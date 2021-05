Google IO 2021: data, registratie, en wat te verwachten

De Google IO 2021 keynotes-conferentie gaat vandaag om 19:00 lokale tijd van start, gevolgd door bijkomende evenementen voor ontwikkelaars tot en met 20 mei. Het zijn echter de grote keynotes die voor veel mensen het belangrijkste nieuws bevatten.

We weten nog niet zeker wat er allemaal zal verschijnen, maar een officiële lancering van Android 12 lijkt ons waarschijnlijk. We krijgen misschien ook de nieuwe Pixel Buds A, Pixel 5a, Pixel Watch en Wear OS-updates te zien. Misschien doet zelfs de Pixel 6 zijn intrede, maar die kans lijkt ons heel klein.

Net zoals het WWDC 2021 van Apple vindt Google IO 2021 enkel online plaats. De keynote op 18 mei zal het startschot geven. Iedereen die uitkijkt naar nieuwe onthullingen kan het evenement dus van thuis uit volgen.

Nadat Google het evenement in 2020 annuleerde vanwege de pandemie, waren we niet zeker of Google IO ook terug zou keren. We zijn benieuwd naar wat het bedrijf voor ons in petto heeft, en hoe het zich allemaal verhoudt ten opzichte van de leaks die we de voorbije weken zagen opduiken.

Sundar Pichai, de CEO van Google, zal op 18 mei met zijn keynote het startsein geven. Daarna kan je nog enkele dagen de ontwikkelaarsconferenties bijwonen die normaal meer dan 1.000 dollar kosten, exclusief het vliegticket naar Californië. Als je alles wil bijwonen, dan kan je je gratis registreren op de pagina van het evenement.

We zullen pas tijdens de keynote alle officiële informatie te zien krijgen, maar we kunnen aan de hand van geruchten en leaks proberen te achterhalen waar Google mee op de proppen komt. Onderaan zullen we enkele voorspellingen maken op vlak van aankomende hardware en software voor Google IO 2021, en kort uitleggen hoe het virtuele evenement zal werken.

Wat zijn de Google IO 2021 data?

Google onthulde dat de ontwikkelaarsconferentie van dinsdag 18 mei tot donderdag 20 mei zou plaatsvinden. Google plant zijn jaarlijkse driedaagse conferentie steeds in het midden van mei, waardoor het dit jaar niet afwijkt van zijn gebruikelijke schema.

De Google IO 2021 keynote gaat om 19:00 lokale tijd van start op 18 mei. Er start een ontwikkelaarskeynote 15 minuten nadat de hoofdkeynote afloopt.

Waarom vindt Google IO enkel online plaats?

Google annuleerde het evenement van mei 2020 in het begin van maart 2020, net bij de uitbraak van de pandemie. Het omzetten van het evenement naar een online event bleek toen niet meer haalbaar, al was dat voor bijvoorbeeld het WWDC 2020 van Apple nog wel mogelijk.

De Google IO keynote en bijhorende ontwikkelaarssessies vinden normaal plaats in het Shoreline Amphitheater in Mountain View, Californië, waar de Covid-19-beperkingen (op het dragen van maskers na) in het midden van juni zullen verdwijnen.

Zelfs als Google het evenement met maskers of het controleren van vaccinatiekaarten zou laten doorgaan, dan nog zou het bedrijf het event niet met een maand willen vertragen en mogelijk de lanceringen van zijn hardware in de war brengen. Bovendien kon het bedrijf dit al maanden plannen, dus zou alles vlekkeloos moeten verlopen.

Hoe Google IO 2021 zal werken

De meeste gewone Google-gebruikers zullen IO met de keynotes associëren, die voor iedereen toegankelijk zijn. De voorbije jaren kon je echter ook een pas kopen om onder meer de Google ontwikkelaarssessies, nieuwe productdemo's, codelabs en andere events bij te wonen.

Dit jaar zullen alle evenementen virtueel en gratis zijn. Meer mensen kunnen nu deelnemen zonder iets van kosten te moeten betalen, maar de voordelen van persoonlijke evenementen - zoals het netwerken of testen van nieuwe hardware van Google - is moeilijk om op afstand na te bootsen.

Sommige Google IO 2021 events zullen gratis beschikbaar zijn voor iedereen, zoals de keynote. Je zal deze dan ook na afloop kunnen herbekijken. Andere bijeenkomsten zullen een beperkte (virtuele) capaciteit hebben, dus moet je voor reserveren.

Je kan het officiële schema van Google IO nu raadplegen, met alle keynotes, AMA's, workshops, meetups en ontwikkelaarssessies. Er zullen veel bijeenkomsten te technisch zijn voor de gewone kijker, maar je kan het schema filteren om enkel de evenementen voor 'Beginners' te zien.

We kunnen niet voorspellen wat je interessant vindt, maar we zijn zelf geïntrigeerd geraakt door enkele lezingen. Een daarvan is een workshop genaamd 'Maak je eerste tile in Wear', met de 'laatste Tiles API release'. Dit suggereert dat er een grote update komt naar Wear OS of de app-winkel, waarbij het team van Google je doorheen de overgang loodst.

Deze zijn alvast eerder voor professionals bedoeld dan alledaagse tech-nerds. We denken dat lezers van TechRadar wel blij zullen zijn met 'What's New with X' keynotes op Google IO. Enkele onderwerpen zijn updates voor Android, Google Play, Google Assistant, Machine Learning (AI), Chrome OS en smart homes. Deze kunnen allemaal verder bouwen op de grote onthullingen van de keynote.

Je kan bovendien ook AMA's (Ask Me Anything) bijwonen over specifieke onderwerpen en je vragen rechtstreeks stellen aan ontwikkelaars van Google over nieuwe veranderingen. Je kan ook naar bijeenkomsten gaan die rond professionele ontwikkelingen gaan in de techwereld.

Wat te verwachten op Google IO 2021

Op basis van de jaarlijkse product- en software-kalender van Google, in combinatie met alle leaks en geruchten die we reeds hebben opgevangen, hebben we al een idee van wat Sundar Pichai en de andere afgevaardigden van Google zullen bespreken tijdens de Google IO 2021 keynote. Dit zijn de hoogtepunten:

Android 12

Het nieuwste Android besturingssysteem bevindt zich reeds in een ontwikkelaarsbèta op Pixel smartphones, maar we zijn 100 procent zeker dat Google enkele nieuwe functies van Android 12 zal tentoonstellen.

Apple zal naar alle verwachtingen iOS 15 introduceren op het WWDC in juni, dus Google zal ze voor willen zijn en zijn eigen nieuwigheden eerst tonen. Het kan zelfs de komst van de publieke bèta van Android 12 aankondigen, maar dat is nog niet bevestigd.

Experts die in de details van de ontwikkelaarsbèta zijn gedoken, hebben enkele interessante verbeteringen opgevist. Er komen betere privacymeldingen als een app jouw microfoon of camera gebruikt, meer ondersteuning voor alternatieve app-winkels, een opnieuw ontworpen App Pairs voor een eenvoudigere split-screen multitasking, betere widgets op het startscherm en meer.

Bij de komst van meer ontwikkelaarspreviews steken er steeds nieuwe functies de kop op, waaronder een automatische dim-modus. We hopen dat we tijdens Google IO 2021 meer horen over een publieke bèta van Android 12, zodat we er zelf mee aan de slag kunnen. Google houdt misschien ook enkele grote functies van het OS achter de hand om ze op het evenement te tonen.

Pixel 5a

Na enkele overtuigende geruchten dat de Pixel 5a geannuleerd werd, hoorden we dat Google van plan is om de nieuwe budget smartphone enkel in de Verenigde Staten en Japan uit te brengen. Dat zal gezien het huidige chiptekort wel in beperkte oplages zijn.

Een recent Pixel-leak van Jon Prosser suggereert dat de Pixel 5a op 11 juni verschijnt, waardoor een onthulling in mei perfect is. Google kondigde eerder de Pixel 3a aan op Google IO 2019, en onder betere omstandigheden was dat voor de Pixel 4a vorig jaar mogelijk ook het geval.

Source has confirmed and followed up:The Pixel device coming on June 11th is the Pixel 5a. https://t.co/vBWFomSjvWMarch 9, 2021 See more

Een gelekte render van de Pixel 5a toont ons dat de smartphone bijna identiek wordt aan de Pixel 4a 5G, inclusief dezelfde kleuren, identieke camera's en een 6,2 inch display, een vingerafdrukscanner achteraan en een 3,5mm koptelefoonaansluiting.

Daarnaast zag een cameravoorbeeld van de Pixel 5a er vrij goed uit, maar het gebruikte dezelfde f/2.2 groothoeklens en HDR+ met exposure bracketing als de Pixel 4a 5G.

We hopen enkel dat de grote verschillen voor de Pixel 5a zich op vlak van hardware bevinden. De Pixel 4a 5G was geen slechte smartphone, maar het hij viel ook niet echt op.

Minder kans: Pixel 6, Pixel Fold, of upgrades voor de Pixel CPU

Google ontwikkelt naar verluidt de Pixel 6 en een vouwbare Pixel smartphone, met een release die mogelijk in oktober van 2021 valt. Dat duurt echter nog even, dus de kans bestaat dat Google nog niet teveel van de specificaties of hardware wil prijsgeven.

Ter vergelijking: de Pixel 5 werd in oktober gelanceerd, maar de officiële onthulling vond pas tegen het einde van september plaats.

Dat gezegd, we zagen recent wel een leak van de Pixel 6 waarin we een (vermeend) nieuw ontwerp van de smartphone te zien kregen, samen met een mogelijke Pixel 6 Pro. De kans bestaat dat we deze prototypes op het podium zien verschijnen, maar gezien de tijdlijn en het gebrek aan gelekte specificaties twijfelen we daar aan.

De kans bestaat ook dat Google niet over nieuwe smartphones praat en in de plaats de GS101 Whitechapel chip onthult. Deze zou naar verluidt zowel de Pixel 6 als de aankomende vouwbare Pixel smartphones aansturen. De komst van deze chip houdt in dat de Pixel 6 en Android 12 veel beter op elkaar afgestemd worden, en dus betere prestaties geven.

Pixels maken normaal gezien gebruik van Qualcomm Snapdragon CPU's. We hoorden recent echter dat Google nu zijn eigen system-on-a-chip (SoC) ontwikkelt in samenwerking met Samsung.

Wat we nog niet weten is op welk vlak de SoC's van Google beter zullen presteren dan de Snapdragon, of per extensie de Bionic SoC-chips van Apple. Het zou dus interessant zijn als Google toont hoe deze chip zich verhoudt ten opzichte van de concurrentie. Hopelijk hebben we daarmee ook iets om naar uit te kijken voor de smartphones van oktober.

Maar als de Pixel 5a slechts met een Snapdragon komt en we niets van de Pixel 6 vernemen, dan zullen we misschien nog een jaar moeten wachten op de Whitechapel-chips.

Sinds de overname van Fitbit door Google en de daarbij horende antitrust-zaken zijn we nieuwsgierig naar hoe Google de verdere ontwikkeling van de Fitbits ziet.

Google IO 2021 lijkt ons alvast een perfect moment voor Google om zijn verdere plannen bekend te maken, en mogelijk een Fitbit aan te kondigen die op Wear OS draait.

Een recente update aan Gboard voor Wear OS meldde dat er dit jaar nog updates komen voor het besturingssysteem, dus we hopen daar meer over te horen tijdens het event. Het schema suggereert alvast dat dit het geval is.

Zelfs als er geen nieuwe hardware is om te tonen, dan moet Google nog steeds proberen om Wear OS interessanter te maken voor klanten. De aankomende Galaxy Watch 4 schakelt om naar Wear OS, maar we waren van mening dat dit geen steek houdt, omdat Wear OS niet echt bepaald gebruiksvriendelijk is.

Google moet ons in de aankomende conferentie duidelijk maken hoe Wear OS smartwatches zullen groeien om een waardige concurrent te vormen voor de Apple Watch-reeks.

Een nieuwe Chromecast?

We zagen recent een FCC-bericht opduiken dat suggereerde dat Google aan een nieuwe Chromecast werkt met een herlaadbare batterij - of mogelijk een nieuwe Nest Audio.

We waren grote fans van de Chromecast met Google TV, maar er is plaats op de markt voor een geüpgradede dongle die de Chromecast Ultra vervangt. Liefst eentje die games van Google Stadia kan spelen, een ingebouwde ethernetpoort heeft zonder een adapter en apps sneller kan openen en streamen.

We denken echter niet dat dit toestel op Google IO 2021 onthuld zal worden, omdat Google al liet vallen dat het toestel vertrouwelijk moet blijven tot 24 september. Dat ligt nog even verwijderd van deze keynote. Het kan ook een voorzorgsmaatregel zijn, met een onthulling die in juni plaatsvindt.