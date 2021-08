Samsung Galaxy Buds 2 officieel geïntroduceerd

De Samsung Galaxy Buds 2 zijn officieel uit de doeken gedaan tijdens Samsung Galaxy Unpacked, waar ook de Galaxy Fold 3, Flip 3 en Watch 4-serie is onthuld. De draadloze oortjes zijn volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant de “kleinste en lichtste” earbuds in de Galaxy-reeks. Als het aankomt op design hebben ze veel weg van de Samsung Galaxy Buds Pro, al beschikken ze niet over een glanzende afwerking.

Audiokwaliteit en functies

De dynamische speakers moeten voor “heldere hoge noten en diepe atmosferische lage tonen” zorgen. Er is active noise-cancelling aanwezig die externe geluiden “tot wel 98 procent moet reduceren”. De Ambient Sound-modus biedt drie geluidsniveaus aan voor de mate waarin je jouw omgeving kunt horen.

Volgens Samsung moeten de Galaxy Buds 2 uitstekende gesprekskwaliteit bieden dankzij drie microfoons en nieuwe machine-learning die achtergrondgeluiden als autotoeters, harde wind en bouwwerkzaamheden moet filteren.

Met een gewicht van 5 gram per oortje zijn ze een stuk lichter dan de oortjes uit onze lijst met beste draadloze oortjes van het moment. Zelfs de Apple AirPods Pro zijn iets zwaarder.

(Image credit: Carlos Pedrós)

De Samsung Galaxy Buds 2 beschikken over een 61mAh batterij per oortje. De oplaadcase biedt 472mAh aan capaciteit. Samsung heeft niets onthuld over de levensduur van de batterijen. De oplaadcase is op te laden via een USB-C-aansluiting.

Dankzij de Auto Switch-functie kunnen de draadloze oortjes naadloos schakelen tussen verschillende Galaxy-apparaten, waaronder de nieuwe Galaxy Watch 4-reeks, Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. Als het aankomt op connectiviteit zijn de Samsung Galaxy Buds 2 te verbinden via Bluetooth 5.2.

Er is een versie van de Galaxy Wearable-app beschikbaar voor pc's. Hierin kun je de instellingen van je draadloze oortjes wijzigen. Met een speciale functie in de app kun je testen welke maat oordopjes voor jou het meest geschikt zijn. Er worden drie formaten bijgeleverd.

(Image credit: Samsung)

Prijs en release

De Samsung Galaxy Buds 2 zijn verkrijgbaar in vier kleuropties: Graphite, White, Olive en Lavender. De binnenkant van de oplaadcase komt in dezelfde kleur als de oortjes. Vanaf 27 augustus zijn de draadloze oortjes beschikbaar in de Benelux, te beginnen bij een prijskaartje van 149 euro.