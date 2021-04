Samsung Galaxy Tab S7 Lite te zien in gelekte renders

We verwachten dat de Samsung Galaxy Tab S7 Lite binnenkort wordt aangekondigd. Er zijn namelijk renders gelekt van de tablet. Het gaat om een middenklasse versie van de Galaxy Tab S7 en een opvolger van de Galaxy Tab S6 Lite.

De afbeeldingen zijn afkomstig van leaker Evan Blass, die het vaker bij het rechte eind heeft als het gaat om geruchten. Het gaat naar verluidt om promotioneel materiaal van Samsung zelf. Daarnaast is er ook wat informatie gelekt over wat er aan de binnenkant van de tablet te vinden is.

Volgens Blass beschikt de tablet over een middenklasse Snapdragon 750G-chipset. Deze processor zit ook in de Samsung Galaxy A52 5G. Het is een redelijke goede chipset voor mid-range toestellen, al is het niet net zo sterk als de processor in de Galaxy Tab S7.

Samsungs niet-premium tablets zijn doorgaans niet erg krachtig als het aankomt op de processor. Als de S7 Lite wil rivaliseren met een instapmodel iPad, heeft het een serieuze prestatieboost nodig.

Here's your best look yet at the Samsung Galaxy Tab S7 Lite (5G): https://t.co/8RwRKwBiJT pic.twitter.com/dxT36ExgS4April 15, 2021 See more

De afbeeldingen tonen de Samsung Galaxy Ta S7 Lite in vol ornaat. Aan de voorkant zien we redelijk dikke bezels. Ook valt op dat de camera is verplaatst. De render van de achterkant toont dat er nu twee achterste camera's zijn, in plaats van één. Het zou kunnen gaan om een dieptesensor of een groethoeklens.

Het design voelt iets minder premium aan dan de Galaxy Tab S7, maar dat is te verwachten aan de Lite-naam. Het lijkt erop dat het wel krachtiger zal zijn dan de S6 Lite, wat volgens ons een goede vooruitgang is.

Het is nog niet bekend wanneer Samsung de Galaxy Tab S7 Lite zal aankondigen. Op 28 april vindt er een Samsung-event plaats, maar mogelijk is dit niet voor tablets bedoeld.