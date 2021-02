'Samsung Galaxy Tab S7 Lite komt eraan'

We hebben reeds een gerucht opgevangen dat er een Samsung Galaxy Tab S7 Lite aan zit te komen, wat een meer betaalbare versie zou zijn van de Galaxy Tab S7. Nu komt daar een eerste 'echte' blik op de tablet bij.

In de data van de populaire benchmark-website Geekbench, die gebruikt wordt om te testen hoeveel processorkracht een toestel heeft, werd een toestel met het modelnummer SM-T736B vermeld, samen met de testresultaten.

Gezien de overeenkomsten van dat nummer met SM-T870 en SM-T876B, twee identificatienummers voor de Galaxy Tab S7, wordt er gespeculeerd dat dit nieuwe toestel de vermeende Galaxy Tab S7 Lite is.

De benchmark-vermelding zegt niet met welke chipset het toestel komt, maar ze stelt wel dat het er eentje van Qualcomm wordt. Sommige speculaties hebben de Qualcomm Snapdragon 750G laten vallen, maar er zijn weinig indicaties dat deze processor noodzakelijk de voorkeur zijn krijgen ten opzichte van andere CPU's van dat bedrijf.

Zo te zien komt de tablet met 4GB RAM, al kan dit bij het uiteindelijke product nog worden aangepast. Er bestaat ook nog steeds de optie dat er bij de lancering meerdere versies worden aangeboden.

De benchmark-resultaten

Als het daadwerkelijk om de Samsung Galaxy Tab S7 Lite gaat, dan komt hij met een single-core score van 650, en een multicore van 1694. Het eerstgenoemde wordt gebruikt bij eenvoudige taken, zoals browsen in sociale media, en het laatste is handig bij meer ingewikkelde processen, zoals gamen of het verwerken van video.

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite scoorde ter vergelijking 1313 op dezelfde multi-core test, dus dat is een verbetering, maar de Galaxy Tab S7 had dan weer 3227. Met zijn score valt de Galaxy Tab S7 Lite in onze lijsten net onder de Motorola Edge smartphone die met 1732 kwam, en daarmee niet slecht presteerde op vlak van gaming.

Benchmark-resultaten voor producten die nog niet zijn vrijgegeven, zijn nog steeds onderhevig aan veranderingen. De Samsung Galaxy S21 had vreselijke scores voor hij uitkwam, maar het uiteindelijke product had een vrij stevige processorkracht. Neem alles dus met een korreltje zout.

Op zoek naar een budgetvriendelijke tablet? Dit zijn de beste goedkope tablets

Via Gizchina