Google IO 2021 start op 18 mei

Google verstuurt uitnodigingen voor Google IO 2021, en bevestigt daarin dat het dit jaar een virtueel evenement wordt. Zowel de keynote als ontwikkelaarssessies zullen van 18 tot 20 mei voor iedereen toegankelijk zijn.

Als je je wil aanmelden voor Google IO 2021, dan kan je dat via de IO-website met een Google-account doen. Zoals het bovenstaande beeld stelt, is het voor iedereen gratis, gaande van de keynote tot de verschillende, meer niche-gerichte ontwikkelaarssessies. Het is mogelijk dat er voor enkele sessies slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn.

...and we're back:) Join us May 18-20 for #GoogleIO live, online, and free for everyone. https://t.co/763eVjWpYE pic.twitter.com/Sk3tUnLme0April 7, 2021 See more

Dit wordt het eerste IO-event sinds de Google IO van 2019. De Google IO van 2020, die tussen 12 en 14 mei zou plaatsvinden, werd eind maart van vorig jaar volledig geannuleerd vanwege de Covid-19-pandemie. De gewoonlijke aankondigingen die normaal tijdens de keynote zouden plaatsvinden, zoals de introductie van Android 11 en de Google Pixel 4a, vonden later in het jaar wat stiller plaats online.

We hopen meer nieuws te krijgen over Android 12, de Google Pixel 5a en de Google Pixel 6 die later in het jaar moet verschijnen. Daarnaast verwachten we ook wat informatie over andere producten en projecten van Google die na vorig jaar wat uit de boot vielen.

Geen puzzel?

Google houdt doorgaans de lippen op elkaar voor zijn IO-event, maar het uitrollen van een cryptische puzzel zorgt ervoor dat het internet zich haast om het thema en de data van het evenement te achterhalen.

Gezien de ietwat sombere toon van de huidige uitbraak van het coronavirus heeft Google gewoon de informatie rond het evenement online gezet met publieke uitnodigingen. Er is echter nog steeds een puzzel te vinden, en we wachten nog tot hij wordt gekraakt. De puzzel lijkt op een bekend citaat met daaronder lege letters voor de persoon van wie de uitspraak afkomstig is: "It matters little who first arrives at an idea, rather what is significant is how far that idea can go."

Je kan de puzzel hier terugvinden.