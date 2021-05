Samsung Galaxy S21 FE leak toont mogelijke kleuren

De Samsung Galaxy S20 FE verscheen in een brede waaier kleuren waardoor je veel keuze had bij deze smartphone. Het ziet ernaar uit dat de Galaxy S21 FE niet met dezelfde opties komt.

Leaker en analist Ross Young liet in een tweet weten dat de productie van de Galaxy S21 FE in juli van start gaat. Dat houdt in dat we de smartphone pas in augustus of september zullen zien verschijnen (wat overeenkomt met de lancering van de S20 FE).

Een daaropvolgende tweet toont ons ook de kleuren waarin de smartphone naar verluidt wordt uitgebracht: wit, grijs, lichtgroen en lichtpaars. De lijst is echter beperkt in vergelijking met de blauwe, lavendel, munt, rode, witte en oranje tinten van de S20 FE.

Hoe kunnen ze eruit zien?

De Samsung Galaxy S21 verschilde niet veel op vlak van ontwerp met de Galaxy S20, dus we verwachten ook niet dat de S21 FE veel zal afwijken ten opzichte van de S20 FE. De kleuren zullen blijkbaar echter wel beperkt zijn.

Hieronder kan je alvast enkele knock-ups terugvinden van hoe de Galaxy S21 FE eruit zou kunnen zien op basis van de S20 FE en de bovenstaande kleuren (de witte smartphone is gewoon een foto van de witte S20 FE, dus die hebben we niet bewerkt).

Afbeelding 1 van 4 Een lichtgroene smartphone (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 4 een lichtpaarse smartphone (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 4 Een grijze smartphone (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 4 Een witte smartphone (Image credit: Future)

Het is niets bijzonders, maar je krijgt zo wel een ruwe blik op de kleuren waarin de S21 FE kan verschijnen.

Voor meer informatie van Samsung zelf zullen we nog even moeten wachten tot de lancering van de smartphone. We hopen echter wel dat de vier vernoemde kleuren niet de enige opties zijn waarin we de smartphone kunnen vinden.