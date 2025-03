Garmin komt binnenkort met nieuw horloge, maar wellicht niet de Forerunner 975

Er zijn details van een nieuwe, nog niet uitgebrachte Garmin gespot, waardoor er gespeculeerd wordt dat de lancering nog maar een paar dagen op zich laat wachten.

In het weekend zag the5krunner een nieuw FCC-bestand (Federal Communications Commission) dat aangeeft dat Garmin op het punt staat een nieuw product uit te brengen. FCC-aanvragen geven aan dat producten geregistreerd zijn bij de instantie om getest te worden voordat ze in de verkoop gaan om er zeker van te zijn dat ze veilig zijn voor gebruik. Dit wijst er gewoonlijk op dat een nieuw product erg dicht bij de lancering is.

Helaas is de nieuwe aanvraag gehuld in mysterie en hebben we niet veel meer dan de naam van de aanvraag: IPH-04968. Dat zegt ons precies niets. Zoals het wordt opgemerkt, wezen vijf eerdere aanvragen op andere lanceringen van de afgelopen weken, waaronder de nieuwe Garmin Instinct 3.

Gaat het over de Garmin Forerunner 975?

(Image credit: Future)

Het zou geweldig nieuws zijn als dit horloge de Garmin Forerunner 975 blijkt te zijn. Er zijn echter een paar redenen waarom dit waarschijnlijk niet het geval zal zijn. Een Twitter-gebruiker geeft aan dat de FCC-aanvraag niet op die van een horloge lijkt. In plaats daarvan lijkt het meer op een rechthoekig apparaat.

Zoals opgemerkt door NotebookCheck, lijkt de aanvraag ook elke verwijzing naar NFC te missen, wat sowieso aanwezig zal zijn in een nieuwe Forerunner. De redactie van the5krunner zegt verder dat ze de nieuwe Forerunner 975 pas in mei verwachten. Als deze aanvraag toch voor een horloge is, zou het eerder de D2 Mach 2 of Quatix 8 zijn. Hoe je het ook wendt of keert, de nieuwe Garmin Forerunner 975 komt er hoogstwaarschijnlijk niet erg snel aan.