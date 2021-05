'Samsung Tab S8 krijgt enorm scherm en gigantische batterij'

De Samsung Galaxy Tab S8 zal ergens dit jaar verschijnen. Tenminste, als we het gebruikelijk patroon van productlanceringen van Samsung mogen aanhouden. Een enquête die verstuurd is aan Samsung-gebruikers in Zuid-Korea suggereert over welke specificaties de nieuwe Android-tablet zal beschikken.

@FrontTron merkte op dat berichten op Zuid-Koreaanse sociale media enkele specificaties van de drie Galaxy Tab S8-modellen tonen. Hoewel er een enquête wordt genoemd, is het niet compleet duidelijk waar de specificaties vandaan komen. Voor nu moeten we ze dan ook niet al te serieus nemen.

Als de gelekte informatie klopt, zal de Samsung Galaxy Tab S8 beschikbaar zijn in een 11 inch, 12,4 inch of gigantisch 14,6 inch display. Het basismodel beschikt over een LCD-scherm, terwijl de andere twee voorzien zijn van een OLED-display. De Galaxy Tab S7 had ook een 11 inch en een 12,4 inch scherm, maar het grootste formaat is nieuw.

Daarnaast is er een gigantische batterijcapaciteit aanwezen bij dat grote scherm. Volgens het lek gaat het om maar liefst 12.000mAh. Voor het kleinste formaat gaat het om 8.000mAh, terwijl de 12,4 inch versie (vermoedelijk de Galaxy Tab S8 Plus) over een capaciteit van 10.090mAh beschikt.

Rivaal voor de iPad Pro

De twee kleinere versies van de Galaxy Tab S8 komen vermoedelijk met 8GB RAM-geheugen en 128GB of 256GB aan opslag. Het 14,6 inch model zou ook met 8GB RAM-geheugen komen met 128GB opslag of 12GB RAM-geheugen en 512GB aan opslag. Het gaat hier dus om hoogwaardige specificaties.

Dit betekent dat er een meer premium model aan de line-up wordt toegevoegd, waardoor Samsung vermoedelijk wil concurreren met de nieuwe iPad Pro met M1-chip. De duurste 12,9 inch versie van Apples tablet komt met maximaal 16GB RAM en een maximale opslagcapaciteit van 2TB.

Het lijkt erop dat er versies met wifi, 4G en 5G van de Samsung Galaxy Tab S8 worden uitgebracht. Ze beschikken over 13MP + 5MP camera's aan de achterzijde. De twee kleinste modellen komen met een 8MP selfiecamera, terwijl de grote broer een 8MP + 5MP selfiecamera krijgt, waardoor groothoekfoto's mogelijk worden.

We hebben verder nog vrij weinig gehoord over de Galaxy Tab S8, maar als Samsung zich aan haar gebruikelijke releaseschema houdt, mogen we de tablet in augustus verwachten. Het gaat dan om een drukke maand voor Samsung, aangezien dan ook de Galaxy Z Fold 3, de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy S21 FE hun opwachting maken.

Via Notebookcheck