Als we kijken naar de compromissen die Samsung heeft gemaakt om zijn premium tablet om te vormen tot een Lite-versie, dan mogen we gerust zeggen dat het geslaagd is in zijn opzet. De Samsung Galaxy Tab S6 Lite is ideaal voor minder veeleisende gebruikers die toch een premium-ervaring willen van hun tablet.

Wie op zoek gaat naar een tablet, gaat meestal kijken bij de iPads van Apple. Toch is er ook een redelijk aanbod Android-tablets van verschillende merken waaruit je kan kiezen. Samsung staat erom bekend om als enige premium Android-tablets te maken, maar zo’n sterk apparaat heeft de gemiddelde consument niet nodig. Daarom heeft het dit jaar beslist om een goedkopere variant te maken die de belangrijkste elementen van zijn premium modellen heeft overgenomen.

We hebben hier over de Samsung Galaxy Tab S6 Lite, voorzien van een S Pen stylus, optionele toetsenbordcover en zelfs LTE zodat je overal verbinding kan maken met het internet.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar met wifi en LTE

64GB of 128GB opslag

Begint bij 379 euro

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite bestaat in enkele verschillende uitvoeringen. In de Benelux is hij beschikbaar in twee kleuren: zwart en blauw.

Daarnaast heb je de keuze tussen een versie met LTE of een versie met uitsluitend wifi. Er zijn twee opslagvarianten beschikbaar: 64GB en 128GB. Als dat niet voldoende is, kan je het geheugen in beide gevallen nog uitbreiden met een microSD-kaart van maximaal 1TB.

De prijzen van de verschillende configuraties zien er als volgt uit:

Alleen wifi en 64GB opslag: 379 euro

Alleen wifi en 128GB opslag: 419 euro

Wifi + LTE en 64GB opslag: 439 euro

Wifi +LTE en 128GB opslag: 479 euro

Kleine compromissen

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite kan je al kopen vanaf 379 euro, dus het is logisch dat Samsung enkele elementen van zijn duurdere Galaxy Tab S6 (599 euro) weg heeft gelaten. Het scherm van 10,4 inch is ongeveer even groot, maar we krijgen hier een lcd-paneel in plaats van AMOLED en een resolutie van 2000 x 1200 pixels.

Achteraan zien we een enkele 8MP-camera en vooraan een 5MP-selfiecamera. De S Pen kan je hier magnetisch vasthechten aan de rechterkant onder volumeknoppen en heeft eveneens iets minder functies, waarover zo meteen meer. We zijn ook blij met de 3,5mm-koptelefoonpoort, die werd weggelaten op de gewone Galaxy Tab S6.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Image credit: Future)

Ook binnenin zijn enkele wijzigingen aangebracht. De Samsung Galaxy Tab S6 Lite wordt aangedreven door een Exynos 9611 chipset, die we herkennen van de Samsung Galaxy A51, in combinatie met 4GB RAM-geheugen.

De twee tablets zijn wel identiek qua batterij en hebben beide een 7.040mAh-batterij. Een functie die productiviteitsfanaten wel zullen missen in de Samsung Galaxy Tab S6 Lite, is de DeX-modus waarmee je de tablet kan omvormen tot een lightversie van een Windows-pc. Een groot pluspunt is dat Samsung heeft bevestigd dat de Galaxy Tab S6 Lite nog drie jaar software-updates zal krijgen.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Image credit: Future)

Gebruik in de praktijk

Nu we weten welke elementen Samsung heeft weggelaten in deze goedkopere tablet, zijn we erg benieuwd hoe hij presteert in de praktijk. We hebben al vermeld dat de DeX-modus hier niet aanwezig is, dus je zit hier vast aan Android 10. De Keyboard Cover van de Galaxy Tab S6 Lite heeft bijgevolg ook geen touchpad, aangezien Android 10 geen muiscursor kan tonen.

De S Pen heeft hier ook minder functies, waardoor de Air Gestures en bediening vanop afstand wegvallen. Als je de S Pen op het scherm houdt en duwt op de knop onderaan de stylus, dan wordt het bekende snelmenu met o.a. Samsung Notes wel gewoon geopend.

(Image credit: Samsung)

De batterij van de Samsung Galaxy Tab S6 Lite is zeker en vast sterk genoeg en wij konden er altijd een drietal dagen mee verder, waarbij we de tablet ongeveer drie à vier uur per dag gebruikten. De batterij opladen met de lader in de doos gaat weliswaar niet heel erg snel en je hebt meerdere uren nodig om de batterij volledig op te laden. De batterij ondersteunt wel 15W-snelladen, dus met de juiste snellader zit de batterij na twee à drie uur weer volledig vol.

Op vlak van pure prestaties scoort de Samsung Galaxy Tab S6 Lite niet fantastisch. Af en toe merkten we korte haperingen op bij de navigatie door het startmenu en het wisselen tussen apps. Lichte games zoals Hearthstone en Candy Crush zijn mogelijk, al kan het iets langer duren voor de games zijn opgestart, maar zware games zoals Fortnite draaien redelijk traag en zijn geen aanrader op deze tablet.

Wie snel wil inloggen, is hier eveneens niet aan het juiste adres. Er is geen vingerafdrukscanner aanwezig en de enige biometrische optie is gezichtsherkenning met de selfiecamera. Vaak duurde het erg lang voor ons gezicht herkend werd en in de meeste gevallen was het sneller om ons inlogpatroon te tekenen dan te wachten op de gezichtsherkenning.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Image credit: Future)

De DeX-modus mag dan afwezig zijn, maar je krijgt wel enkele andere premium handigheidjes op de Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Bixby Routines is hier bijvoorbeeld aanwezig en zal na een paar weken gebruik profielen beginnen aanbevelen die de instellingen aanpassen. Na een drietal weken had de tablet voor ons een profiel “Slaap” aangemaakt voor minder batterijverbruik ’s nachts en een profiel “Thuis” dat geactiveerd werd als de tablet herkende dat we in ons appartement waren.

Een laatste vervelend punt voor mensen die graag ten volste genieten van series en films op hun tablet, is het beeldscherm in zijn geheel. Het lcd-paneel is minder goed dan de Super AMOLED-panelen die Samsung meestal gebruikt, maar heeft als voordeel dat het in fel zonlicht nog steeds goed zichtbaar is. Het nadeel is dat sommige kleuren er wat afgewassen zullen uitzien. Dit is geen enorm pijnpunt, aangezien de Samsung Galaxy Tab S6 Lite sowieso niet bedoeld is voor foto- en videobewerking.

Een tweede probleem is de beeldverhouding van 15:9, die niet gebruikt wordt voor eender welke video-opnames. 16:9 blijft een van de meest gebruikte verhoudingen en daarna komen 21:9 als bioscoopformaat en tot slot 18:9. Je zal dus nooit het volledige scherm kunnen vullen met videocontent.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Image credit: Future)

Eindoordeel

Als we kijken naar de compromissen die Samsung heeft gemaakt om zijn premium tablet om te vormen tot een Lite-versie, dan mogen we gerust zeggen dat het geslaagd is in zijn opzet. Het is jammer dat Samsung DeX hier niet aanwezig is, aangezien Android 10 niet onze eerste keuze is als besturingssysteem voor een tablet waarmee we ook productiviteitstaken willen doen.

Door de zwakkere chipset is deze tablet ook geen optie voor mobiele gamers en hetzelfde is van toepassing op mensen die hun tablet willen gebruiken voor foto- en videobewerking. Kortom, de Samsung Galaxy Tab S6 Lite is ideaal voor minder veeleisende gebruikers die toch een premium-ervaring willen van hun tablet.