Google IO 2021: CEO hint op grote aankondigingen

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft zonet zijn winsten voor Q1 van 2021 aangekondigd. De CEO van het bedrijf maakte van de gelegenheid gebruik om te melden dat er tijdens Google IO 2021 "significante product updates en aankondigingen" zullen plaatsvinden.

Sundar Pichai liet deze woorden vallen tijdens de winstbespreking van het bedrijf, maar hij onthulde geen verdere details rond de producten die we dan kunnen zien verschijnen. Google IO zal tussen 18 en 20 mei plaatsvinden.

Er wordt gespeculeerd dat we de Google Pixel 5a zien opduiken. Misschien volgt er ook wel een update rond de langverwachte Google Pixel Watch.

Alle ogen op de Pixel 5a

Zowel de Google Pixel 3a als Pixel 3a XL werden tijdens het evenement in 2019 aangekondigd, dus het zou niet de eerste keer zijn dat het bedrijf hardware onthult tijdens Google IO.

Het evenement vond vorig jaar niet plaats vanwege de Covid-19-pandemie, en Google is in 2021 overgestapt naar een volledig virtueel evenement dat voor iedereen toegankelijk is.

Horen we meer over de Google Pixel Watch?

Naast de Pixel 5a is er ook aandacht voor de aangepaste chipset van Google, genaamd Whitechapel. Eerdere leaks suggereren dat het een octa-core ARM-chip wordt die waarschijnlijk in samenwerking met Samsung wordt vervaardigd.

Dit kan de chipset worden die in de Google Pixel 6 verschijnt. We kunnen dit echter niet met zekerheid zeggen, dus we zullen wachten tot het bedrijf hier meer informatie over bekend maakt.

Er wordt ook druk gespeculeerd over de Pixel Watch, de smartwatch van Google. We zouden meer leaks verwachten als het toestel dan ook daadwerkelijk lanceert, dus we vermoeden dat Google hem op IO aankondigt of op zijn minst teaset. Dit zouden ook de eerste stappen van Google in de smartwatch-markt zijn.

Dit is natuurlijk nog steeds allemaal gebaseerd op speculatie, dus neem het met een korreltje zout. Pichai stelde dat we meerdere producten te zien zouden krijgen, dus we verwachten toch enkele onthullingen rond de mobiele toestellen van Google.

Tijdens de winstbespreking kondigde Google een omzet van 55,31 miljard dollar aan. Google Cloud zag zijn omzet stijgen naar 4,05 miljard dollar, en de advertenties op YouTube haalden 6,01 miljard dollar binnen, wat op een stijging van 49 procent neerkomt ten opzichte van vorig jaar.