Getest: Fitbit Versa

De Fitbit Versa wordt door het in San Francisco-gesitueerde gezondheidsbedrijf gepositioneerd als een smartwatch, met een compacter ontwerp in vergelijking met hun vorige model, meer mogelijkheden tot personalisatie en een batterijduur van maximaal vier dagen.

Nog niet zo lang geleden introduceerde Fitbit hun top wearable, de Fitbit Ionic, en de Versa volgde relatief snel na dit ontwerp. De reden? Fitbit meldde dat de Versa 'voortborduurde op het succes' van diens iets oudere en veelzijdigere broertje.

Als tegenhanger voor wanneer je wel een Fitbit smartwatch wil, maar geen € 300 euro wil neertellen, zit je bij de Versa goed. Hij is een stuk vriendelijker voor de portemonnee, waardoor het kopen en dragen van de Ionic meteen een soort premium ervaring wordt. Daarbij krijg je bij de Ionic bovendien een aantal extra functies, zoals GPS.

Als je niet helemaal gelukkig wordt van de prijs van de Fitbit Versa, dan is er de Fitbit Versa Lite, die lijkt sterk op de Versa, maar heeft minder functies... en een lagere prijs.

De Versa vervangt de Fitbit Blaze in het assortiment producten van Fitbit. Dat betekent inderdaad dat er geen Fitbit Blaze 2 aan zit de komen in de nabije toekomst. Maar de vraag is: zorgt de fitness-georiënteerde Charge 3 er niet voor dat de positie van de Versa in het gedrang komt?

Lees verder om alles te leren over de Fitbit Versa, wat we er goed aan vonden en ook wat onze kritiekpunten zijn voor deze smartwatch.

Fitbit Versa prijs en lanceringsdatum

De Fitbit Versa heeft een adviesprijs van €199,99

Hij is voor minder verkrijgbaar na online zoeken

Het is het goedkopere alternatief voor zijn grote broer, de Fitbit Ionic

De Fitbit Versa is een goedkoper alternatief voor het topproduct van het bedrijf, de Ionic smartwatch, het duurste model van Fitbit ten tijde van diens lancering in de herfst van 2017.

Met een prijs van €199,99 is het de plaatsvervanger van het Fitbit Blaze hardloophorloge. De Versa is echter nog steeds duurder dan de Samsung Gear Fit 2 Pro bijvoorbeeld, hoewel het een stuk goedkoper is dan de Apple Watch 3 en de onlangs gelanceerde Apple Watch 4.

We hebben de prijs van de Fitbit Versa al enkele malen zien dalen, tot zo'n €150 euro. De prijs is niet altijd zo laag, maar het loont zeker om even online rond te kijken naar interessante aanbiedingen.

Je kunt indien gewenst altijd uitwijken naar de Fitbit Versa Lite. Het is een bijzonder vergelijkbaar product, maar heeft een paar functies minder, zoals het bijhouden van je zwemprestaties en het afspelen van muziek. De adviesprijs van de Fitbit Versa Lite ligt echter op €149,99.

Dat is de adviesprijs op het moment van lancering. Natuurlijk zal ook de prijs van de Versa Lite zo nu en dan een flink stuk zakken. Als je echter de originele Fitbit Versa voor een vergelijkbaar bedrag in de schappen ziet liggen, raden we je zeker aan voor de originele versie te gaan. Als de Versa duurder is dan de Lite en je gaat die functies niet gebruiken, kun je beter de Versa Lite afrekenen.

De Fitbit Versa is beschikbaar in het zilver, zwart of rose goud. Daarnaast zijn er verschillende horlogebandjes beschikbaar.

De Fitbit Versa is goedkoper dan de Ionic, maar is niet goedkoop

Ontwerp en scherm

Nieuw en toegankelijk afgerond vierkant ontwerp

Fijn helder en scherp beeldscherm

Lichtgewicht en comfortabel

Voor de Versa heeft Fitbit niet alleen het ontwerp van zijn eerdere wearables aangepast, het heeft een volledig nieuwe uitstraling gekregen. Hij lijkt zelfs meer op de oude Pebbles en heeft een vleugje Apple Watch over zich. Zeker als je de Versa vergelijkt met eerdere modellen.

De Versa maakt gebruik van wat Fitbit zelf een ‘Squircle’ horlogescherm noemt, een vierkant scherm met afgeronde hoeken, voor het geval de vorm niet helemaal duidelijk is.

Ondanks de rare naam voor het beeldscherm, is de Versa veel aantrekkelijker en vriendelijker vormgegeven dan veel van de andere beschikbare Fitbit-modellen. Vooral als je hem vergelijk met de Ionic, hoewel we moeten bekennen dat we daar niet de grootste fans van waren.

In vergelijking is de Versa best neutraal en daardoor onschuldig voor het oog. Je wordt niet zo snel afgeleid van het schermpje dan wat er omheen gebeurt.

Hoewel wij het scherm prettig vonden, wil dat niet zeggen dat iedereen gecharmeerd is van het afgeronde vierkante beeldscherm.

De geanodiseerde aluminium behuizing van de Versa en het licht afgeronde en aflopende ontwerp maakt dit de smalste smartwatch tot nu toe uit de hand van Fitbit

De Versa is niet alleen aangenaam voor het oog, maar waarschijnlijk ook één van de meest comfortabele smartwatches die Fitbit tot nu toe heeft gemaakt, vooral dankzij het lichte gewicht.

Fitbit claimt dat de Versa één van de lichtste smartwatches van dit moment is, dankzij de ultra-dunne, geanodiseerde aluminium behuizing en de licht aflopende en afgeronde behuizing. Bijzonder is dat het model voor zowel smalle als brede polsen geschikt is.

De materiaalkeuze zorgt er wel voor dat het soms een beetje goedkoop aanvoelt, iets waar je rekening mee moet houden als je de Versa als een echt lifestylehorloge koopt en je wel houdt van de zware, premium bouw van de grotere horloges.

De Versa heeft een activatieknopje aan de linkerzijde en twee kleinere pauze/einde workout knoppen aan de rechterzijde

Aan de linkerzijde vind je de belangrijkste activatieknop van de Fitbit Versa, aan de rechterzijde van het horloge vind je twee kleinere knoppen voor de pauze en einde-workout. Ze zijn eenvoudig in te drukken en werken prima voor wanneer je de Versa gebruikt in een sport-omgeving of wanneer je hem gewoon voor alledaags gebruik inzet.

Het traditionele horlogebandje is heel eenvoudig om vast te maken en los te maken, waarbij je toch een goede grip hebt tijdens intense workouts. We vinden dit veel prettiger dan de moderne knop-bandjes die sommige smartwatches en activity trackers veelal gebruiken in hun polsbandjes.

Net als bij de Ionic, kun je deze horlogebandjes verwisselen met andere, waarbij je de keuze hebt uit verschillende kleuren metaal, stof of siliconen. Zo kun je in een handomdraai een nieuwe stijl meegeven aan je horloge.

Het bandje van de Versa is comfortabel en uitwisselbaar met bandjes in verschillende materialen en kleuren

Als het gaat om het beeldscherm van de Versa, het is een levendig en kleurrijk touchscreen met een helderheid tot 1000 nits. Dit houdt in dat je het zelfs in fel zonlicht of onder water kunt aflezen, zelfs als je hem niet instelt op de maximale helderheid.

De aanraakgevoeligheid is ook sterk verbeterd ten opzichte van de Ionic, die last had van de nodige vertraging. De commando's op de Versa worden snel en zonder aarzelen uitgevoerd.

Bron afbeelding: TechRadar