'iOS 15 krijgt vernieuwd Control Center'

Apple zal waarschijnlijk de details omtrent haar software-update onthullen op het aankomende WWDC 2021. We weten nu al deels welke functies er uit de doeken kunnen worden gedaan op 7 juni.

Nieuwe berichtgeving van de Franse techsite iPhoneSoft suggereert dat iOS 15 een herontworpen Control Center zal introduceren voor iPhones en iPads. Daarnaast zal er ondersteuning verschijnen voor biometrische authenticatie via zowel Face ID als Touch ID. Naar verluidt zou het nieuwe Control Center het design lenen van macOS Big Sur, waaronder een compacter uiterlijk.

Er worden geen afbeeldingen getoond, maar we hebben eerder iPhones met een jailbreak gezien (via WCCFTech ) die gebruik maakten van een Control Center dat op Mac geïnspireerd was. We verwachten dat iOS 15 een soortgelijk ontwerp zal krijgen.

(Image credit: WCCFTech)

Als het gaat om de dubbele biometrische authenticatie, wordt er gesteld dat deze functie enkel naar de iPhone 13-reeks zal komen. Bij deze vorm van authenticatie moet je zowel Face ID als Touch ID gebruiken om de iPhone te ontgrendelen.

Dit zou verklappen dat Apple Touch ID terugbrengt in de vorm van een in-screen vingerafdrukscanner. Deze functie is ook te vinden in enkele nieuwe Android-vlaggenschepen.

Er is verder nog niet echt iets bekend over de functionaliteiten die iOS 15 met zich mee breng, maar een vernieuwd Control Center klinkt in elk geval veelbelovend voor huidige iPhones en de iPhone 13.