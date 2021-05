'Samsung Galaxy Z Flip 3 kost minder dan verwacht'

De meeste gloednieuwe technologie komt bij release met een vrij hoog prijskaartje en wordt na verloop van tijd goedkoper. Het ziet ernaar uit dat dit ook voor vouwbare smartphones geldt. Een nieuw leak suggereert dat de Samsung Galaxy Z Flip 3 mogelijk minder kost dan zijn voorganger.

De 5G-versie van de Galaxy Z Flip die in juli van 2020 verscheen, kreeg een prijskaartje van 1.500 euro. Volgens een leak van Twitteraar @FrontTron kost de volgende clamshell smartphone tussen de 999 en 1.199 dollar, wat omgerekend naar onze markt rond de 1.000 en 1.250 euro is. Als we het gerucht mogen geloven, dan kan er dus bijna een derde van de prijs afgaan.

Dat is een flinke prijsdaling. Het is ook een vrij onbekende bron voor ons, dus het lijkt ons verstandig om dit met een flinke korrel zout te nemen. We zouden het alvast interessant vinden om deze foldable tegen een lagere prijs te zien verschijnen.

Betaalbare foldables

Het vervaardigen van een toestel met een vouwbaar scherm blijft voorlopig niet eenvoudig of goedkoop. De kans bestaat wel dat de jaren ervaring van Samsung ervoor zorgen dat het bedrijf de kosten voor de materialen en het productieproces kan verminderen. Het zou interessant zijn als de Z Flip 3 de meer betaalbare foldable wordt, en de Galaxy Z Fold 3 het meer premium toestel.

Beide foldables zouden naar verluidt op hetzelfde moment verschijnen, en ook daar had @FrontTron iets over te zeggen. De grote onthulling zou op 3 augustus plaatsvinden, wat klopt met eerdere geruchten rond een verschijning in de tweede helft van 2021.

Je stelt je misschien hardop de vraag waar de Z Flip 2 is. Het ziet ernaar uit dat Samsung een nummer overslaat en de release van de Z Flip 5G opneemt als de tweede versie. Dit zorgt ervoor dat de Fold- en Flip-reeks dezelfde nummering houden voor de komende jaren.

De geruchten over de Galaxy Z Flip 3 stromen binnen. Zo wordt er beweerd dat de smartphone mogelijk ondersteuning voor de S Pen krijgt. Daarnaast hebben we ook al een idee van de acht kleuren waarin het toestel kan verschijnen. Daarnaast zou hij een sterkere behuizing krijgen.