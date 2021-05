Samsung Galaxy Tab S7 FE en Galaxy Tab A7 Lite officieel uit de doeken

We hebben er even op moeten wachten, maar de Samsung Galaxy Tab S7 FE is eindelijk hier. De midrange-versie van de Galaxy Tab S7 met iets mindere hardware, maar ook een scherpere prijs, is eindelijk uit de doeken.

De Samsung Galaxy Tab S7 FE is zonder al te veel bombarie officieel gemaakt door Samsung. Daarnaast moet de tablet de spotlights delen met een kleiner, goedkoper neefje, namelijk de Samsung Galaxy Tab A7 Lite.

Hieronder nemen we met je door wat we tot dusver weten van de twee nieuwe tablets uit de koker van Samsung.

Samsung Galaxy Tab S7 FE specificaties

(Image credit: Samsung)

De Samsung Galaxy Tab S7 FE maakt gebruik van een 12,4 inch scherm en kent een resolutie van 2560 x 1600 pixels. De schermdiagonaal is vrij groot voor een Android-tablet. Samsung levert een S Pen mee, die je onder meer kunt gebruiken voor het maken van notities en schrijven.

Het apparaat lijkt te beschikken over een flinke batterijduur, zo valt op te maken uit de accucapaciteit van maar liefst 10.090mAh. Opladen is mogelijk met maximaal 45W, al is de meegeleverde adapter van Samsung een stuk trager.

Vreemd genoeg weten we nog niet welke chipset er schuilgaat onder de behuizing. Wel meldt Samsung dat er 4GB of 6GB RAM aanwezig is met 128GB of 256GB aan opslaggeheugen. Uit de doos draait de tablet op Android 11, met daaroverheen Samsungs One UI.

De Galaxy Tab S7 FE kent een 8MP camera aan de achterkant en 5MP frontcamera. De Tab S7 FE is verder een van de weinige tablets met 5G-ondersteuning aan boord. Dat kan zeker een pluspunt zijn voor velen, nu 5G steeds meer mainstream gaat. De tablet is te verkrijgen in de kleuren Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green en Mystic Pink.

De Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G ligt vanaf 18 juni in de winkels in de Benelux. De adviesprijs bedraagt 649 euro.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

(Image credit: Samsung)

De Samsung Galaxy Tab A7 Lite is zoals gezegd de kleinere en goedkopere optie van de twee tablets. Het apparaat maakt gebruik van een 8,9 inch display met een resolutie van 1340 x 800 pixels.

De accucapaciteit bedraagt 5.100mAh en de maximale oplaadsnelheid bedraagt 15W. Dat gezegd hebbende: ook hier levert Samsung een adapter mee die niet de maximale snelheid aantikt. Aan de achterkant is een 8MP camera gevestigd, en aan de voorzijde zit een 2MP frontcamera.

Ook hier is het niet bekend welke chipset er schuilgaat onder de motorkap. Wel is duidelijk dat er 3GB RAM aanwezig is, met 32GB aan opslaggeheugen. 5G-ondersteuning is afwezig, maar er is een versie van de Tab A7 Lite die wel overweg kan met 4G. Net als de Tab S7 FE is er een USB-C poort. De A7 Lite beschikt daarnaast over een koptelefooningang, en dat is iets wat de Tab S7 Fe niet heeft.

Uit de doos draait de tablet op Android 11, met daaroverheen Samsungs One UI.

De Samsung Galaxy Tab A7 Lite ligt vanaf 18 juni in de winkels met een adviesprijs van 169 euro. De beschikbare kleurversies zijn grijs en zilver.