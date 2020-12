Snapdragon 888 lanceert met boel nieuwe functies voor next-gen vlaggenschip smartphones

Qualcomm heeft de Snapdragon 888 aangekondigd, de topklasse SoC (Systeem-op-Chip) die enkele van de grootste vlaggenschipsmartphones van 2021 zal aansturen.

De nieuwe chipset werd aangekondigd tijdens de Snapdragon Summit 2020 van Qualcomm - een jaarlijks evenement waar de chipfabrikant zijn laatste technologie voor de nieuwe generatie smartphones vrijgeeft.

Wat de aankondiging van de nieuwe vlaggenschip-chipset van Qualcomm zo spannend maakt, zijn de nieuwe functies die het beschikbaar maakt op toekomstige smartphones.

Het evenement duurt twee dagen, dus we zullen je van verdere updates voorzien rond alles dat je moet weten van de nieuwe Snapdragon 888, en al de rest dat Qualcomm nog in het verschiet heeft.

In het kort

Wat is het? Een topklasse chipset die de next-gen vlaggenschipsmartphones zal aansturen

Een topklasse chipset die de next-gen vlaggenschipsmartphones zal aansturen Wanneer komt hij uit? We verwachten ergens in 2021

Snapdragon 888 features

De nieuwe Snapdragon 888 chipset bevat de laatste X60 5G Modem, wat een betere connectiviteit en architectuur geeft voor het nieuwe wereldwijde netwerk, waaronder een verbeterde mmWave-ondersteuning.

Qualcomm heeft ook de AI-capaciteiten op de Snapdragon 888 verbeterd, wat de chip in staat stelt om veel meer berekeningen uit te voeren in vergelijking met zijn voorganger - en daarmee zorgt voor meer intelligente functies en een meer zuinig energieverbruik.

Ook voor gamers wordt er gezorgd dankzij de toevoeging van Snapdragon Elite Gaming op de SoC, wat zorgt voor frame rates van 144fps, en Qualcomm zegt dat het de "meest significante upgrade in Adreno GPU-prestaties" levert - een stelling die we zullen uittesten van zodra de eerste toestellen met deze chip uitrollen in 2021.

Call of Duty Mobile, Fortnite en PUBG werden allemaal bij naam genoemd tijdens de lancering, dus we kunnen in de nabije toekomst aanzienlijke verbeteringen verwachten voor deze titels op vlaggenschip Androidsmartphones.

Er is ook goed nieuws voor de mobiele fotografen, aangezien de Snapdragon 888 chipset toestellen nu ook in staat stelt om "foto's en video's tegen 2,7 gigapixels per seconde, of grofweg 120 foto's tegen een resolutie van 12MP te maken." Dat is 35% sneller dan de 875-chip.

We verwachten om de komende dagen meer te horen van de nieuwe functies van het bedrijf, aangezien Qualcomm een tweede evenement zal starten waar we meer specificaties horen.

Welke smartphones krijgen de Snapdragon 888?

Een reeks smartphonefabrikanten hebben reeds bevestigd dat ze de Snapdragon 888-chipset gaan gebruiken in aankomende smartphones.

Deze bedrijven zijn: Asus, BlackShark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, Realme, OnePlus, Oppo, Sharp, Vivo, Xiaomi en ZTE.

Zowel Sony als Samsung staan niet op de lijst, maar dat wil niet zeggen dat ze de Snapdragon 888 niet ondersteunen op vlaggenschipsmartphones in 2021.

Sony kwam tijdens de lancering zelfs in beeld, dus we verwachten dat toekomstige topklasse-smartphones van het bedrijf deze nieuwe chip zullen ondersteunen.

Wacht, waar is de Snapdragon 875?

Er werd verwacht dat de nieuwe topklasse Qualcomm-chip onder de naam 875 door het leven ging gaan, maar het bedrijf heeft ervoor gekozen om de naamstructuur te wijzigen en er de Snapdragon 888 van te maken.

Waarom het bedrijf dit heeft gedaan is voorlopig nog niet helemaal duidelijk, maar dat wil zeggen dat er geen Snapdragon 875 zit aan te komen zoals we hadden verwacht.

De Snapdragon Summit vindt momenteel plaats, en we zullen dit artikel verder updaten van zodra er meer informatie over bekend is.