-connectiviteit.

Volgens de berichtgeving wordt de Pixel 5a uitgerust met de Snapdragon 765G-chipset, die ook in de Pixel 5 en Pixel 4a 5G te vinden waren. Daarnaast wordt de mogelijkheid genoemd dat de telefoon identiek zal zijn aan het design van de Pixel 4a 5G.

Het is mogelijk dat Google wel van plan was om een nieuwe processor te gebruiken, maar dat dit vanwege de aanhoudende chipset-crisis niet mogelijk was. Het is echter wel teleurstellend dat Google weinig nieuws naar het toestel probeert te brengen.

We weten verder nog vrij weinig over het toestel. Er wordt echter wel een soortgelijke prijs verwacht als de voorganger. We zullen moeten afwachten op een officiële onthulling om er het fijne van te weten. Dan weten we ook of het toestel in Europa verkrijgbaar wordt.