Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 officieel onthuld

Samsung heeft de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 officieel uit de doeken gedaan. De foldables werden zonet onthuld tijdens het Unpacked-event op 11 augustus.

De opvolgers van de Samsung Galaxy Z Fold 2 en Z Flip beschikken over een IPX8-rating, wat het de eerste waterbestendige vouwbare smartphones ter wereld maakt. Ook ondersteunen beide toestellen het supersnelle 5G-netwerk.

Samsung Galaxy Z Fold 3

De premium foldable van het stel beschikt over een 6,2 inch AMOLED-display op de buitenkant. Dit heeft een resolutie van 2.268 x 832 pixels (387 ppi). De adaptieve beeldverversing bedraagt 120Hz, wat een stuk hoger is dan de 60Hz van de voorganger.

Het hoofdscherm betreft een 7,6 inch AMOLED-display met een resolutie van 2.208 x 1.768 pixels (374 ppi). Ook hier bedraagt de verversingssnelheid 120Hz. De displays worden beschermd door Armor Aluminum. Volgens Samsung moet het scherm hierdoor tien procent sterker zijn dan de voorganger. Bovendien is er een nieuwe beschermingslaag aanwezig die het scherm tot tachtig procent duurzamer moet maken. De rest van het toestel wordt beschermd door Corning Gorilla Glass Victus.

(Image credit: Samsung)

Onder de motorkap bevindt zich een 5nm octa-core chipset. Deze processor gaat gepaard met 12GB RAM-geheugen en 256GB of 512GB aan interne opslag. Er is een vingerafdrukscanner aan de zijkant van het apparaat aanwezig. De batterijcapaciteit bedraagt 4.400mAh en het toestel draait uit de doos op Android 11. De foldable ondersteunt 25W bedraad laden en 10W draadloos laden. Er wordt geen oplader meegeleverd, maar er zit wel een kabel in de doos.

Aan de buitenzijde is een drievoudig camerablok te vinden met een 12MP groothoeklens (f/1,8), een 12MP hoofdcamera (f/1,8) en een 12MP telefotolens (f/2,4). De telelens beschikt over maximaal 10x digitale zoom en biedt optische beeldstabilisatie (OIS). Ook HDR+ opnames zijn mogelijk.

Als het toestel is dichtgeklapt kunnen selfies worden genomen met de covercamera die 10MP bedraagt (f/2,2). Aan de binnenzijde is ook een in-screen selfiecamera van 4MP (f/1,8) te vinden.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 is beschikbaar in de kleuren Phantom Black, Phantom Green en Phantom Silver. De vouwbare smartphone is verkrijgbaar vanaf 1.799 euro.

S Pen-ondersteuning

De Samsung Galaxy Z Fold 3 biedt ondersteuning voor de S Pen, echter geldt dit enkel voor het hoofdscherm. Alleen de nieuwe S Pen Fold Edition (zonder bluetooth) en S Pen Pro (met bluetooth) zijn bruikbaar op de foldable. De laatstgenoemde stylus kan echter wel op andere Samsung-apparaten gebruikt worden die de S Pen ondersteunen.

Er is ook een speciale telefoonhoes beschikbaar voor de Galaxy Z Fold 3 waarin de S Pen kan worden opgeborgen. Deze is verkrijgbaar voor 79,99 euro, inclusief S Pen.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Z Flip 3

De Samsung Galaxy Z Flip 3 beschikt over een 6,7 inch AMOLED-scherm aan de binnenzijde. Deze heeft een resolutie van 2.640 x 1.080 pixels (425 ppi). Er is een adaptieve beeldverversing van 120Hz aanwezig.

Als het toestel is dichtgeklapt, kun je gebruikmaken van een 1,9 inch display (260x 512 pixels, 302 ppi). Hierop wordt belangrijke informatie weergegeven, zoals de tijd, datum en huidige batterijniveau. De Z Flip 3 wordt net als de Z Fold 3 beschermd door middel van Armor Aluminum en Corning Gorilla Glass Victus.

(Image credit: Samsung)

Onder de motorkap bevindt zich een 7nm octa-core processor. De Galaxy Z Flip 3 is beschikbaar met 8GB RAM-geheugen en 128GB of 256GB aan interne opslag. Er is een batterij van 3.300mAh aanwezig. Ook hier bevindt de vingerafdrukscanner zich aan de rand van het toestel.

Op het gebied van camera's zijn er twee lenzen aan de buitenzijde te vinden. Het gaat om een 12MP hoofdcamera (f/1,8) en een 12MP groothoeklens (f/2,4). Aan de binnenzijde van het toestel kan je een 10MP frontcamera (f/2,4) terugvinden.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 is verkrijgbaar in een hoop verschillende kleuren: Cream, Green, Lavender, Phantom Black, Gray, White en Pink. De laatste drie kleuropties zijn exclusief verkrijgbaar via Samsungs eigen webshop. De Z Flip 3 is te koop vanaf 1.049 euro.

Naast de vouwbare toestellen heeft Samsung ook de Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic en Galaxy Buds 2 uit de doeken gedaan.