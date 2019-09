Fitbit gaat zichzelf mogelijk te koop aanbieden

Fitbit is een bekende naam in het landschap van de activity trackers. Ondanks het feit dat Fitbit zich volledig toelegt op wearables, krijgt het rake klappen van concurrenten zoals Samsung en Xiaomi die eveneens activity trackers aanbieden.

Om zichzelf staande te houden, zou het bedrijf op zoek zijn naar een overnemer. Er zouden reeds gesprekken met een investeringsbank aan de gang zijn.

Het voornaamste "probleem" van Fitbit is dat hun activity trackers niet slim genoeg zijn om te concurreren met smartwatches, zoals de Apple Watch 5. Op het vlak van pure activity trackers zijn er dan weer concurrenten die scherpere prijzen aanbieden zoals de Xiaomi Mi Band 4. Zo verlaagde Fitbit in juli zijn omzetverwachting voor 2019 reeds vanwege de tegenvallende verkoop van de nieuwe Versa Lite.

De Fitbit Versa Lite (Image credit: Future)

De recente lancering van de Fitbit Versa 2 was een poging van het bedrijf om te concurreren met de duurdere smartwatches door een soort van hybride design. Op dit moment zijn er gesprekken gaande met investeringsbank Qatalyst Partners waarbij er gekeken wordt naar potentiële kopers. Een van de opties zou bovendien niemand minder zijn dan Alphabet Inc, eigenaar van Google.

Zekerheid over een mogelijke overname is er op dit moment nog niet. Zowel Fitbit, Qatalyst als Alphabet Inc hebben geen commentaar gegeven op de geruchten.

