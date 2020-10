Google's nieuwe draadloze Pixel Buds gespot

Google's tweede generatie Pixel Buds is een ware draadloze opvolger van zijn aangeprezen voorganger. In oktober werd het product aangekondigd tijdens het Made by Google evenement. Nu zijn ze gespot, terwijl ze door de FCC controle gingen.

De nieuwe Buds waren gepland voor de lente (in de VS), en dat seizoen is net begonnen dus de timing om een certificaat van de FCC te bemachtigen is perfect. Waarschijnlijk zullen ze ook snel in de schappen liggen.

Aanvankelijk hadden we verwacht dat de nieuwe Pixel Buds gelanceerd zouden worden tijdens het Google I/O evenement, dat gepland was voor 12-14 mei maar dit werd afgelast vanwege het coronavirus. Dus de kans is groot dat ze de Buds uitrollen via een blogpost of iets vergelijkbaars.

(Image credit: Google)

De aanvraag bevat twee verschillende vermeldingen, 9to5Google (die de vermelding als eerste heeft gespot) meldt dat elk modelnummer kan correleren met de earbuds en de oplaadcase.

Wat we tot nu toe weten over de nieuwe oortjes is dat, in tegenstelling tot de originele Pixel Buds, ze volledig draadloos zijn zonder koord om ze te verbinden. De oplaadcase zal aanzienlijk compacter zijn, er strak uitzien en compatibel zijn met draadloos opladen.

De Buds zelf bieden 5 uur luisterplezier na een oplaadmoment, en de case houdt 24 uur extra als reserve. Het nieuwe ontwerp belooft een meer afgesloten geluid, maar geeft je nog steeds de mogelijkheid om omgevingsgeluiden te horen, wat Google een 'ruimtelijke luchtopening' noemt.

Ze zijn zweet- en waterbestendig, hebben een kleine vleugel om ze goed op z'n plaats te houden, daarnaast beschikken ze over touch sensoren op elke bud die reageert als je erop tikt en je kunt hem bedienen door te swipen. Ook beschikken de Buds over Google Assistant, zodat je ze ook kunt bedienen via je stem.

Hoewel we nog geen duidelijke lanceringsdatum hebben voor de nieuwe Google Pixel Buds, kunnen we ze in de aankomende weken verwachten.