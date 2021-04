Google leakt eigen Pixel Buds

Google heeft ons misschien onbedoeld een eerste beeld gegeven van hoe de nieuwe Pixel Buds - die waarschijnlijk de Google Pixel Buds A worden - eruit kunnen zien.

In een recente mail die naar de mensen op de Google Nest-mailing lijst werd gestuurd heeft het bedrijf zo te zien per ongeluk een kleine afbeelding toegevoegd van de onaangekondigde draadloze earbuds.

De mogelijk nieuwe Pixel Buds staan in de Accessories-tab en verschijnen in een veel donkerder groen dan de munt-groene varianten die nu beschikbaar zijn.

De zichtbare case heeft ook een kleur die licht afwijkt van de vorige generaties Pixel Buds, met de kleur van de earbuds en vleugeltjes die overeenkomt met de binnenkant van de oplaadcase.

(Image credit: Google / 9to5Google)

Dit mogelijk gelekte beeld komt overeen met bestaande berichten van 9to5Google die suggereren dat de nieuwe draadloze earbuds van Google de naam Pixel Buds A krijgen. Ze zullen naar verluidt ook verschijnen in twee nieuwe kleuren, waar eentje de donkergroene versie van is die je bovenaan kan zien.

Het beeld toont interessant genoeg ook een wijziging in de plaatsing van de LED-oplaadindicator op het nieuwe model. Deze is zo te zien van de bodem van de case naar de bovenkant verschoven.

Wat weten we nog?

Aangezien het beeld van Google zelf afkomstig is, kunnen we vrij veilig stellen dat de Pixel Buds A eraan zitten te komen.

Eerdere geruchten suggereerden een lancering in het midden van 2021, in plaats van een opwachting tijdens de Made by Google hardware-release die we later in het jaar verwachten.

Op vlak van prijs is het moeilijk om inschattingen te maken. Zoals vaak het geval is bij Google verkoopt het bedrijf de voorganger van de earbuds niet zomaar in Nederland of België. Vaak zijn ze echter wel via grijze import verkrijgbaar, hetzij via Duitsland of Frankrijk, wat niet voor iedereen even interessant is. De vorige generatie Google Pixel Buds kostte 179 dollar, wat omgerekend op 150 euro uitkomt. De kans is echter groot dat de uiteindelijke prijs in Europa dichter tegen de 200 euro aanleunt.

Het ziet er echter naar uit dat we niet lang meer moeten wachten op nieuws rond deze draadloze earbuds. We hopen al wel dat Google ze voor een keertje zonder problemen op onze markten vrijgeeft.

