De beste goedkope tablets van 2020: de goedkoopste opties

De beste goedkoopste tablets in 2020 bieden een lage prijs met een aantal kwaliteitsfuncties. Wat met name handig is, is de manier waarop deze tablets gemaakt zijn; ze blijven zo dun, licht en draagbaar.

Niet iedereen wil immers honderden euro's aan een tablet uitgeven, en deze betaalbare tablets zijn geweldig om op het internet te surfen, mails te versturen, video's te streamen en eenvoudige games te spelen.

Het is lastig kiezen als je zoekt naar een goedkope tablet waar je goed mee vooruit kunt, omdat dit marktsegment de laatste tijd wat is weggezakt. Toch zijn er nog een paar goede opties beschikbaar die zeker waar voor hun geld bieden.

Beste goedkope tablets van 2020 in één oogopslag:

Apple iPad (2018) Lenovo Tab 4 8 Plus Samsung Galaxy Tab A 10.5 Lenovo Yoga Smart Tab

(Image credit: Apple)

1. Apple iPad (2018)

De beste goedkoopste tablet die je nu kunt kopen

Gewicht: 469g | Afmetingen: 240 x 169.5 x 7,5mm | OS: iOS 13 | Schermformaat: 9.7-inch | Resolutie: 1536 x 2048 | CPU: Apple A10 Fusion | Opslag: 32GB/128GB | Batterij: 8827mAh | Camera achteraan: 8MP | Frontcamera: 1.2MP

Goede schermkwaliteit

Krachtig voor deze prijs

Apple Pencil is exclusief

Het ontwerp is onveranderd

De iPad 9.7 (2018) is de beste goedkope tablet die je nu kunt kopen.

Het is misschien niet het nieuwste iPad model op de markt (dat is de nieuwe iPad 2019), maar de iPad 2018 heeft nog steeds veel pro's naast zijn lage prijs.

Je krijgt een display, veel vermogen voor je apps en games, plus hij is geüpdatet naar Apple's nieuwste software - iOS 13 - dit zorgt ervoor dat hij helemaal bij is en beschikt over de nieuwste functies en beveiligingspatches.

Lees onze iPad 9.7 review

Bron afbeelding: Lenovo

2. Lenovo Tab 4 8 Plus

De beste goedkope tablet die je nu kunt kopen

Gewicht: 300g | Afmetingen: 210 x 123 x 7 mm | OS: Android 7.0 | Schermgrootte: 8-inch | Resolutie: : 1200 x 1920 | CPU: Snapdragon 625 | Opslag: 16 GB / 64 GB | Batterij: 4.850 mAh | Camera achteraan: 8MP | Frontcamera: 5MP

Krachtige prestaties

Premium ontwerp

Krast snel

Camera is niet geweldig

In de grote hoeveelheid tablets en smartphones is het niet eenvoudig om een model te ontwerpen dat een eigen karakter heeft en uitsteekt tussen de concurrenten. Bovendien is het moeilijk om een model te maken dat ook nog goed genoeg is om aandacht aan de schenken.

Met de Tab 4 8 Plus heeft Lenovo een uniek product gemaakt, waardoor dit middensegment van tablets ineens weer de moeite waard is om in de gaten te houden.

Als je al een Android-apparaat hebt, regelmatig reist en iets mooiers zoekt dan een Amazon-tablet, is dit een heel logische stap.

Lees de hele review: Lenovo Tab 4 8 Plus

(Image credit: Future)

3. Samsung Galaxy Tab A 10.5

Samsung's beste budget tablet

Gewicht: 529g | Afmetingen: 260 x 161.1 x 8mm | OS: Android 8.1 | Schermformaat: 10.5-inch | Resolutie: 1200 x 1920 | CPU: Snapdragon 450 | Opslag: 32GB | Batterij: 7300mAh | Camera achteraan: 8MP | Front camera: 5MP

Had wel een koptelefoonaansluiting

Lange batterijduur

Het ontwerp is wat grof

Kan een beetje traag zijn

De Samsung Galaxy Tab A 10.5 is het Zuid-Koreaanse antwoord op Apple's beste goedkope tablet die je hierboven ziet.

Als je op zoek bent naar een Android iPad rivaal voor een goede prijs, dan moet je deze overwegen. Met Google's Android besturingssysteem die genoeg flexibiliteit biedt en een groot HD-scherm, de Tab A 10.5 is geweldig voor gaming, films en het zoeken op internet.

Lees de volledige review: Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018)

(Image credit: Lenovo)

4. Lenovo Yoga Smart Tab

Flexibel en toekomstbestendig

Gewicht: 580g | Afmetingen: 242 x 166 x 8,5mm | OS: Android 9 | Schermformaat: 10,1 inch | Resolutie: 1200 x 1920 | CPU: Snapdragon 439 | RAM: 3/4GB | Opslag: 32/64GB | Batterij: 7.000mAh | Camera achteraan: 8MP | Frontcamera: 5MP

Geweldige audio

Goede batterijduur

Innovatief concept

Geen volwaardige smart home hub

Software staat nog niet op punt

De Lenovo Yoga Smart Tab is overladen met functies die hem ideaal maken voor mediaconsumptie en heeft een uniek en onderscheidend ontwerp.

Zo is er een ingebouwde standaard om hem rechtop te zetten (of zelfs op te hangen). Door de nieuwe Ambient Mode van Google Assistant kan de Yoga Smart Tab bovendien dienstdoen als een soort van light-versie van een smart display, hoewel de software nog niet helemaal op punt staat.

Ook zonder de Ambient Mode is hij nog steeds een geweldige tablet. Door de losse speakerbuis heb je de tablet niet alleen steviger vast, maar is er ook plaats voor de beste speakers die je op een tablet kan vinden.



Lees onze Lenovo Yoga Smart Tab review