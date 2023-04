Samsung Galaxy Tab A8 review: budgettablet met een prachtig scherm

De Samsung Galaxy Tab A8 biedt een mooi beeld voor een betaalbare prijs. Het LCD-scherm geeft alles op het scherm scherp weer, met levendige kleuren en mooie details. Bovendien maken functies zoals split-screen functionaliteit het ook een geweldige productiviteitstablet. Echter, de prijs heeft wel invloed op de prestaties in de vorm van de minder indrukwekkende hardware en de beperkte batterijcapaciteit in vergelijking met duurdere tablets. Dat gezegd hebbende, het kan alle basics heel goed aan, en het ziet er erg goed uit.

Samsung Galaxy Tab A8: Review in een notendop

De Samsung Galaxy Tab A8 is echt heel verrassend voor zijn prijs. Als budgetoptie voor de Samsung Galaxy Tab S8 kun je verwachten dat er wat concessies worden gedaan, maar over het algemeen waren we behoorlijk onder de indruk.

Om te beginnen, het 10,5-inch LCD-scherm is een topper, ondanks het feit dat het een stapje lager is dan het AMOLED-scherm van de Tab S8. Het is scherp, schoon en helder met levendige kleuren en een snelle reactiesnelheid, vooral in vergelijking met andere budgettablets. Dit maakt de Samsung Galaxy Tab A8 een geweldige betaalbare optie voor iemand die een draagbaar apparaat wil om een film of show op te kijken, met LTE-connectiviteit beschikbaar voor iets meer geld.

Doordat het scherm is ingebouwd in een metalen behuizing, voelt de Tab A8 premium aan. Het ontwerp is erg mooi, waarbij de randen verschillende knoppen en poorten bevatten voor het gemak van de gebruiker.

Bovendien kan zijn budget octa-core processor in combinatie met slechts 3GB/4GB RAM (afhankelijk van de configuratie) vrij goed omgaan met multitasking, met zowel split-screen en pop-out modus voor bepaalde apps, zodat je meerdere schermen tegelijk kunt gebruiken.

Er zijn verschillende opslagopties beschikbaar voor verschillende markten, van 32 GB tot 128 GB. Je zit echter niet vast aan die specifieke opslag: de Tab A8 geeft je de optie om een microSD-kaart van 1 TB toe te voegen als je meer opslagruimte nodig hebt.

Veel apparaten vertrouwen nu op Bluetooth om een hoofdtelefoon te koppelen zodat je naar je toestel kunt luisteren zonder je omgeving te storen, maar de Tab A8 wordt geleverd met een 3,5 mm audio-aansluiting, een welkome en zeldzame toevoeging. Er is ook Bluetooth 5.0 ingebouwd, dus je hebt genoeg keuze.

Hoewel het gemakkelijk is om de Samsung Galaxy Tab A8 te prijzen, schiet de batterij een beetje tekort. Een capaciteit van 7.040mAh is een beetje teleurstellend als je bedenkt dat zijn directe budgettegenhangers iets meer bieden (8.526mAh in het geval van de 2021 iPad 10.2), hoewel je het gebruik ervan over meerdere dagen kunt spreiden als je de energiebesparingsinstellingen gebruikt. Hij laadt ook vrij traag op.

Voor zijn prijs is de Samsung Galaxy Tab A8 echter zeer bekwaam, met goede prestaties en een geweldig scherm voor een redelijke prijs.

De Samsung Galaxy Tab A8 heeft een LED display dat zelfs op de startpagina zeer helder oogt.

Samsung Galaxy Tab A8: Prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar sinds 17 januari 2022

Prijs rond de 200 euro

Beschikbaar via Samsung en externe retailers

De Samsung Galaxy Tab A8 werd oorspronkelijk aangekondigd in december 2021 en werd uitgebracht op 17 januari 2022. Er zijn een paar verschillende opties, waaronder zowel een cellulaire- of wifi-versie, samen met verschillende opslagopties die verschillen per regio.



Je betaalt rond de 200 euro voor de tablet bij Samsung en externe retailers. Heel soms kan je de tablet voor iets minder krijgen.

Qua prijs is het een van de best geprijsde tablets die momenteel verkrijgbaar zijn. Een goede vergelijking kan worden gemaakt met de 3e generatie Lenovo Tab M10 Plus die de maand na de Tab A8 in 2022 uitkwam. De prijzen voor deze Android-tablet beginnen bij 239 euro in Nederland en België.

De Galaxy Tab A8 komt in ieder geval ruim onder de budget 10,2-inch iPad (2021) van Apple, die voor een prijs van rond de 400 euro in de winkels ligt.

Hoewel het vergelijken van de Tab A8 met de Galaxy Tab S8 natuurlijk niet al te logisch is, is het de moeite waard om te weten hoeveel je kunt besparen als je voor de Tab A8 kiest. De startprijs voor de Tab S8 is 749 euro op de website van Samsung zelf, en gaat vanaf daar omhoog als je kiest voor meer opslagruimte of LTE-connectiviteit. Dat is een behoorlijk verschil, maar je betaalt ook voor meer premium functies, waaronder een 11-inch 120Hz-scherm, de meegeleverde S-Pen en 8GB RAM naast de extra opslag (het basismodel wordt geleverd met 128GB).

Prijs en beschikbaarheid: 4,5/5

Samsung Galaxy Tab A8: specs

Swipe to scroll horizontally Startprijs 200 euro OS Android 11 (up te graden tot Android 13) Chip Unisoc Tiger T618 RAM 4GB Opslag 64GB + uit te breiden tot 1TB Display 10,5 inch LCD Gewicht 508g Batterij 7.040mAh Camera's 8MP main, 5MP front

De Samsung Galaxy Tab A8 reageert razendsnel en je schrijft gemakkelijk met het schermtoetsenbord of met het topje van je vinger.

Samsung Galaxy Tab A8: display

Hoge details met levendige kleuren

10,5-inch scherm

Je kan schitteringen op het scherm opmerken

Samsung is in staat om de kosten van de Tab A8 laag te houden door een 10,5-inch LCD-scherm te gebruiken voor het display, in plaats van een AMOLED-scherm zoals in de Galaxy Tab S8. Ondanks dat is het scherm helder en levendig.

De Tab A8 is scherp, zelfs in donkere scenes, en we waren zeer onder de indruk van de enorme hoeveelheid details die we zelfs op de standaard wallpaper konden onderscheiden.

Met de Eye Comfort Shield-instelling kun je het scherm op een warmere toon zetten om het blauwe licht van het scherm te verminderen. Bovendien is de reactietijd van de Tab A8 snel en vlot.

Typen op de Tab A8 was verrassend aangenaam dankzij het schermtoetsenbord, niet alleen was er geen invoervertraging, de toetsen waren precies goed voor mijn vingers. Hoewel we geen stylus hadden die compatibel was met de Tab A8, was het typen geen enkel probleem.

Vingerafdrukken zijn echter wel snel zichtbaar op het scherm. Bovendien heeft het scherm last van schittering. Dit is niet uniek voor de Tab A8, aangezien zowat elke tablet (met uitzondering van een E Ink-scherm) dit probleem heeft, maar het was zelfs binnenshuis zo'n groot probleem dat een anti-glare screenprotector wellicht niet zo'n slecht idee is als je een lichte woonkamer hebt.

Display: 4,5/5

Omdat de Samsung Galaxy Tab A8 een metalen behuizing heeft, voelt hij aan als een duurdere tablet.

Samsung Galaxy Tab A8: design

Metalen behuizing

Camera opzet niet te prominent aanwezig

Bevat een 3,5 mm aux-poort, uitbreidbaar geheugen & dubbele luidsprekers

De Samsung Galaxy Tab A8 heeft een strak en eenvoudig ontwerp en doet niet echt iets anders dan andere tablets.

Er is een lichte camerabult aan de achterkant, dus hoewel hij een beetje wiebelt als hij niet in een hoesje zit, is het niet zo erg als bij andere goedkopere tablets.

Er gebeurt genoeg langs de randen van het toestel. Eén rand bevat de dubbele luidsprekers, met een andere langere rand met de USB-C oplaadpoort en een 3,5 mm aux-poort om een bedrade koptelefoon of zelfs een kleine luidspreker met een standaard audiokabel aan te sluiten. De ene kant bevat de microSD-slot, terwijl de andere kant de aan/uit-knop, de volumeknop en de ingebouwde microfoon bevat.

De Samsung Galaxy Tab A8 doet misschien niets anders dan andere tablets, maar de metalen behuizing geeft hem een meer premium gevoel dan zijn prijskaartje doet vermoeden.

Design: 4,5/5

Samsung Galaxy Tab A8: functies

5MP voor- en 8MP achtercamera's

Uitbreidbaar geheugen tot 1TB

Draait Android 11 uit de doos, upgradebaar naar Android 13

Hoewel ze niets bijzonders zijn, heeft de Samsung Galaxy Tab A8 zowel een 8MP achtercamera als een 5MP frontcamera.

Fanatieke multitaskers kunnen hun hart ophalen bij de Samsung Galaxy Tab A8. Er zijn twee multi-scherm instellingen, met een rechttoe rechtaan split-screen optie of de mogelijkheid om bepaalde apps boven andere te plaatsen.

Het instellen van beide modi is echter niet erg intuïtief; je moet eerst apps open hebben staan, dan lang op hun icoontje drukken in het 'open apps scherm', en dan de tweede app openen. Terwijl de kleine pop-out box gemakkelijk was aan te passen en te verplaatsen op het scherm, is de split-screen modus iets moeilijker in te stellen. Je kunt elk venster in deze modus op verschillende groottes instellen, maar ze keren terug naar een 50/50 verdeling wanneer de Tab A8 in slaapstand gaat.

Als je geen fan bent van onscreen toetsenborden, heeft de Tab A8 Bluetooth 5.0 ingebouwd, dus je kunt er ook draadloze toetsenborden op aansluiten. Gelukkig is er geen sprake van enige vorm van input lag.

Hoewel je altijd een Bluetooth koptelefoon of luidsprekers kunt aansluiten om beter van de audio van de tablet te genieten, is een 3.5mm aansluiting tegenwoordig een uitzondering en daar zijn we blij om. Audiofielen met een bedrade koptelefoon of mensen die bezuinigen op de aanschaf van een goedkope koptelefoon zullen die aansluiting waarschijnlijk erg waarderen, vooral omdat de ingebouwde luidsprekers niet om over naar huis te schrijven zijn.

De Tab A8 onderscheidt zich van andere tablets, zoals de 10,2-inch iPad, door het uitbreidbare geheugen. Bij de 32GB, 64GB en 128GB (afhankelijk van waar je het apparaat koopt) kun je ook nog tot 1TB extra opslagruimte toevoegen met een microSD-kaart.

De camera's zijn vrij standaard op de Samsung Galaxy Tab A8. De 5MP camera aan de voorkant kan 1080p opnemen met 30 fps, dus meer dan prima voor videogesprekken, terwijl de 8MP camera aan de achterkant misschien net een fatsoenlijke foto kan maken. Je zult hier niet de camera intelligentie van Samsung's vlaggenschip telefoons vinden, maar de app is intuïtief en gemakkelijk te gebruiken. Een update van Android 11 naar versie 13 maakt de lay-out ook veel gebruiksvriendelijker.

Net als het ontwerp zijn er niet veel opvallende functies, maar het weinige dat wordt aangeboden werkt heel goed.

Functies: 4/5

Het draaien van meerdere apps heeft geen invloed op de prestaties van de Samsung Galaxy Tab A8.

Samsung Galaxy Tab A8: Prestaties

Kan goed omgaan met multitasking

Animaties en video's lopen soepel

Af en toe loopt de app vast als de batterij bijna leeg is

Het toestel wordt geleverd met Android 11 uit de doos, maar je wordt gevraagd om te updaten naar Android 13. Het merendeel van onze tests zijn uitgevoerd op Android 11, maar later hebben we het toestel bijgewerkt naar Android 13 om te zien hoe dit de prestaties beïnvloedde.

Terwijl OS updates pijnlijk tijdrovend kunnen zijn, was dat deze keer niet het geval. De veranderingen die Android 13 met zich meebracht, een beter schermtoetsenbord, de mogelijkheid om widgets toe te voegen aan het startscherm en een eenvoudiger lay-out van de camera-app, waren erg welkom. Qua prestaties was de nieuwste versie van het besturingssysteem een fractie sneller, maar afgezien van enkele wijzigingen in de kwaliteit van de apps aan boord, was het te verwaarlozen.

Gezien het feit dat het slechts tot 4GB geheugen heeft, zijn de algemene prestaties vrij goed, zelfs bij het draaien van meerdere apps met intensievere workloads. Het apparaat zal je niet vragen om de opslag van het apparaat op te schonen, maar er is een knop om alle momenteel geopende apps te sluiten op het scherm 'momenteel geopende apps'.

Zowel de split-screen als de pop-up schermmodi presteerden erg goed. Er was geen vertraging in animaties tijdens het spelen van mobiele games en het bekijken van films. Het was ook super eenvoudig om op het web te surfen en tegelijkertijd aantekeningen te maken, waardoor het een geweldige kleine tablet is voor onderzoek.

De frontcamera van de Samsung Galaxy Tab A8 in actie.

Wat betreft het voeren van videogesprekken: de frontcamera was daarvoor echt goed, en de eigenlijke video had geen andere vertraging. Soms pakte de microfoon echter niet altijd de stem goed op. Dit probleem kan je makkelijk oplossen door dichter bij de tablet te kruipen, maar niemand wordt vrolijk van iemand die praktisch de camera kan kussen.

Hoewel de Tab A8 voor het grootste deel goed werkt, was er een probleem toen de batterij bijna leeg was. Soms, wanneer het batterijniveau onder de 20% kwam, crashte een app en veroorzaakte dit een domino-effect waardoor het niet mogelijk was om andere apps te openen zonder dat deze ook crashten. Dit gebeurde voor het eerst tijdens het bekijken van video's op YouTube, en vervolgens crashten andere apps (inclusief de instellingen) ook meteen.

Dit probleem loste zichzelf op als we de Tab A8 in het stopcontact stopten om hem op te laden, maar een keer lukte het ook om hem een paar minuten met rust te laten. Of dit een systeemfout is, die een toekomstige firmware-update zal verhelpen, weten we niet, want dit probleem hebben we ook na een OS-update meegemaakt.

Prestaties: 4/5

Aan de onderkant van de Samsung Galaxy Tab A8 zit een USB-C poort.

Samsung Galaxy Tab A8: batterij

7.040mAh batterij

Kan dagen meegaan (afhankelijk van het gebruik)

In iets minder dan 4 uur volledig opgeladen

Terwijl een 7.040mAh batterij in de Samsung Galaxy Tab A8 op papier indrukwekkend klinkt, is het een kleinere capaciteit dan de 8.526mAh van de 2021 iPad en de 8.000mAh batterijen van de TCL Nxtpaper 10s. Ondanks dat, biedt het nog steeds een fatsoenlijke runtime van maximaal een paar dagen, afhankelijk van het gebruik.

We speelden ongeveer 2,5 uur lang een film op volle helderheid en ontdekten dat de batterij slechts met ongeveer 25% was gedaald. Dat betekent dat je er ongeveer 10 uur van kan genieten als je hem voornamelijk gebruikt om media te streamen.

Bij minimaal gebruik bleek de batterij dagen mee te gaan, waarbij de batterij slechts tot ongeveer 60% daalde bij een volledige oplaadbeurt gedurende drie dagen van licht gebruik. De workload varieerde van het bekijken van een video, het typen van een paar notities tot het spelen van een mobiele game. In die tijd hebben we de tablet in totaal zes uur gebruikt, met zowel Wi-Fi als Bluetooth.

Er is ook een energiebesparende modus die je kunt inschakelen om de batterijduur nog verder te verlengen, waarbij de Device Care-app je meer inzicht geeft in je gebruik en hoe lang je nog moet opladen.

Het opladen verliep echter nogal traag. Via de meegeleverde adapter duurde het ongeveer 3 uur en 45 minuten om de tablet volledig op te laden. Dit is een beetje teleurstellend. Zelfs de iPad 10.2 laadde sneller op met zijn 8.526mAh batterij die slechts 3 uur nodig had om volledig op te laden.

Batterij: 3,5/5

Hoewel de batterij van de Samsung Galaxy Tab A8 een beetje te wensen overlaat, zorgen de functies en het display ervoor dat hij zich onderscheidt als een goede optie voor een budgettablet.

Moet ik de Samsung Galaxy Tab A8 kopen?

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Tab A8 Attributes Notes Rating Waarde De Samsung Galaxy Tab A8 is echt goed geprijsd in vergelijking met zijn directe concurrenten en biedt veel waar voor je geld. 4,5/5 Display Het enige nadeel is het ontbreken van een antireflectielaag en hoe snel het scherm vingerafdrukken opneemt. 4,5/5 Design Een metalen behuizing geeft deze tablet een premium gevoel, maar het doet niets anders om hem op te laten vallen. 4,5/5 Functies Hoewel het ontbreekt aan opvallende functies, is het een van de weinige apparaten van deze tijd met een 3,5 mm geluidsaansluiting. 4/5 Prestaties Hoewel de Samsung Galaxy Tab A8 af en toe vastliep, liep hij over het algemeen goed en overtrof hij de verwachtingen, zelfs met zijn beperkte hardware. 4/5 Batterij Hoewel je met één keer opladen al een aardig eind komt, laat de oplaadtijd te wensen over. 3,5/5

Koop hem als…

Je een betaalbare tablet wilt waar je films op kan streamen De Samsung Galaxy Tab A8 biedt een zeer scherp en gedetailleerd beeld. Zijn ingebouwde luidsprekers bieden één optie om gemakkelijk te luisteren, maar met zijn 3,5mm audio jack en Bluetooth-connectiviteit krijg je verschillende opties om onderweg films te kijken.

Je veel opslag nodig hebt Met maximaal 1TB uitbreidbare opslagruimte via een microSD-kaartslot ben je niet beperkt door de ingebouwde opslagruimte van het toestel.

Je een wat strakker budget hebt maar nog steeds een goede tablet wilt De Samsung Galaxy Tab A8 is een van de meest betaalbare Android tablets die verkrijgbaar zijn. Voor zijn prijs krijg je waar voor je geld, met een 10,2 inch scherm dat alles goed weergeeft en een apparaat dat zonder problemen allerlei taken aankan.

Koop hem niet als…

Je betere camera's nodig hebt De Samsung Galaxy Tab A8 heeft alleen een 8MP hoofdcamera en 5MP frontcamera. Wil je betere camera's voor een vergelijkbare prijs, dan is de Apple iPad 10.2 (2021) wellicht de betere optie dankzij zijn 12MP TrueDepth selfie camera.

Je betere prestaties nodig hebt Hoewel de Samsung Galaxy Tab A8 goed presteert, vooral voor zijn prijspunt, krijg je niet de topprestaties van meer premium apparaten zoals de Samsung Galaxy Tab S8.

Overweeg ook

Niet overtuigd door de Samsung Galaxy Tab A8? Hier zijn een paar andere opties om te overwegen:

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy Tab A8 Apple iPad (2021) Samsung Galaxy Tab S8 Prijs Rond de 200 euro 389 euro 749 euro Standaardopslag 32GB of 64GB + uitbreidbaar tot 1TB MicroSD 64GB 128GB + uitbreidbaar tot 1TB MicroSD Schermformaat 10.5 inch 10.2 inch 11 inch Chip Unisoc Tiger T618 A13 Bionic Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Batterij 7.040mAh 8.526mAh 8.000mAh OS Android 11 (tot Android 13) iPad OS 16 Android 12 (tot Android 13) Camera's 8MP primair, 5MP front 8MP primair, 12MP groothoek front 13MP en 6MP rear, 12MP front

(opens in new tab) Apple iPad (2021) De iPad 2021 van Apple is de meest betaalbare iPad die momenteel verkrijgbaar is. Wij waren erg onder de indruk van deze 9e generatie iPad, dus als je geen fan bent van het Android OS maar toch een betaalbaar apparaat wilt, is dit een goede optie. Lees hier onze volledige Apple iPad 2021 review (opens in new tab).

(opens in new tab) Samsung Galaxy Tab S8 Wil je iets met betere specificaties en vind je het niet erg om wat meer te betalen? De Samsung Galaxy Tab S8 is een duurdere optie dan de Tab A8, met meer opslagruimte van 128 GB, een betere batterij en een reeks betere camera's. Het is een grote sprong in prijs, maar als je betere prestaties nodig hebt, is het het overwegen waard. Lees onze hands-on Samsung Galaxy Tab S8.

