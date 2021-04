Google toont camera van Pixel 5a in werking

Het is misschien niet de meest onthullende leak van de Google Pixel 5a, maar toch eentje die we graag aanhalen. In een nieuwe post op de Google AI-blog, waarin er werd gediscussieerd over de HDR+ met exposure bracketing-technologie in Pixel smartphones, verscheen een foto die naar verluidt van de camera van de Pixel 5a afkomstig is. Het duurde echter niet lang alvorens ze werd verwijderd.

Je kan de blogpost nog steeds lezen, zonder de afbeelding die door de Pixel 5a werd genomen, maar 9to5Google had de foto te pakken voordat ze verdween. Het was de EXIF-metadata - de verborgen data over de plaats en tijd dat een foto genomen werd, samen met camera die werd gebruikt - die de oorsprong van de foto weergaf.

De afbeelding werd zo te zien in Taiwan genomen, waar de Pixel smartphones worden ontwikkeld. Ze maakt gebruik van een groothoek f/2.2 lens. De datum zegt 1 oktober 2020, dus het toestel is al even in ontwikkeling.

Er verscheen in de blogpost nog een andere afbeelding waar geen smartphone-naam aan verbonden was. Deze werd echter ook snel verwijderd, dus het zou wel eens kunnen dat deze ook van de Pixel 5a afkomstig is.

Neem een foto

Deze afbeeldingen vertellen ons misschien weinig over de Pixel 5a, maar we weten wel dat hij mooie foto's neemt, en dat is geen grote verrassing. De sterke camera-functionaliteiten wordt waarschijnlijk een van de grote troeven van deze smartphone.

Het ziet er ook naar uit dat HDR+ met exposure bracketing een functie wordt op de Pixel 5a, net zoals bij de Pixel 5 en Pixel 4a 5G. Hierbij worden er meerdere belichtingen van een afbeelding gemaakt en samengevoegd, zodat je meer details krijgt in je afbeeldingen dankzij de magie van HDR.

De Pixel 5a is een interessante reis aan het afleggen. Er waren eerst geruchten dat de smartphone geannuleerd werd vanwege het wereldwijde tekort aan chips waardoor alle fabrikanten met bevoorradingsproblemen kampen. Google kondigde vervolgens aan dat de Pixel 5a inderdaad onderweg was, maar enkel in de Verenigde Staten en Japan zou uitkomen.

Volgens de geruchten die we tot dusver hebben opgevangen zal de smartphone zijn opwachting maken in juni. Hij komt waarschijnlijk ook met dezelfde Snapdragon 765G processor als de Pixel 5 en Pixel 4a 5G. De kans bestaat ook dat hij op Google IO 2021 in mei wordt aangekondigd.