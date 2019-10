Fitbit Versa 2 review

Fitbit bewijst met de Versa 2 dat minder meer is. Het fitnessmerk heeft niks weggegooid van (en verbetert zelfs) wat de Versa tot een aantrekkelijke budget-smartwatch heeft gemaakt, voegt een ietwat lastige stemassistent toe en spuugt een bijna perfecte fitness-tracker uit die wordt geleverd met enkele smartwatch-voordelen. Het is één van de beste fitnesshorloges van Fitbit, maar het ontbreken van een GPS-chip betekent dat je je telefoon alsnog overal mee naartoe moet nemen.

Na de lancering van Fitbit's eerste smartwatch, de Ionic, worstelde het bedrijf met concurrenten zoals de Apple Watch en de speciale hardloophorloges van Garmin.

De komst van de Fitbit Versa veranderde het lot van het bedrijf. Het is dus geen wonder dat Fitbit dat snel opvolgde met een goedkopere, meer gepareerde Versa Lite smartwatch terwijl ze ook de originele Versa verfijnden tot een veel verbeterde Versa 2.

Fitbit Versa 2: belangrijkste specificaties Display: 300 x 300 pixel AMOLED touchscreen

Materiaal: Aluminium horloge

Connectiviteit: Bluetooth 4.0 en 802.11 b/g/n Wi-Fi

Waterbestendigheid: Tot 50 meter

Sensors: 3-assige versnellingsmeter, optische hartslagmeter, hoogtemeter, omgevingslichtsensor, trillingsmotor, NFC, microfoon en SpO2-sensor

Batterij: 5 dagen bij normaal gebruik

Met deze wearable heeft Fitbit opnieuw bewezen dat je niet per se eersteklas functies (en prijzen) nodig hebt om een geweldig fitnesshorloge te maken. In tegenstelling tot de meeste andere smartwatches op de markt is de Versa 2 niet van plan om je telefoon te vervangen - je zou het in feite een domme versie van een smartwatch kunnen noemen. En dat is niet noodzakelijk een slechte zaak.

De Versa 2 is volledig gericht op gebruikers die van fitness houden in plaats van gebruikers die op zoek zijn naar productiviteit met een wearable, waardoor het een uitbreiding is van Fitbit's uitstekende fitnesstracker-assortiment, maar dan met extra voordelen.

Terwijl het volgen van gezondheid en activiteit centraal staat, overbrugt de Versa 2 de kloof tussen telefoon en pols door berichten- en kalendermeldingen weer te geven op het scherm. Daarnaast kan je jouw smart home-apparaten bedienen met het horloge.

De nieuwe Versa 2 ziet eruit als een premium smartwatch (Image credit: Future)

Fitbit Versa 2 prijs en releasedatum

Prijs bij lancering: €199

Fitbit kondigde de Versa 2 aan op 28 augustus voorafgaand aan IFA 2019, waar het bedrijf het apparaat voor het eerst aan het publiek liet zien. Als je een Versa 2 koopt, krijg je ook een gratis proefperiode van zeven dagen voor Fitbit Premium, de betalende fitnessservice van het bedrijf.

Het ontwerp van de Versa 2 past bij de meeste polsen (Image credit: Future)

Ontwerp en display

Behoudt ‘squircle’ (cirkel/vierkant) design

Nieuw always-on AMOLED display

Slechts één knop

Fitbit houdt zich aan de uitspraak "if it ain't broke, don't fix it". Het 'squircle'-ontwerp van de Apple Watch en de originele Versa lijkt te zijn omarmd door gebruikers en Fitbit heeft dat ook doorgevoerd naar de Versa 2. Op het eerste gezicht lijkt het nieuwe fitnesshorloge opvallend veel op zijn voorganger, maar bij nadere inspectie komen een paar kleine aanpassingen naar voren waardoor de Versa 2 inderdaad een zeer stijlvolle uitstraling heeft.

Met een diepte van 12 mm is het horloge slechts een klein beetje dikker dan de Apple Watch 3, maar omdat de behuizing naar binnen toe smaller wordt in de richting van de onderliggende hartmonitor, ziet het er slanker uit. En met een schermgrootte van 40 mm, moet het op de meeste polsen passen.

Door de bouw van de behuizing lijkt hij dunner dan hij eigenlijk is (Image credit: Future)

Fitbit heeft gelukkig de branding van de onderste rand van de Versa verwijderd. Dat betekent dat de randen van de Versa 2 iets dunner zijn, waardoor je een beetje meer scherm hebt dan voorheen. Hoewel je door de zwarte achtergrond van het scherm meestal de randen niet ziet, zijn ze in sommige hoeken vrij duidelijk.

Waar de originele Versa drie knoppen op het chassis had - twee aan de linkerkant en één aan de rechterkant - heeft de Versa 2 slechts een enkele knop aan de linkerkant die dient als de knop voor zowel ‘selecteren’ als ‘terug’. Dit betekent dat je nooit meer dan een druk of twee bent verwijderd van de functie die je zoekt. De verdere navigatie gaat vrij soepel via het touchscreen.

Een enkele knop geeft de Versa 2 een meer minimalistische uitstraling (Image credit: Future)

Over dat scherm gesproken: dat is de belangrijke hardwareverbetering van de Versa 2. In tegenstelling tot het LCD-scherm van de "oude" Versa, heeft de Versa 2 een helder AMOLED-touchscreen beschermd door Gorilla Glass 3.

Het toestel is in staat om meer dan 1000 nits helderheid te bereiken, hoewel we vonden dat dit eigenlijk te helder was voor algemeen gebruik, waardoor onze Versa 2 bijna permanent op de laagste helderheidsinstelling werd ingesteld. Zelfs bij een 'dim'-instelling is het scherm zeer helder. Het scherm kan door zijn omgevingslichtsensor de helderheid aanpassen aan de omgeving waarin je je bevindt.

Het always-on display heeft jammer genoeg niet te veel aanpassingsopties (Image credit: Future)

Een andere belangrijke functie die Fitbit aan de Versa 2 heeft toegevoegd, is een always-on optie. Deze staat standaard uitgeschakeld, maar je kan hem via de instellingen aanzetten. Hoewel het leuk is om de wijzerplaat te kunnen zien zonder je arm te moeten bewegen, moet worden opgemerkt dat de aanpassingsopties van de always-on wijzerplaat zeer beperkt zijn. Je hebt de keuze uit een standaard analoge of digitale wijzerplaat die je niet kunt veranderen. Bovendien wordt de levensduur van de batterij bijna gehalveerd als je voor deze instelling kiest.