Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic uit de doeken

De Samsung Galaxy Watch 4 en Samsung Galaxy Watch 4 Classic zijn zojuist onthuld tijdens het Unpacked-event. De nieuwe smartwatches van Samsung bieden dezelfde ervaring onder de motorkap en draaien op het nieuwe Wear OS-platform.

De verschillen zitten hem vooral in het materiaal en de gebruikerstoepassing. Beide apparaten hebben een dunner ontwerp dan voorgaande Samsung-smartwatches. Ze zijn in staat je bloeddruk te meten en beschikken over ECG-monitoring.

Samsung Galaxy Watch 4 versus Watch 4 Classic

De Galaxy Watch 4 focust op sportievelingen. Het is een minimalistische versie met een strakke aluminium behuizing, zweetbestendig sportbandje en een dunne bezel.

Voor iedereen die op zoek is naar een tijdlozer en meer premium design is daar de Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Dit is in principe de opvolger van de Galaxy Watch 3. Deze is gebouwd van roestvrij staal en beschikt over de bekende roterende bezel.

Volgens Samsung beschikt de Galaxy Watch 4-reeks over een twintig procent betere processor. Het gaat om de Exynos W920 (5nm processor). Er is 1,5GB RAM-geheugen en 16GB opslag aanwezig. Samsung beweert dat de Galaxy Watch 4-reeks in twee uur volledig op te laden is. Ze beschikken beide over een 361mAh of 247mAh batterij, afhankelijk van de smartwatch-grootte die je kiest.

Daarnaast zijn er tien procent meer pixels aanwezig en is beschikt de smartwatch over een tien procent betere grafische verwerking. Dit moet zorgen voor een soepelere ervaring bij het multitasken.

Functies en software

Samsung en Google hebben samengewerkt aan een nieuw besturingssysteem: Wear OS. Het besturingssysteem is beschikbaar op zowel de Galaxy Watch 4 als Watch 4 Classic. Op dit OS zijn de beste functies van Samsung en Google met elkaar gecombineerd. Zo werkt het ingebouwde kompas samen met Google Maps. Ook zijn zowel Bixby als Google Assistant beschikbaar als slimme assistent. Het is daarnaast mogelijk om offline naar Spotify te luisteren.

De softwareschil One UI Watch moet ervoor zorgen dat de Galaxy Watch 4-reeks er volgens Samsung meer uitziet als een Galaxy-smartphone. Belangrijke instellingen worden automatisch gesynchroniseerd. Als je een app downloadt op je Galaxy-smartphone, wordt deze automatisch geïnstalleerd op je Galaxy Watch 4 (zolang de app compatibel is).

De Watch 4-reeks introduceert een nieuwe tool om op je gezondheid te letten: Body Composition. Het moet volgens Samsung een beter beeld geven van je algehele gezondheid. De functie biedt inzichten in aspecten als je basismetabolisme (BMR, de minimale hoeveel energie die je op een dag nodig hebt), waterretentie (hoeveel vocht je vasthoudt) en vetpercentage.

Er zijn meer dan honderd activiteiten die de smartwatch kan tracken. De Samsung Galaxy Watch 4-reeks biedt daarnaast een verbeterde slaaptracking aan, waaronder een nieuwe snurkdetectie. Het zuurstof in je bloed wordt tijdens het slapen bijgehouden. Daarnaast is de Sleep Score volgens het bedrijf verbeterd.

Het is voortaan mogelijk je pols naar je toe te wijzen om een telefoonoproep op te nemen. Je kunt daarnaast je pols schudden om een oproep af te wijzen en een klopbeweging maken om een vooraf ingestelde functie naar keuze uit te voeren.

Door middel van de functie Auto Switch moeten je Galaxy-oortjes samenwerken met je Galaxy-smartphone en Galaxy Watch, waardoor de audio automatisch moet schakelen tussen de verschillende apparaten. Jouw Galaxy Buds zijn bovendien te bedienen vanaf je Watch 4.

Prijs en releasedatum

De Samsung Galaxy Watch 4 Classic is beschikbaar vanaf 369 euro en is te verkrijgen in de kleuren zwart en zilver. De smartwatch is in twee formaten te koop: 42 mm en 46 mm. De Galaxy Watch 4 is verkrijgbaar in het zwart, groen, zilver en roségoud, en beschikbaar vanaf 269 euro. Deze smartwatch is verkrijgbaar in de formaten 40 mm en 44 mm. Enkel de niet-LTE-versies zijn in de Benelux verkrijgbaar. Beide wearables zijn te koop vanaf 27 augustus.

Naast deze smartwatches heeft Samsung ook de Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 en Galaxy Buds 2 uit de doeken gedaan.