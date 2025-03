Google Pixel 10 is ontdekt in Android-code en kan een handige snelheidsboost krijgen

Vorige week lanceerde Google de Pixel 9a, maar er stromen momenteel ook alweer allerlei geruchten binnen over de Pixel 10 die later dit jaar wordt verwacht. Zo is het toestel ook net ontdekt in de code van Android en wordt er gehint naar een handige snelheidsboost voor de nieuwe Pixel.

Android Authority spotte de Pixel 10-naam in de code van de 'Android Open Source Project' (AOSP). Dat is dus de code waar alle verschillende versies van Android die je bij verschillende merken krijgt op gebaseerd zijn, waaronder Google's Pixel-software en Samsungs One UI.

Daarnaast zou het opstartproces op de Pixel 10 veranderd worden. Dat moet er volgens een Google-ingenieur voor zorgen dat het toestel sneller opstart. We weten nog niet precies wat voor verschil dit in de praktijk maken, want het apparaat zal op dit moment nog erg vroeg in het testproces zitten.

Waarschijnlijk heeft het versnelde opstarten te maken met iets genaamd 'Parallel Module Loading'. Daarbij worden er in principe verschillende gedeelten van Android naast elkaar geladen, in plaats van één voor één. De Pixel 10 zou hierdoor in dit gedeelte van het opstartproces 30% sneller zijn volgens opmerkingen bij de code.

Ook camera-upgrades?

De Pixel 9a liet de gebruikelijke Pixel-camerabalk achterwege. (Image credit: Google)

De Parallel Module Loading-verbeteringen zouden overigens niet exclusief zijn voor de Pixel 10. Andere recente Android-toestellen zullen naar verwachting ook toegang krijgen tot deze nieuwe feature. Het zou dan ook onderdeel kunnen uitmaken van Android 16, de nieuwe softwareversie die waarschijnlijk ergens midden in 2025 verschijnt.

De Pixel 10-serie zou dit jaar dan weer in augustus kunnen worden gelanceerd. Dat zou ook netjes 12 maanden na de lancering van de Google Pixel 9-serie zijn. Tot nu toe hebben we echter nog niet veel leaks en geruchten binnengekregen over de aankomende Pixels.

We hebben al wel wat leaks voorbij zien komen met modelnummers en interne codenamen, maar die onthulden geen hele interessante dingen. Wat wel iets interessanter is, zijn de geruchten die suggereren dat de Pixel 10 een aantal camera-upgrades zou krijgen, waaronder een extra camera achterop.

Hoewel de Pixel 9a de iconische camerabalk achterop achterwege heeft gelaten, verwachten we deze toch weer terug te zien bij de Pixel 10-modellen. Daarnaast verwachten we ook weer verschillende modellen, waaronder misschien een opvolger voor de Google Pixel 9 Pro Fold.