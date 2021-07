Samsung Galaxy Tab S8 verschijnt mogelijk pas in 2022

Vorig jaar zagen we in augustus de lancering van de Samsung Galaxy Tabs S7, dus als we het schema van Samsung blijven volgen, dan verschijnt over een maand de Samsung Galaxy Tab S8. Volgens een recent leak zou dat niet het geval zijn. Ze stellen dat we zelfs nog een half jaartje langer op de Galaxy Tab S8 moeten wachten.

Volgens de leaker lanzuk, die de informatie deelde op het Zuid-Koreaanse socialemediaplatform Naver, verschijnt de Samsung Galaxy Tab S8 pas in het begin van 2022.

Er wordt geen verklaring gegeven voor de vertraging. De kans is echter groot dat het aanhoudende chiptekort mede verantwoordelijk is, wat ons weinig verbaast. Dat zou ook mee aan de basis liggen voor de vermoedelijke annulering van de Samsung Galaxy Note 21 en vertraging van de Samsung Galaxy S21 FE.

Een trio van tablets

Daarnaast meldt de bron ook dat er naast de Samsung Galaxy Tab S8 en Galaxy Tab S8 Plus nog een Galaxy Tab S8 Ultra zal verschijnen. Het bericht over de komst van een Ultra-model is niet nieuw, maar de herhaling ervan lijkt het wel te bevestigen.

Verdere informatie geven de leaks niet. We vingen eerder al wel enkele mogelijke specificaties voor de reeks op. De tablets zouden in een 11, 12,4 of 14,6 inch schermgrootte beschikbaar zijn, met tot 12 GB RAM, tot 512GB opslaggeheugen en een 12.000mAh batterij voor de Galaxy Tab S8 Ultra. De twee andere modellen zouden kleinere batterijen krijgen.

We verwachten tevens een high-end chipset, zeker in de duurdere modellen uit de reeks. Hopelijk maakt dat er de concurrenten voor de iPad Pro-reeks van waar we op zitten te wachten, zelfs al duurt dat wachten wat langer.

