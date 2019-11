Google koopt Fitbit

De geruchten die onlangs naar buitenkwamen van een overname tussen Google en Fitbit blijken waar te zijn. Het is officieel: Google's moederbedrijf, Alphabet heeft Fitbit gekocht. De waarde van de overname van Fitbit ligt rond de 2.1 miljard dollar dat is omgerekend zo'n 1.88 miljard euro. De deal zal officieel rond zijn in 2020, vanwege de aandeelhouder van Fitbit en de wettelijke goedkeuring.

Dat is best goed nieuws voor Fitbit fans, aangezien het nu de kracht van Google achter zich heeft in de strijd met de Apple Watch - iets waar Fitbit al langer mee aan het worstelen is. Maar het spannendste hieraan is wat het kan betekenen voor Wear OS.

Na de aankondiging, liet Rick Osterloh (Google's Senior Vice President van Devices & Services) het volgende weten in een blogpost: "We zien een kans om nog meer te investeren in Wear OS net als het introduceren van Made by Google draagbare apparaten in de markt".

Dat klinkt alsof we een Wear OS apparaat kunnen verwachten die gemaakt is door Google - alsmede nieuwe Fitbit horloges. Over de Google Pixel Watch gaan al langer geruchten en nu met de expertise en het team dat Google nu ter beschikking heeft vanwege de overname van Fitbit, kan dat misschien eindelijk werkelijkheid worden.

Of dat nu wel of niet doorgaat, het klinkt alsof Google zijn verbintenis aan Wear OS en aan de draagbare producten hiermee heeft vernieuwd. Dat is geruststellend, aangezien Google's smartwatch platform het ook moeilijk heeft gehad, ze ontvingen weinig belangrijke updates, en met de meeste smartphonefabrikanten die het negeerden of kozen voor alternatieve software, zoals Samsung met Tizen.

Het is nog afwachten hoeveel invloed deze overname daadwerkelijk zal hebben, maar het heeft de potentie om het smartwatch landschap een nieuwe impuls te geven. We laten het je meteen weten zodra we weten wat dit betekent voor de huidige en toekomstige producten, en voor Wear OS.