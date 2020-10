Samsung Galaxy Tab S7 en Galaxy Tab S7 Plus recensie

De Samsung Galaxy Tab S7-lijn is een ambitieuze serie van Samsung. De hoogwaardige behuizing met fantastische schermen is iets wat we op nog geen enkele andere Android-tablet hebben gespot. Het gebrek aan app-ondersteuning voor ontwikkelaars op het Android-tabletplatform is wel een serieus minpunt in de strijd met de iPad.

Met de Galaxy Tab S7-serie wil Samsung de huidige koning van de tablets - de iPad Pro - uitdagen. We bespreken hier beide tablets: de grote Tab S7 Plus, maar ook de iets kleinere Tab S7.

Beide apparaten zijn fantastische tablets op zich, maar het prachtige 12,4-inch OLED-paneel van de Tab S7 Plus overtreft het LED-paneel van de Tab S7 op alle fronten. Met een resolutie van 2800 x 1752 op de Tab S7 Plus en een verversingsfrequentie van 120Hz ziet alles er absoluut schitterend uit en is het het beste scherm wat we ooit op een Android tablet hebben gezien.

Het display heeft een 16:10 beeldverhouding, waardoor de totale vorm van de tablet groter en smaller is dan die van een iPad, en de Tab S7 is ook dunner en lichter dan de iPad Pro 12.9. De bouwkwaliteit is eersteklas, en beide tablets zien er strak en hoogwaardig uit. Buigbaar zijn ze ook zeker niet gelukkig.

Ook op de rest van de specificaties heeft Samsung niet beknibbeld. De Galaxy Tab S7 Plus en Tab S7 worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 865 Plus, de snelste processor die momenteel beschikbaar is voor het Android-platform.

Samsung bundelt de S-Pen stylus met de tablet, zodat je deze niet extra moet kopen. De S Pen is responsiever dan de stylus die bij de Galaxy Tab S6 werd geleverd en klikt magnetisch op de achterkant van de tablet. Dat is tevens de plek waar hij draadloos wordt opgeladen.

De meeste Android-tablets hebben het lastig met apps: Android-ontwikkelaars zijn gewoon niet zo geïnteresseerd in het optimaliseren van apps voor een tablet-interface als de ontwikkelaars voor iOS/iPadOS lijken te zijn. De meeste Android-tabletapplicaties zien er gewoonweg uit als een uitgerekte versie van de telefoonapplicatie, terwijl je bij iPadOS vaak het gevoel hebt dat ze opnieuw worden gebouwd voor het grotere scherm.

Hoewel het softwareaanbod niet zo sterk is als wat je op een iPad krijgt, is er veel moois te vinden aan en in de Galaxy Tab S7-serie, met als hoogtepunt het scherm op de Tab S7 Plus. Samsung is niet alleen bezig om hier de titel van beste Android-tablet te claimen - het zet ook zijn zinnen op de iPad Pro 2020 om als beste tablet van dit moment bestempeld te worden.

Samsung Galaxy Tab S7 / Tab S7 Plus prijs en releasedatum

De nieuwe Samsung Galaxy Tab S7-serie is gepresenteerd tijdens het virtuele Unpacked-evenement van Samsung. Dat vond plaats op 5 augustus en was live te volgen via een livestream.

De Samsung Galaxy Tab S7-serie is te koop sinds 21 augustus in de Benelux. De startprijs van de Samsung Galaxy Tab S7 bedraagt 699 euro voor de wifi-versie. Voor de 4G-versie betaal je 799 euro. De Galaxy Tab S7 Plus met enkel wifi-ondersteuning kost 899 euro.

Voor de LTE/5G-versie van de Tab S7 Plus betaal je 1099 euro. Deze tabletversie kost net zoveel als de Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Alle versies zijn beschikbaar in de kleuren Mystic Black, Mystic Silver, en Mystic Bronze.

Design

Denk je aan een premium tablet, dan kom je waarschijnlijk al snel uit bij het design van de iPad Pro, met dunne randen en platte zijdes. De Tab S7-serie beschikt over dezelfde kenmerken, en blijkt zelfs dunner en lichter te zijn dan de 12,9 inch iPad.

Met 575 gram voor de Tab S7 Plus en 498 gram voor de reguliere Tab S7 zijn beide apparaten relatief licht, maar je wil ze nog altijd met twee handen gebruiken. De dikte van slechts 5,7 millimeter is eveneens indrukwekkend; het zijn de dunste tablets die we tot dusver in onze handen hebben gehad.

Met dun en licht bedoelen we overigens niet dat de tablets goedkoop aanvoelen. Integendeel: er zit geen 'flex' in de tablet en alles voelt zeer premium aan, zeker met het geborstelde metaal aan de zijkanten wat ons doet denken aan de Galaxy Note 4.

De achterkant van de tablet is een beetje een vingerafdrukmagneet en we begonnen heel gemakkelijk vlekken te zien op de Mystic Black kleur die we gebruikten. Je krijgt ook twee extra kleuren; Mystic Silver en Mystic Bronze.

Galaxy Tab S7 / S7 Plus specificaties Gewicht: 498g / 575g

Afmetingen: 253,8 x 165,3 x 6,3 / 285 x 185 x 5,7mm

Schermgrootte: 11 inch / 12,4 inch

Schermtype: LTPS IPS LCD / Super AMOLED

Resolutie: 2560 x 1600 / 2800 x 1752

Ververssnelheid: 120Hz

Chipset: Snapdragon 865 Plus

RAM: 6GB / 8GB

Opslag: 128GB / 256GB

Software: Android 10

Camera´s achteraan: 13MP + 5MP

Frontcamera: 8MP

Batterij: 8000mAh / 10.090mAh

Er is een glazen strip aan de bovenkant van de achterkant van de tablet die fungeert als een magneet om de S-Pen vast te zetten. Vreemd genoeg laadt de S-Pen alleen op als de punt van de pen in de richting van de camera wijst. De magneet is niet de sterkste en het feit dat hij achteraan geplaatst zit, zorgt ervoor dat we af en toe in lichte paniek naar de achterzijde kijken om te zien of de stylus er nog aan zit.

De cameramodules zijn ook in deze glazen strip geplaatst met een kleine hobbel eromheen. Dat betekent wel dat de tablet niet helemaal plat op een oppervlak kan liggen.

De Samsung Galaxy Tab S7 serie heeft slechts één USB 3.2 Type-C poort. De poort bevindt zich aan de rechterkant. Je kunt de tablet via deze poort opladen of de poort gebruiken voor dataverbinding. Je moet goed controleren of je USB-C hoofdtelefoon compatibel is, want toen we een bepaalde hoofdtelefoon probeerden, toonde de tablet het als een onherkenbaar USB-apparaat.

Er zijn genoeg docks en dongels beschikbaar die de functionaliteit van deze poort kunnen uitbreiden, maar twee poorten zijn altijd beter dan één - en het is iets wat we hier graag hadden gezien.

Er is een slimme connector aan de onderkant waar de Samsung Keyboard cover magnetisch aan vastzit. Wat betreft de knoppen krijg je een aan/uit-knop en volumetoetsen, plus een SIM-slot aan de bovenkant.

Display

Zou een tablet enkel en alleen beoordeeld worden op zijn scherm, dan behoort de Samsung Galaxy Tab S7 Plus tot een van de beste op de markt. Het indrukwekkende 12,4 inch Super AMOLED-scherm kent een resolutie van 2800 x 1752 en ondersteunt een ververssnelheid van 120Hz voor een vloeiende weergave.

De reguliere Tab S7 maakt gebruik van een LTPS IPS LCD-scherm met een resolutie van 2560 x 1600 pixels. De 120Hz ververssnelheid blijft (gelukkig) behouden.

Het verschil tussen het OLED-scherm van de Galaxy Tab S7 Plus en andere tablets met een IPS-scherm is dat laatstgenoemde er gewoonweg dof uitziet nadat je OLED hebt gezien/gebruikt.

De 16:10 beeldverhouding van het scherm is een mooie compromis tussen entertainment en productiviteit. De meeste streaming content is gebaseerd op een 16:9 verhouding, waardoor je weinig schermruimte verliest bij het bekijken van Netflix of YouTube-video's. Zeker in tegenstelling tot de iPad (4:3 verhouding).

De keerzijde is dat je niet veel verticale ruimte krijgt voor apps, browsen of mails, maar dat is geen groot probleem.

De schermranden zijn behoorlijk klein gehouden, en Samsung heeft gelukkig iets in de software gezet waardoor 'ongewenste' aanrakingen niet worden geregistreerd, maar het is niet helemaal perfect. Je moet er zeker van zijn dat de S Pen het scherm vóór je palm heeft aangeraakt, anders zal je applicaties heen en weer zien bewegen.

De Galaxy Tab S7 Plus is voorzien van een ingebouwde vingerafdruksensor. Hij is niet zo snel als die we op sommige smartphones hebben gezien, maar hij werkt goed genoeg. Op de Tab S7 zit de vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop, en die werkt net zo snel als die van de Tab S7 Plus.

De accessoires

Hoewel de Samsung Galaxy Tab S7-serie kan worden aangeschaft als een standalone tablet, vertienvoudig je de productiviteitsniveaus met accessoires. De S Pen zit al in de doos en dat is veel leuker dan de extra's die je moet uitgeven als je een Apple Pencil voor de iPad zou kopen.

Net als de Apple Pencil op de iPad Pro kun je de S Pen magnetisch op de achterkant van de Galaxy Tab S7 klikken om hem op te bergen en draadloos op te laden. Samsung heeft de latentie (lag of latency) van de S Pen verbeterd en luchtgebaren toegevoegd aan de Tab S7 Plus, vergelijkbaar met de gebaren die je ziet op de Galaxy Note 20.

Naast de S Pen kun je optioneel de Book Cover en het Book Cover Keyboard voor de Galaxy Tab S7 Plus kopen. De Book Cover wordt magnetisch bevestigd aan de achterkant van de Tab en voegt een kickstand toe waarmee je de tablet kunt laten staan; handig als je op het punt staat om een film te bekijken.

De top van de Book Cover kent een kleine bult waar de S Pen zich bevindt, en je kunt het bovengedeelte van de cover wegflippen om toegang tot de stylus te krijgen. We raden je aan om de Book Cover te gebruiken, omdat dit excellente bescherming geeft aan het niet verliezen van je S Pen.

De Book Cover Keyboard klikt vast met behulp van de Smart Connector om je te voorzien van een toetsenbord en trackpad, zodat je de tablet kunt gebruiken op een vergelijkbare manier als de Microsoft Surface Pro 7. Als je de tablet met het toetsenbord in je schoot gebruikt, zit er wat speling; er is mee te werken, maar niet zo stevig als de Surface.

De toetsen zijn groot en mooi verdeeld met een behoorlijke throw, maar ze zijn niet verlicht, wat het moeilijk maakt om mee te typen in het donker. Je krijgt wel de volledige set toetsen, samen met numerieke en functietoetsen voor snelkoppelingen om het volume en de helderheid te wijzigen, en voor het navigeren door Android.

Het trackpad is ook groot genoeg, en zelfs iets groter dan die van de iPad Pro Keyboard case. Het voelde echter een beetje springerig aan, net zoals sommige Windows-laptops. Het ondersteunt gebaren van maximaal drie vingers, wat dezelfde functionaliteit mogelijk maakt als de navigatiegebaren van Android. Voor iedereen die liever drukt dan tikt: de rechterkant van het trackpad fungeert als een rechtermuisklik wanneer er op wordt gedrukt.

Specificaties, prestaties en camera

De Samsung Galaxy Tab S7-serie is uitgerust met de snelste processor die momenteel beschikbaar is op het Android-platform. We hebben het dan over de Snapdragon 865 Plus. De chipset wordt bijgestaan door 6GB of 8GB RAM, afhankelijk van welke versie je kiest.

Combineer deze specificaties met het vloeiende 120Hz display, en je krijgt een van de meest soepel werkende tablets op de markt. Qua opslag heb je de keuze uit 128GB en 256GB .Is dat niet genoeg? Dan kun je via een microSD-kaartje de opslag uitbreiden met maximaal 1TB.

Applicaties lanceren snel en je kunt zonder vertragingen wisselen tussen apps. We konden meerdere applicaties tegelijkertijd draaiende houden op beide tablets. Het werken op de tablets verliep net zo soepel als in een vergelijkbare situatie op een iPad.

We draaiden Geekbench 5 op de Tab S7 Plus die een single-core score van 936 en een multi-core score van 2.846 registreerde. Dat is niet zo snel als de iPad, maar je zal het verschil bij algemeen gebruik moeilijk kunnen opmerken. Op de Tab S7 waren de scores respectievelijk 973 en 3.227.

Er zijn vier speakers gemonteerd in de tablet, en die zorgen voor een best aardig geluid. In ieder geval goed genoeg voor het spelen van films of spelen van games. De iPad heeft echter nog altijd een streepje voor ten opzichte van de Tab S7; deze klinken simpelweg luider en rijker aan geluid.

Verder is er een 8MP-frontcamera aanwezig aan de rand boven het scherm. Deze zit gecentreerd als je kijkt in landschapsmodus. Dit maakt de tablet een stuk makkelijker in gebruik bij bijvoorbeeld videogesprekken.

Aan de achterzijde zitten twee camera's gemonteerd, namelijk een primaire 13MP-camera en een 5MP-groothoekcamera. Er zijn genoeg mensen die graag foto's maken met hun tablet, en die komen zeker aan hun trekken bij de Galaxy Tab S7-serie.

Je krijgt allerlei cameramodi tot je beschikking, zoals Live Focus (voor portretten), Pro Video, Night Mode en Single Take die Samsung met de S20-serie heeft uitgebracht. Deze laatste modus neemt een korte video op en maakt er vervolgens meerdere clips en beelden uit met verschillende beeldverhoudingen die geschikt zijn voor sociale netwerken.

Camera: voorbeeldfoto's

Afbeelding 1 van 5 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 5 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 5 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 5 (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 5 (Image credit: Future)

Software

Het wordt erg oninteressant als het gaat om de software op Android-tablets. Hoewel Google verschillende schermformaten en beeldverhoudingen voor Android ondersteunt, richten de meeste ontwikkelaars zich op portret-apps die zijn ontworpen voor telefoonschermen.

Hoewel dit tot op zekere hoogte een probleem is met de iPad, is het Apple gelukt om veel meer ondersteuning te krijgen voor tablet-apps dan Google. En het is niet alleen beperkt tot kleinere teams van ontwikkelaars die niet noodzakelijkerwijs over de middelen beschikken - zelfs bedrijven als Adobe hebben hun pro-apps niet beschikbaar gesteld voor Android-tablets.

Andere apps, zoals Microsoft Teams en Spotify, die wel goed werken op Android-tablets, zijn gewoon een uitgerekte versie van hun telefoonapp.

Het is echter niet allemaal onheilspellend en somber, want er zijn enkele apps die geoptimaliseerd zijn voor Android-tablets. Google probeert al zijn apps goed te laten werken op Android-tablets, maar voor degenen die dat niet doen heeft Samsung een redelijke oplossing, namelijk DeX.

Wanneer je Galaxy Tab S7 in DeX-modus staat, wordt jouw typische Android-startscherm vervangen door een scherm dat veel lijkt op een Windows-desktop wat Android-apps laat werken in geraamde versies in plaats van het volledige scherm te nemen.

Dit zorgt voor betere multi-tasking, omdat je meerdere apps gebruikt in beweegbare vensters, iets waar de iPad niet toe in staat is. Helaas zijn niet alle apps compatibel met DeX.

Batterijduur

Samsung heeft de Galaxy Tab S7 Plus uitgerust met 10.090mAh aan accucapaciteit. Dat is meer dan de iPad Pro 12,9 inch. Een indrukwekkende statistiek, aangezien de Tab S7 Plus zowel kleiner als dunner is dan de 2020 versie van Apple's tablet. De Galaxy Tab S7 komt met 8000mAh aan accucapaciteit. De absentie van een OLED-scherm betekent dat je er alsnog een prima batterijduur van mag verwachten.

In onze testperiode merkten we dat de Galaxy Tab S7 Plus erg sterk bleek te zijn. Bij intensief gebruik moet het ongeveer net mogelijk zijn om de tablet de hele dag te kunnen gebruiken. Wel zorgt het Cover Keyboard ervoor dat de batterijduur wat sneller leegloopt. Zonder deze accessoire haalden we tien uur schermtijd op een volle lading, evenals drie dagen standby-tijd. Met Keyboard Cover is dat acht uur actief gebruik en twee dagen op standby.

We zagen een vergelijkbaar resultaat op de Galaxy Tab S7 - in onze videolooptest hield hij het net acht uur vol (met Book Cover), en voor het dagelijks gebruik van surfen, het kijken naar een behoorlijke hoeveelheid Netflix, en af en toe schetsen met de S Pen moet je makkelijk acht tot tien uur eruit kunnen halen.

Moet ik de Samsung Galaxy Tab S7 Plus kopen?

Koop het als...

Je een indrukwekkend display wil Als je op zoek bent naar een mooi display op uw tablet, dan is de Galaxy Tab S7 Plus in staat om dat aan te bieden. Het is een geweldig formaat, de verbeterde verversingssnelheid maakt alles soepel en de resolutie is fantastisch.

Je behoefte hebt aan veel power De Galaxy Tab S7 Plus is een van de krachtigste Android-tablets die je kunt kopen, en dat is grotendeels te danken aan de sterke Snapdragon 865 Plus-chipset. Als je topvermogen wil, dan zit je hier goed.

Je wilt geen extra geld uitgeven aan een stylus Kiezen voor een iPad Pro betekent dat je meer moet uitgeven aan de aanschaf van een Apple Pencil. Niet iedereen heeft een stylus bij zijn of haar tablet nodig, maar als je er een wilt, krijg je er een bij de prijs van de Tab S7 Plus.

Koop het niet als...

Je de beste tabletsoftware wil hebben Android-software is niet zo goed als iPadOS, en dat is eigenlijk alles wat je moet weten. Voor alle Android-gebruikers is dit de heilige graal, maar iPad-fans zullen niet zo snel overtuigd zijn van de Tab S7-software.

Je bent op zoek naar iets betaalbaars De Samsung Galaxy Tab S7 is zeker niet goedkoop. Voor honderden euro's minder kun je een Galaxy Tab S6 of Galaxy Tab S6 Lite in huis halen, wat allebei prima opties zijn.

Je behoefte hebt aan iets compacts Nogmaals, de Tab S7 Plus heeft een groot display. Hij is licht en dun gezien de grootte, maar als je op zoek bent naar een tablet met een kleiner scherm is de Tab S7 wellicht de betere optie.

Moet ik de Samsung Galaxy Tab S7 kopen?

Koop het als...

Je een compacte tablet wil hebben De vormfactor van de Galaxy Tab S7 is vrij compact, en is dan ook ideaal geschikt voor mensen die een wat kleinere tablet willen.

Je hebt geen behoefte aan 4G/5G In de Benelux verschijnt enkel de wifi-versie, en die variant is ook qua prijs de meest betaalbare van heel de Tab S7-serie.

Koop het niet als...

Je het beste display eist Het scherm van de Galaxy Tab S7 is zeker niet slecht, maar de Tab S7 Plus is simpelweg superieur.

Je wil niet veel geld uitgeven aan een Android-tablet De Tab S7 is een stuk goedkoper dan zijn duurdere broertje, maar hij kost nog altijd net zoveel als een zeer degelijke smartphone. Een degelijke instap Android-tablet heb je al voor minder dan de helft.

Eerste recensieperiode: Augustus 2020