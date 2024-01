Samsung Galaxy Tab A9 Plus review

De Samsung Galaxy Tab A9 Plus is de koning van de goedkope tablets. Zijn uitstekende balans tussen prijs, prestaties en display vind je nergens anders. De software is erg fijn in gebruik en ondersteuning voor de DeX-desktopmodus is enorm handig. De prestaties van het instapmodel zijn goed voor casual gebruik, maar wie echt wil multi-tasken moet de versie met 8GB RAM kiezen of tablets in een hogere prijsklasse bekijken. De batterijduur blijft hier ten slotte een zwakke plek tegenover de concurrentie.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Wie minder dan 300 euro aan tablet wil uitgeven, heeft best veel keuze tegenwoordig. De gemiddelde casual gebruiker hoeft zeker geen 1.000 euro uit te geven aan een iPad Pro of Samsung Galaxy Tab S9 en kan prima verder met een goedkopere tablet. Aan het einde van 2023 lanceerde Samsung zijn nieuwe budgetgerichte tablets, de Samsung Galaxy Tab A9 en Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Beide tablets kosten minder dan 250 euro en zijn op papier perfect voor casual gebruik. Wij gingen aan de slag met de grotere tablet van het duo, de Samsung Galaxy Tab A9 Plus.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar sinds december 2023

Adviesprijs vanaf 249 euro (64GB opslag)

Ook beschikbaar met 5G-connectiviteit vanaf 299 euro

Tablets in de A-serie krijgen gewoonlijk pas na twee jaar een opvolger en ook hier is dat zo. De Samsung Galaxy Tab A8 verscheen in december 2021 en de Samsung Galaxy Tab A9 Plus lag in de winkelrekken in december 2023. Je mag er dus vanuit gaan dat er pas in december 2025 een opvolger verschijnt.

De Samsung Galaxy Tab A9 Plus is verkrijgbaar met 64GB of 128GB opslag en verder heb je keuze tussen een versie met en zonder 5G-connectiviteit. De kleinere Galaxy Tab A9 biedt dezelfde mogelijkheden, alleen werkt de LTE-versie met 4G in plaats van 5G. Veel goedkope tablets werken uitsluitend met wifi en het is erg fijn om te zien dat Samsung ook hun goedkope tablets met LTE-connectiviteit beschikbaar stelt.

De adviesprijs van de Samsung Galaxy Tab A9 Plus begint bij 249 euro (64GB + wifi) en daardoor valt hij netjes binnen onze definitie van een budgettablet. De upgrades naar 128GB opslag en 5G kosten telkens 50 euro extra. Voor een Galaxy Tab A9 Plus met 128GB opslag en 5G betaal je dus nog steeds maar 349 euro. De kleinere Samsung Galaxy Tab A9 begint daarentegen bij 179 euro (64GB + wifi) en ook hier betaal je telkens 50 euro extra voor de upgrade naar 128GB opslag en 4G.

Het is goed om te zien dat Samsung de versies met 32GB interne opslag met pensioen heeft gestuurd. Van die 32GB blijft namelijk nog maar de helft over door de aanwezige systeembestanden en met 16GB vrije opslagruimte kom je niet erg ver. Ook op vlak van software-updates overtreft Samsung de concurrentie. De Galaxy Tab A9 Plus draait namelijk Android 13 uit de doos en ontvangt security-updates tot januari 2029. Daarnaast zijn er drie Android-updates gepland, waardoor je nog updates krijgt tot en met Android 16.

Prijs-kwaliteit score: 5/5

Samsung Galaxy Tab A9 Plus: specs

Hieronder vind je de specs van de Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Voor de volledigheid hebben we de specs van de kleinere Samsung Galaxy Tab A9 ernaast gezet.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy Tab A9 Plus Samsung Galaxy Tab A9 Adviesprijs Vanaf 249 euro Vanaf 179 euro Software Android 13 (updates t.e.m. Android 16) Android 13 (updates t.e.m. Android 16) Chipset Snapdragon 695 Mediatek Helio G99 RAM 4GB / 8GB 4GB / 8GB Opslag 64GB / 128GB 64GB / 128GB Display 11-inch LCD, 1.200 x 1.920 pixels, 90Hz refresh rate 8,7-inch LCD, 800 x 1.340 pixels, 60Hz refresh rate Gewicht 480g 332g Batterij 7.040mAh 5.100mAh Camera achteraan 8MP 8MP Selfiecamera 5MP 2MP

Samsung Galaxy Tab A9 Plus: design

(Image credit: Future)

Metalen behuizing voelt stevig

3,5mm-koptelefoonpoort is behouden

Selfiecamera in lange zijkant is handig

Over het ontwerp van budgettablets kunnen we over het algemeen kort zijn. De Samsung Galaxy Tab A9 Plus is grotendeels gemaakt van metaal en daardoor voelt hij duurder aan dan hij is. Sommige afwerkingen zijn van plastic, zoals de koptelefoonpoort, en dat ziet er dan weer erg goedkoop uit. Het geheel voelt alleszins wel stevig aan en kan tegen een stootje. Let wel: de tablet heeft geen score voor water- en stofbestendigheid, dus pas op in de buurt van water.

We zijn enorm blij dat de 3,5mm-koptelefoonpoort er nog is, aangezien ook de goedkopere smartphones van Samsung die aansluiting niet meer hebben. Ook de selfiecamera zit hier aan de lange zijkant van de tablet en dat is wat ons betreft de handigste plaats voor videogesprekken. De aan/uitknop en volumeknop zitten ook op de logische plaats aan de rechtse zijkant. Helaas zit er geen vingerafdrukscanner in de aan/uitknop en is gezichtsherkenning de enige manier om zonder wachtwoord in te loggen.

Verder ligt de Samsung Galaxy Tab A9 Plus goed in de hand en zijn gewicht is zelfs iets lager geworden tegenover de Galaxy Tab A8. Hoewel Samsung hier het Plus-achtervoegsel gebruikt, heeft de tablet eigenlijk een display van gemiddeld formaat (11 inch). Concurrenten zoals de Redmi Pad SE en iPad (2021) hebben gelijkaardige afmetingen. De gewone Samsung Galaxy Tab A9 is daarentegen aanzienlijk kleiner met zijn display van 8,7 inch en komt eerder in de buurt van de iPad mini.

Het aanbod accessoires is wel relatief beperkt bij de Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Een belangrijk punt is dat er geen S Pen-stylus in de doos zit en dat er ook geen ondersteuning is voor een S Pen. Hoewel je wel een Bluetooth-toetsenbord kan aansluiten, heeft Samsung zelf geen officiële keyboard cover. Het is dus duidelijk dat deze tablet is bedoeld voor casual gebruik en niet voor productiviteit of schoolwerk.

Design score: 4,5/5

Samsung Galaxy Tab A9: display

(Image credit: Future)

11-inch LCD-display met FHD-resolutie

90Hz refresh rate is heel fijn voor deze prijs

Voldoende helder voor gebruik binnenshuis

Het display van de Samsung Galaxy Tab A9 Plus heeft een verrassende upgrade gekregen. Het refresh rate is namelijk verhoogd van 60Hz naar 90Hz, waardoor alles soepeler en vlotter weergegeven wordt op het scherm. Opgelet: de gewone Galaxy Tab A9 heeft wel hetzelfde 60Hz refresh rate en wat ons betreft, is het hogere refresh rate een belangrijke reden om de Plus-versie in huis te halen.

Verder is het scherm iets groter. De Galaxy Tab A8 had een scherm van 10,5 inch en de Galaxy Tab A9 Plus maakt daar 11 inch van. De resolutie van 1.200 x 1.920 pixels is overigens wel hetzelfde en er is opnieuw een LCD-paneel aanwezig. Als je een AMOLED-scherm wil, moet je sowieso naar hogere prijsklassen kijken, want zelfs de middenklasse Samsung Galaxy Tab S9 FE moet het doen met een LCD-paneel.

Goedkopere tablets zijn vaak uitgerust met minderwaardige displays, maar de Samsung Galaxy Tab A9 Plus hoort duidelijk niet bij die groep. De kleurenweergave is goed, de helderheid is hoog genoeg voor gebruik binnenshuis en wordt nauwkeurig aangepast aan het omgevingslicht. Hoewel sommige budgettablets niet snel genoeg zijn om baat te hebben bij een hoger refresh rate, slaagt de Samsung Galaxy Tab A9 Plus erin om consistent alles met 90Hz te weergeven.

Het grootste minpunt van het display zijn de kijkhoeken. Alles ziet er goed uit wanneer je recht voor de Samsung Galaxy Tab A9 Plus zit. Zodra je schuin op het scherm kijkt, ziet alles er meteen donkerder uit. Als je van plan bent om met meerdere mensen naar een filmpje op de tablet te kijken, dan zal de persoon in het midden alles wellicht mooier vinden dan de rest.

Display score: 4,5/5

Samsung Galaxy Tab A9 Plus review: software

(Image credit: Future)

Android 13 uit de doos

Werkt met Samsung DeX

Goed updatebeleid

Hoewel de Galaxy Tab A9 Plus uit de doos nog Android 13 met One UI 5.1 draait, staat de update naar Android 14 met One UI 6 wel op de planning. Op het moment van schrijven (midden januari 2024) was de update nog niet beschikbaar. Op de Samsung Galaxy Tab S9 FE hebben we wel gebruik gemaakt van de nieuwe software en er zijn amper verschillen tegenover de oude versie. Dat is gelukkig geen ramp, want elke recente softwareversie van One UI is geoptimaliseerd voor tablets. Het updatebeleid is het grootste pluspunt, want er zijn security-updates voorzien tot en met januari 2029, evenals drie Android-updates (tot en met Android 16). Voor een budgettablet is dit enorm sterk.

Verrassend is de aanwezigheid van de DeX-modus. In de DeX-modus ziet het homescherm eruit zoals een bureaublad op een Windows-laptop, inclusief een taakbalk onderaan. Als je hier een app opent, verschijnt er een venster met daarin de app. Dat venster kan je verslepen, groter maken, kleiner maken, uitrekken tot full-screen en meer. Goed nieuws voor wie DeX te complex vindt, want ook zonder DeX kan je apps makkelijk in vensters openen en die langs elkaar laten zweven. Je kan eveneens appgroepen maken van maximaal drie apps en hierbij instellen welke app waar moet komen te staan in de split-screenmodus.

Je kunt via Bluetooth een toetsenbord en muis gebruiken met DeX, maar geen tweede monitor aansluiten. Ook dat blijft weer exclusief voor de duurdere tablets. Je mag zoveel kabels uitproberen als je wil, de Galaxy Tab A9 Plus maakt gebruik van USB 2.0 en kan op geen enkele manier op een externe monitor aangesloten worden met kabel. Als je andere nieuwere Galaxy-apparaten hebt, zoals de Galaxy Book3 Pro, kan je wél enkele leuke trucjes uithalen, zoals snel bestanden en foto's overzetten tussen de twee apparaten.

Software score: 4,5/5

Samsung Galaxy Tab A9 Plus review: prestaties

(Image credit: Future)

Multi-tasken en van app wisselen gaat vlot

Lichte games zijn zeker mogelijk

Hapert soms bij lage batterij

Voor onze review hebben we de basisversie van de Samsung Galaxy Tab A9 Plus met 64GB opslag en 4GB RAM gebruikt. Het eerste waar we naar kijken is hoeveel opslag je daadwerkelijk kan gebruiken. Samsung heeft namelijk de slechte gewoonte om zijn telefoons en tablets te overladen met systeembestanden. Op de Samsung Galaxy Tab A9 Plus staat 18,37GB aan systeembestanden waardoor je ongeveer 46GB opslag overhoudt. Je kan dit gelukkig wel uitbreiden met een microSD-kaart, maar houd er rekening mee dat veel apps alleen op het interne geheugen kunnen staan.

Die 4GB RAM is gekoppeld aan een Snapdragon 695 5G, een processor uit de lagere middenklasse die dateert van 2022. We zien deze processor vaker terug in budgettoestellen en zijn bekend met zijn prestaties in smartphones. Onder andere de Motorola edge 30 neo en Sony Xperia 10 V zijn ermee uitgerust. Ook in de Samsung Galaxy Tab A9 Plus presteert deze processor zoals verwacht. De tablet is snel opgestart, apps zijn meteen geopend en ook wisselen tussen apps verloopt soepel. Bij casual gebruik zal je vrijwel nooit het gevoel hebben dat de tablet hapert of te traag reageert. Het is wel zo dat zwaardere apps, zoals games, op de achtergrond sneller afgesloten worden om RAM te besparen

We hebben vervolgens een paar potjes Hearthstone en Teamfight Tactics gespeeld. Hearthstone op hoge instellingen verliep soepel en we hadden zelden last van haperingen of lag. Teamfight Tactics is grafisch iets veeleisender, maar nog steeds relatief licht. Alles verliep eveneens soepel en zelfs na twee uur gamen werd de Samsung Galaxy Tab A9 Plus hoogstens warm, maar niet gloeiend heet. Iets als Honkai Star Rail gaat weliswaar minder vlot. Op lage instellingen bij 30fps is het nog speelbaar en daarmee is ook alles gezegd. Ten slotte merkten we op dat de hele boel begon te vertragen bij 10 procent batterij of lager, zelfs met de oplader aangesloten.

Hoewel Samsung zelf geen keyboard case verkoopt en er geen S Pen-ondersteuning is, hebben we toch de DeX-modus uitgeprobeerd. Hier merk je al sneller de beperkingen van de processor en de 4GB RAM in ons testmodel. Je hebt hier iets meer geduld nodig wanneer je meerdere apps naast elkaar wil openen in vensters en wilt wisselen tussen vensters. Door het 11-inch display is er ook voldoende ruimte om meerdere vensters naast elkaar te openen, maar we hebben de indruk dat dit alles toch vlotter zou gaan met 8GB RAM. Als je van plan bent om frequent DeX te gebruiken voor werk of school, dan raden we aan om de configuratie met 128GB opslag en 8GB RAM in huis te halen.

Prestaties score: 4/5

Samsung Galaxy Tab A9 Plus review: batterij

(Image credit: Future)

Dezelfde 7.040mAh-batterij

Verliest soms bijna 10 procent batterij na een dag in slaapstand

Laadt traag op (ongeveer drie uur)

De batterij is wederom het grootste minpunt van de Samsung Galaxy Tab A9 Plus. De capaciteit is opnieuw hetzelfde en met 7.040mAh win je zeker geen prijzen. Zo heeft de Xiaomi Redmi Pad SE een 8.000mAh-batterij en in feite elke concurrent van dit formaat heeft een grotere batterij. Samsung geeft overigens ook geen oplader meer bij deze tablet. Je krijgt een USB-C-naar-USB-C-kabel in de doos, maar geen adapter. "Gelukkig" ondersteunt de tablet slechts 15W-snelladen en dat type oplader kost amper een tientje tegenwoordig.

Sommige Samsung-tablets hebben de slechte gewoonte om de batterij snel leeg te trekken in slaapstand en dit lijkt ook hier zo te zijn. Het exacte batterijverlies na een dag in slaapstand varieerde tussen de 7 à 10 procent, terwijl veel concurrenten 5 procent of minder verliezen. De Samsung Galaxy Tab A9 Plus is daarom een tablet die je bij voorkeur oplaadt wanneer je gaat slapen.

Wanneer we de tablet daadwerkelijk gebruikten, presteerde de batterij wel binnen verwachting. Na ongeveer 20 minuten Hearthstone zakte de batterij met 5 procent en na 30 minuten scrollen op sociale media ging er eveneens 5 procent af. Dit is zeker niet de beste batterijduur die we hebben gezien, maar het is ook niet dramatisch slecht. Het is hoe dan ook geen slecht idee om een powerbank mee te nemen als je een lange reis gaat maken.

Tablets staan ten slotte niet bekend om hun razendsnelle oplaadtijd. De Samsung Galaxy Tab A9 Plus ondersteunt 15W-snelladen en het is al vrij optimistisch om dit snelladen te noemen. We hebben hem opgeladen met verschillende opladers hier in huis en telkens hadden we ongeveer drie uur nodig voor hij weer helemaal vol zat.

Batterij score: 3,5/5

Moet je de Samsung Galaxy Tab A9 Plus kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Voor dit geld ga je geen betere tablet vinden. 5/5 Design Stevig, licht ontwerp. Een officiële keyboard cover was fijn geweest. 4,5/5 Display Uitstekend scherm met 90Hz refresh rate... zolang je er recht voor zit. 4,5/5 Software Veel software kennen we van duurdere Samsung-tablets. De software-updates laten soms wel op zich wachten. 4,5/5 Prestaties Zelfs de versie met 4GB RAM presteert goed bij casual gebruikt. We raden de versie met 8GB RAM aan voor multi-tasking in DeX. 4,5/5 Batterij Batterij heeft geen upgrade gehad en verliest soms veel lading in slaapstand. Er zit geen oplader in de doos. 3,5/5

Koop hem als...

Je een casual gebruiker bent Bij casual gebruik zal de tablet bijna nooit haperen.

Je andere apparaten van Samsung hebt De Samsung Galaxy Tab A9 Plus werkt goed samen met smartphones en laptops van Samsung. Zo kan je onderling snel bestanden delen.

Je gebruiksvriendelijke software wil De software van Samsung is geoptimaliseerd voor tablets en geen enkele andere fabrikant biedt dit niveau van gebruiksvriendelijkheid.

Koop hem niet als...

Je de allerbeste batterijduur wil Als batterijduur voor jou de nummer één prioriteit is, dan zijn er betere opties.

Je een S Pen wil gebruiken De S Pen blijft een exclusief accessoire voor de Galaxy Tab S-serie en werkt niet met de Samsung Galaxy Tab A9 Plus.

Je een tablet voor school of werk zoekt De Galaxy Tab A9 Plus is voornamelijk bedoeld voor casual gebruik. Wil je je tablet frequent voor school of werk gebruiken, dan geef je beter wat meer uit.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy Tab A9 Plus Redmi Pad SE Apple iPad (2021) Prijs Vanaf 249 euro 199 euro Vanaf 389 euro Opslag 64GB / 128GB 128GB 64GB Display 11 inch, FHD, 90Hz refresh rate 11 inch, FHD, 90Hz refresh rate 10,2 inch, FHD, 60Hz refresh rate Chipset Snapdragon 695 Snapdragon 680 A13 Bionic Batterij 7.040mAh 8.000mAh 8.526mAh Software Android 13 Android 13 iPad OS 16 Camera 8MP (achter) + 5MP (selfie) 8MP (achter) + 5MP (selfie) 8MP (achter) + 12MP (selfie)

Apple iPad (2021) De goedkoopste iPad is het basismodel uit 2021 en die kost nog steeds ruim 100 euro meer dan de Galaxy Tab A9 Plus. Zijn prestaties zijn dan wel sterker, maar zowel het display als de software van Samsung zijn beter. Lees de volledige review