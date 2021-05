OnePlus Nord CE 5G officieel bevestigd

De OnePlus Nord CE 5G is de nieuwste telg van de OnePlus-familie. Na de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro, sluit de OnePlus Nord CE 5G zich aan bij het rijtje.

OnePlus-baas Pete Lau bevestigt de komst van het toestel aan TechRadar, waardoor gelijk ook het bestaan ervan een feit is. Daarnaast zijn ook enkele details van het goedkopere nieuwe alternatief van OnePlus bekendgemaakt.

De OnePlus Nord CE 5G (CE staat voor Core Edition) is de hernieuwde versie van de OnePlus Nord van vorig jaar. Lau zegt erover: "We hebben de originele Nord tot de kern gestript en enkele extra functies toegevoegd om een geweldige telefoon te creëren voor een nog betaalbaardere prijs".

Het toestel zal op 10 juni officieel worden aangekondigd door OnePlus. We weten momenteel nog niets over de prijs en de specificaties die we mogen verwachten.

Het bedrijf bevestigt ook de komst van de OnePlus Nord N200 5G, maar dit is een exclusief toestel voor de Verenigde Staten en Canada. Deze maakt ook geen debuut tijdens het event op 10 juni.

De OnePlus Nord CE 5G ondersteunt, zoals de naam al suggereert, 5G. "Het toegankelijker maken van de kenmerkende OnePlus-ervaring is een evenwichtsoefening", stelt Lau. "Maar er zijn bepaalde klassieke vlaggenschipfuncties die we dit jaar naar de OnePlus Nord-reeks hebben gebracht om ervoor te zorgen dat we die snelle en soepele ervaring met de Nord-reeks kunnen leveren."

Om welke 'vlaggenschipfuncties' het hier gaat, is op dit moment nog niet duidelijk. We gaan ervan uit dat OnePlus dit op 10 juni bekend zal maken. Het enige wat Lau er over wilde zeggen is het volgende: "De OnePlus Nord CE 5G levert een snelle en soepele ervaring, met krachtige kernfuncties. Deze worden ondersteund door de kwaliteit van OnePlus die gebruikers kennen en waarderen".

Lau sprak niet over de OnePlus Nord 2 en de OnePlus Nord N200 5G. Voor nu is het niet bekend of we deze toestellen in de toekomst mogen verwachten.