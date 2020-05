Voorlopige Snapdragon 875 specs tonen broodnodige 5G-verbeteringen

Qualcomms Snapdragon 8XX-serie staat synoniem voor Android-vlaggenschip. Elke high-end telefoon met Google-diensten maakt gebruik van deze chipsetserie, aangezien de grootste concurrent MediaTek zich voornamelijk bezighoudt met midrangers en budgettoestellen.

Hoewel de Snapdragon 865 pas in enkele smartphones te vinden is, zijn er nu al details opgedoken over zijn opvolger, de Snapdragon 875. Volgens de informatie (in handen van 91Mobiles) heeft de chip als codenaam 'SM8350'. Standaard wordt het Snapdragon X60 modem meegeleverd. Vergeleken met de Snapdragon 865 ziet het ernaar uit dat het nieuwe modem een stuk goedkoper zal zijn, wat de absurde prijzen van hedendaagse vlaggenschepen in potentie kan drukken.

Het is op dit moment onduidelijk of het modem geïntegreerd zit in de chipset, of dat net als bij zijn voorganger het modem extern erin gezet moet worden. Vooralsnog lijkt de eerstgenoemde optie de meest voor de hand liggende.

De Qualcomm Snapdragon 875 verschijnt naar verluidt met Kryo 685 CPU, gebouwd op Arm v8 Cortex-technologie. Hoewel de berichtgeving niet het fabricatieproces vermelden, wijzen eerdere geruchten erop dat de soc op 5nm geproduceerd wordt door TSMC. Voor de grafische prestaties klopt de Snapdragon 875 aan bij de Adreno 660 GPU. Specifieke kloksnelheden zijn nog nergens genoemd.

Snapdragon 875 specs

Verder zal de Spectra 580 als beeldverwerkingseenheid fungeren, ook wel bekend als image signal processor (ISP). De Adreno 665 Visual Processing Unit (VPU) codeert en decodeert high-res video's en afbeeldingen. De Snapdragon 865 verscheen met Spectra 480 ISP, en kon 2 gigapixels per seconde verwerken van de camera. De upgrade op dit vlak moet ook hogere resoluties/hogere framerates bewerkstelligen bij video's en een hogere resolutie bij foto's.

Op audiogebied komt komt het low-power audio subsysteem met Qualcomm Aqstic Audio Technologies WCD9380 en WCD9385 audio codecs.

De processor komt met Hexagon DSP met Hexagon Vector eXtensions en Hexagon Tensor Accelerator. De processor ondersteunt LPDDR SDRAM. Synchroon DRAM refereert naar het synchroniseren van de frequenties van de opslag met de microprocessors kloksnelheden, om zo de verwerkingscapaciteit te verbeteren.

Verdere is er ondersteuning voor 802.11ax Wi-Fi inbegrepen, wat refereert naar Wi-Fi 6 en een feature genaamd 'Bluetooth Milan'. De nieuwe Wi-Fi standaard biedt hogere snelheden en kan betere connectiviteit bieden op drukkere plaatsen. Het transfereren van bestanden via Wi-Fi verloopt eveneens sneller en vermindert de lag (latency ofwel latentie).

Een ander gerucht vermeldt dat er geen Snapdragon 865 Plus verwacht hoeft te worden in de tweede helft van 2020. Het ziet ernaar uit dat alle 2020 Android-vlaggenschepen dan ook gebruik blijven maken van de Snapdragon 865.