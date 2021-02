'Samsung Galaxy Tab S7 Lite en A7 Lite verschijnen in juni'

Er komen nieuwe Samsung tablets aan, en ze zullen zeker interessant zijn voor iedereen die op zoek is naar een goedkope Android tablet. Een nieuw lek suggereert dat de Samsung Galaxy Tab S7 Lite en de Samsung Galaxy Tab A7 Lite in juni officieel worden onthuld.

Deze informatie is afkomstig van Twitteraar WalkingCat, een leaker met een geloofwaardig track record. Op de lanceringsdatum en schermgroottes van de tablets na - 12,4 inch voor de S7 Lite en 8,7 inch voor de 17 Lite- hebben we echter geen verdere informatie gekregen.

Er zou naar verluidt wel een 5G-verbinding mogelijk zijn op de S7 Lite, of op z'n minst een toestel binnen de reeks dat 5G ondersteunt. Het ziet er momenteel naar uit dat het een van de meest betaalbare 5G-tablets van het jaar wordt.

Als je een goed geheugen hebt, dan weet je misschien nog dat de Samsung Galaxy Tab S6 Lite vorig jaar in april verscheen, al duurde het op sommige markten nog even voor hij daadwerkelijk te koop was. Het ziet ernaar uit dat Samsung iets meer tijd neemt in 2021.

In augustus van 2021 zagen we de onthulling van de Samsung Galaxy Tab S7 en S7 Plus. De Lite-versie wordt zonder twijfel een minder krachtige, maar meer betaalbare uitvoering van deze tablets. We weten bijvoorbeeld al dat de schermgrootte en het ontwerp niet veel zullen verschillen.

Samsung bracht de schermresolutie voor de S6 Lite naar beneden, voorzag minder RAM en opslaggeheugen, installeerde mindere speakers en bracht enkele kleinere aanpassingen. Verwacht in dit geval min of meer hetzelfde hetzelfde.

Het uiterlijk van de 17 Lite wordt nog een verrassing, want de Samsung Galaxy Tab A7 is reeds een budget tablet. We vermoeden dat de schermgrootte bij de Lite-versie wordt verkleind van 10,4 inch naar 8,7 inch.

We zullen naar aanloop van de onthulling zonder twijfel meer te horen krijgen over deze betaalbare tablets. Daarnaast verwachten we ook nog de onthulling van de Samsung Galaxy Tab S8 later dit jaar, al hebben we daar momenteel nog niet veel over gehoord.

