Fitbit onthult nieuwe Fitbit Luxe

Fitbit heeft een nieuwe dunne fitness tracker uit de doeken gedaan. De Fitbit Luxe heeft een roestvrijstalen behuizing, een AMOLED-display en een SpO2-sensor.

Qua design lijkt de Fitbit Luxe erg op de Fitbit Inspire 2 die vorig jaar verscheen. Het heeft een soortgelijk smal scherm en strakke lijnen. Anders dan bij de Inspire 2, is de behuizing van de Luxe gemaakt van roestvrij staal in plaats van polymeer. Hierdoor heeft het een premium uitstraling. De behuizing is bovendien wat smaller voor een comfortabelere fit.

(Image credit: Fitbit)

Fitness trackers hebben over het algemeen een nuttig design. We zien echter steeds vaker dergelijke sporthorloges die zowel aantrekkelijk als functioneel zijn. Eerder dit jaar verscheen de Garmin Lily, en de Polar Ignite 2 werd enkele weken geleden onthuld. Deze laatste beschikt zowel over traditionele siliconen bandjes als een bandje vol met Swarovski-kristallen.

Fitbit volgt die trend nu. De standaard uitvoering van de Luxe beschikt over een typische siliconen band, maar er is ook een speciale uitvoering beschikbaar met een zachte gouden armband van juwelier Gorjana. Daarnaast zijn er ook andere metalen, en leren en geweven bandjes beschikbaar.

Fitnessfuncties

De Fitbit Versa 2, Versa 3, Sense én Fitbit Luxe beschikken over een AMOLED-scherm wat de batterijduur moet verbeteren ten opzichte van het PMOLED-display van de Inspire 2. Fitbit beweert dat de Luxe zo'n vijf dagen mee moet kunnen zonder het tussendoor op te hoeven laden.

Als het gaat om fitness tracking, is de Fitbit Luxe in staat om je hartslag te meten, evenals je ademhaling en je slaap. Anders dan de Inspire 2 is er een SpO2-sensor aanwezig die beschikbaar wordt via een aanstaande firmware-update. Ook het opmeten van de temperatuur van je huid verschijnt binnenkort.

Het apparaat beschikt over twintig work-out modi. Ook Fitbits Smart Track-functie is van de partij, waardoor je oefening automatisch wordt bijgehouden als je vergeten bent deze handmatig te starten.

(Image credit: Fitbit)

Het is mogelijk om telefoontjes, sms'jes en app-notificaties te ontvangen via de Luxe, maar er is geen gps aan boord. Dit betekent dat de Luxe gebruik maakt van de gps van je smartphone om hardloopsessies, wandelingen en fietsritten te tracken. In onze eigen ervaring werkt dit systeem prima, maar het betekent dat je jouw smartphone niet thuis kunt laten tijdens het trainen.

De Fitbit Luxe is verkrijgbaar vanaf 149,95 euro (standaard editie). De speciale editie met gouden bandje van sieradenmerk Gorjana is beschikbaar voor 199,95 euro.

(Image credit: Fitbit)

Bij aanschaf van de Fitbit Luxe krijg je ook een proefabonnement van zes maanden voor Fitbit Premium, waardoor je advies kunt krijgen over je voeding, work-outs van instructeurs kunt inzien en kunt meedoen met meditatiesessies van Deepak Chopra.