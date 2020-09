Review in twee minuten

De Fitbit Sense is een smartwatch die ontworpen is om jou de controle te geven over je welzijn door je te helpen je lichaam en geest te begrijpen en jou zo positieve veranderingen aan te kunnen laten brengen in je fysieke en mentale gezondheid.

De ECG-functie waar veel nieuwe smartwatches en fitnesstrackers over beschikken ontbreekt, maar de functie om stress te monitoren is een aangename toevoeging waar iedereen van kan profiteren - niet alleen in een gezondheidscrisis. Het is jammer dat veel van de functionaliteiten om je stressniveau te beheren (zoals meditatie-sessies en oefeningen voor mindfulness) alleen beschikbaar zijn voor abonnees van Fitbit Premium. De Sense komt echter wel standaard met proefabonnement voor zes maanden.

De functies voor fitnesstracking zijn erg indrukwekkend, vooral als je geïnteresseerd bent in het bijhouden van je hartslag. Er zijn uitgebreide mogelijkheden om je activiteiten bij te houden met het horloge en de Fitbit-app, welke verschillende handige statistieken geeft als je klaar bent met je work-out.

Een aantal van de functies zijn nog niet afgerond (Alexa is beschikbaar vanaf de lancering, maar de Google Assistent wordt pas met een toekomstige update beschikbaar). We zien nog veel verbetermogelijkheden in de functie om je menstruatiecyclus bij te houden, maar over het algemeen zijn we erg onder de indruk van de brede functionaliteiten van de Sense om een gezondere levensstijl aan te moedigen. We kijken ernaar uit om de functies de komende tijd nog uitgebreider te testen, vooral als de software-updates op langere termijn zijn uitgebracht.

Prijs en beschikbaarheid

De Fitbit Sense is beschikbaar om vooruit te bestellen via Fitbit zelf of via externe verkooppunten. De smartwatch komt uit op 25 september.



De Sense kost €329, waardoor het de duurste Fitbit tot nu toe is (wat niet vreemd is gezien de functies die het apparaat biedt). De verwachting is dat toekomstige Sense-producten met eenzelfde prijs op de markt zullen verschijnen, mits ze Fitbits huidige prijsstrategieën blijven volgen.

(Image credit: Future)

Ontwerp en scherm

Helder, duidelijk scherm

Comfortabel bandje

Uitgebreide keuze wijzerplaten

De Fitbit Sense is een goed uitziende smartwatch. Het ontwerp lijkt erg op die van de Fitbit Versa-serie, met een vierkante vorm met afgeronde hoeken waarvan de ontwerpers van Fitbit zeggen dat deze zijn geïnspireerd op de contouren van het menselijk lichaam.



De behuizing is gemaakt van roestvrij staal en geeft het apparaat een premium uitstraling. Een kleine aanrakingsgevoelige knop aan de zijkant kan worden gebruikt om snel toegang te krijgen tot je meest gebruikte apps. Met een enkele druk op die knop wordt een ingestelde app geopend (standaard is dit Alexa) en met een dubbele druk toont het scherm vier snelkoppelingen naar andere apps. Wij vonden deze functie vooral handig om snel onze favoriete work-outs te kunnen bereiken en snel een EDA-scan (om je stress te monitoren) te starten, zonder door het menu te hoeven scrollen.

(Image credit: Future)

Het kleurenscherm (beschermd met Gorilla Glass) is helder, scherp en reageert snel.

Door naar rechts te swipen verschijnen verschillende instellingen, waaronder de slaapmodus, die het scherm dimt en notificaties uitschakelt. Als je naar beneden swipet, komen je notificaties tevoorschijn, die aangepast kunnen worden in de Fitbit-app.



De Fitbit Sense komt met een Infinity Band-horlogebandje, dat gemaakt is van zacht siliconen zonder harde gesp. Het bandje is niet heel gemakkelijk vast te maken, omdat je het uiteinde onder de band moet plaatsen om deze te sluiten. Als je dit echter eenmaal onder de knie hebt zit de horlogeband extreem comfortabel en merk je vrijwel niet dat het horloge om je pols zit, wat 's nachts erg handig is.

Fitbit adviseert de smartwatch iets strakker te dragen tijdens een work-out om er zeker van te zijn dat je hartslag juist wordt afgelezen. Ook raadt het bedrijf aan je horlogeband regelmatig te wassen met water en zeep.

(Image credit: Future)

Net als de meeste Fitbits wordt de Sense geleverd met twee bandjes voor verschillende polsmaten. De kleinere band past om een pols met een omtrek van 14 tot 18 cm en het grotere bandje is bedoelt voor polsen tussen de 18 en 22 cm omtrek.



Er is een enorme reeks aan wijzerplaten beschikbaar in de Fitbit-app om uit te kiezen (waaronder een nieuwe waarop zuurstofsaturatie centraal staat). Je kunt vier wijzerplaten kiezen die beschikbaar zijn voor snelle toegang. Echter is de locatie van de wijzerplaten contra-intuïtief. Hoewel het instellingenmenu van de smartwatch verschillende mogelijkheden biedt om veranderingen aan te brengen aan onder andere de helderheid en de 'altijd aan'-modus, is het design van de wijzerplaat enkel te wijzigen via een apart menu.

Smartwatch-functies

Wordt geleverd met spraakbediening van Alexa; Google Assistant volgt eind 2020

Houdt dagelijks je stressniveau en humeur bij

Uitgebreide selectie van mindfulness- en meditatietools

De Fitbit Sense komt met een maximale batterijduur van zes dagen, maar regelmatig gebruik van de verschillende sensoren verkort deze duur aanzienlijk (evenals het instellen van het 'altijd aan'-scherm). Het opladen van de Sense is erg gemakkelijk. De smartwatch wordt geleverd met een kleine USB-oplader met een vierkant dock wat via magneten met het horloge kan worden verbonden.

De smartwatch is waterbestendig tot vijftig meter, waardoor het geschikt is om mee te zwemmen in het zwembad of de zee (Fitbit adviseert het apparaat nadien af te spoelen met schoon water).



De Sense bevat alle logische functionaliteiten die je zou verwachten van een high-end Fitbit, waaronder spraakbediening en Fitbit Pay (mits deze functie door jouw bank ondersteund wordt).

Het is ook mogelijk om telefoontjes en sms'jes vanaf je telefoon te ontvangen en daar reacties op te dicteren via de ingebouwde microfoon. Later dit jaar zal het mogelijk zijn om telefoongesprekken te beantwoorden via bluetooth.

(Image credit: Future)

De functie waarin de Sense uitblinkt is het monitoren van stress, wat wordt gemeten door de reacties van elektrodermale activiteiten (EDA) die worden veroorzaakt door de geleidbaarheid van je huid. Dit wordt onder meer beïnvloed door zweet. Emotionele stress is niet de enige factor die de EDA-activiteiten kan beïnvloeden, namelijk ook fysieke stress zoals een work-out en hitte.

Om een scan te starten moet je de Sense goed bevestigen, zodat de hartslagmeter goed functioneert. Swipe naar links, selecteer 'EDA scan' en plaats je andere hand twee minuten lang op het scherm. Je voelt een kleine vibratie als de scan begint en nog een vibratie als deze is voltooid. Hoe minder EDA-reacties de watch afleest, hoe kalmer je (waarschijnlijk) bent.

Als de scan eenmaal klaar is krijg je ook een overzicht van hoe je jezelf op dat moment voelt: zeer kalm, kalm, neutraal, gestrest of zeer gestrest. Deze gegevens kun je later terugvinden in de Fitbit-app.

(Image credit: Future)

Er zijn verschillende tools beschikbaar voor het beheren van je stressniveau in de Fitbit-app, maar de meeste van deze vereisen een lidmaatschap voor Fitbit Premium (je krijgt standaard een proefabonnement van zes maanden).



De Sense is ook in staat om de temperatuur van je huid te meten, maar het kan je niet vertellen of je last hebt van een infectie. Hogere temperaturen kunnen er echter wel op wijzen dat er iets mis is. Fitbit is bezig met een studie omtrent Covid-19, waaruit blijkt dat het mogelijk moet zijn dat biometrische data van smartwatches kan worden gebruikt om vroegtijdig een luchtweginfectie op te merken.

De temperatuursensor geeft enkel de veranderingen aan en niet de exacte temperatuur van je huid. Aangezien de temperatuur van de huid om je pols verschilt van je kerntemperatuur is de trend nuttiger dan het specifieke getal.

De Fitbit Sense maakt het eveneens mogelijk om de zuurstofsaturatie van je bloed bij te houden terwijl je slaapt. Dit kan je helpen om condities als slaapapneu (systematisch niet ademen tijdens je slaap) te ontdekken.

Ook je menstruatiecyclus is bij te houden in de Fitbit-app. Het is niet aan te raden als vorm van anticonceptie, maar het toont wel de periode aan waarop je het meest vruchtbaar bent. Wij zouden graag zien dat de menstruatietracker geïntegreerd wordt met de humeurtracker, zodat je gemakkelijker de impact van hormonale schommelingen kunt volgen. Data van de temperatuur van de huid zien we ook graag terug in de menstruatietracker. Dit kan namelijk een handige indicator zijn van de eisprong.

Fitnesstracking

Prettige variatie aan work-outs

Goede hartslagmeter

GPS en ondersteuning voor Strava

We hebben de smartwatch onderheven aan een intensieve work-out en kwamen geen onverwachte problemen tegen met de hartslagmeting. De Sense vibreert wanneer je wisselt tussen verschillende hartslagzones, wat erg nuttig is tijdens een training. Wij vinden het prettig dat de hartslag continu wordt weergegeven op het scherm, iets wat niet alle fitnesstrackers doen.

Het enige probleem wat wij tegenkwamen is dat de Sense best wel wat stappen registreerde terwijl wij ons op een statische fiets bevonden, ook al gebruikten wij de bijbehorende Spinning-modus. Het zou een goede toevoeging zijn als de stappenteller van de watch tijdelijk zou worden uitgeschakeld bij het gebruiken van de fietsmodi, al weten we niet of dit haalbaar is.

Vanwege de on-board GPS is het niet nodig om je telefoon mee te nemen tijdens een work-out. De GPS wordt alleen ingeschakeld als je de correcte work-out selecteert. Als je dat bent vergeten wordt je work-out dus niet geregistreerd. Dit is bedoeld om de batterijduur te besparen.

Als je klaar bent met je work-out zijn de kaarten meteen zichtbaar in de Fitbit-app. Door je Fitbit-account te koppelen aan Strava synchroniseren deze apps automatisch.