Android 12: groot leak onthult nieuw ontwerp

Dinsdag 18 mei vindt Google IO 2021 plaats, waar we meer zouden moeten horen over Android 12. Als je niet kan wachten tot het evenement, hebben we hier enkele leaks van het besturingssysteem waar je je honger voorlopig mee kan stillen.

De informatie is afkomstig van bekend leaker John Prosser van het YouTube-kanaal Front Page Tech. Die laatste bron toonde ons vorige week ook hoe de Pixel 6 er mogelijk uit kan zien.

We hebben al enkele hints gezien van de visuele herwerking die Android 12 brengt, maar Prosser gaat nog dieper in op de details. We zien enkele van de aanpassingen die naar meldingen en knoppen komen, net als herwerkte widgets voor het afspelen van muziek, het weer en een analoge klok.

Volgens een slide die naar het schijnt gelekt is van Google IO 2021, zal Android met een "prachtige nieuwe ervaring" en "sterkere privacy- en veiligheidsopties" komen. Daarnaast zou de software ervoor zorgen dat "al jouw toestellen beter samenwerken".

Het leak focust zich op deze "prachtige nieuwe ervaring", met pastelkleuren en afgeronde hoeken in overvloed. Je kan enkele van de elementen en aangepaste Android 12-animaties in de Front Page Tech-video hierboven zien.

Android 12 ziet er heel vloeiend en snel uit. Er komen waarschijnlijk veranderingen aan de meldingsknoppen in de statusbalk, de grootte van de klok op het vergrendelscherm en de manier waarop notificaties gestapeld worden zodra ze binnenkomen.

Het ziet er ook naar uit dat het toetsenbord in Android 12 ook visueel verfijnd wordt. Geen van deze ontwerpaanpassingen waren zichtbaar in de ontwikkelaarspreview van Android 12 die reeds beschikbaar is. We vermoeden dus dat we deze in de eerste publieke bèta-versie zullen zien verschijnen.

Deze beelden lijken vrij legitiem en komen ze van een betrouwbare bron (en komen ze overeen met eerdere leaks). Toch zullen we op het evenement moeten wachten alvorens we meer informatie krijgen over de toekomst van Android 12. Voor meer informatie over de aankondigingen van Google kan je bij TechRadar terecht.

Via XDA Developers