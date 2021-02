'Android 12 bevat slimme schermrotatie'

Er zijn nog altijd enkele zaken waar we ons aan ergeren als het gaat om het gebruik van smartphones. Een daarvan is de willekeurige aard van de automatische rotatie. Deze functie zou het scherm moeten draaien als de smartphone op zijn zij ligt, zodat het steeds alles correct weergeeft. Dat lijkt echter sporadisch dienst te weigeren, dus het is goed nieuws dat Android 12 daar een oplossing voor brengt.

Volgens 9to5Google zal vanaf Android 12 de automatische rotatie niet enkel rekening houden met de oriëntatie van jouw smartphone, maar dankzij de selfiecamera ook de oriëntatie ten opzichte van jouw gezicht. Zo zal het scherm altijd juist worden weergegeven, of je nu ligt of staat.

Het grootste probleem bij auto-rotatie is dat het niet goed werkt als je in bed ligt, of de smartphone in een bepaalde hoek houdt. De smartphone zal zich zo draaien dat hij naar boven wijst, wat niet de manier is waarop je kijkt. Dat is niet het enige probleem, want als je ligt of de telefoon horizontaal houdt, dan kan hij soms zonder reden terugdraaien. Deze aankomende functie zou dit moeten verhelpen.

Het nadeel? Blijkbaar verschijnt deze nieuwe functie enkel bij Google Pixel-smartphones. We hopen wel dat andere smartphonemerken na verloop van tijd ook een alternatief krijgen.

Andere Android 12 leaks

Naast deze auto-rotatiefunctie zouden nog meer mogelijke Android 12-functies zijn gelekt bij XDA Developers.

Het eerste leak bespreekt de nieuwe functie 'Reduce Brightness', wat een toegankelijkheidsfunctie moet zijn die gericht is op het bijstaan van gebruikers met een gezichtsbeperking. Het zou vermoedelijk het contrast van het scherm moeten aanpassen om het makkelijker te maken om naar te kijken. We weten voorlopig echter nog niet veel over deze modus.

Daarnaast is er ook een nieuwe modus die zich op gaming focust, al zijn er hier nog geen verdere details over bekend. Veel smartphonemerken hebben hun eigen game-modi, waarbij notificaties vaak worden uitgeschakeld, alle processorkracht van de smartphone naar het spel wordt geleid en er extra functies zijn, zoals controls op het scherm en ondersteuning voor controllers.

De nieuwe game-modus van Android 12 zou gelijkaardige functies kunnen brengen, maar dat zullen we nog even moeten afwachten. Al deze features zijn momenteel slechts geruchten, dus we zullen moeten uitkijken naar het moment dat Google deze software in het midden van juli tentoonstelt om een beter zicht te krijgen.