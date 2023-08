Sony Xperia 10 V review

De Sony Xperia 10 V is een update die niet bepaald nodig is. De camera is beter en hij is iets groter en iets lichter, maar dat zijn ook praktisch de enige verschillen tussen deze smartphone en de Xperia 10 IV. Dit wil niet zeggen dat dit een slechte smartphone is, maar er is maar weinig om echt blij van te worden.

Review in een notendop

De Sony Xperia 10 V is een vage smartphone: op sommige gebieden doet hij het erg goed, op andere weer niet. Hij is waarschijnlijk aantrekkelijk voor sommigen, zonder echt op te vallen in zijn prijsklasse. Dit is de goedkoopste van de Xperia-reeks voor 2023, gepositioneerd naast het vlaggenschip Sony Xperia 1 V. Het Romeinse cijfer gaat elk jaar omhoog, heel intuïtief is het niet.



Om maar met het positieve te beginnen: de batterijduur van deze smartphone behoort tot de beste die we de laatste tijd hebben gezien en de Xperia 10 V kan met gemak een paar dagen meegaan. Dat is tegenwoordig een belangrijke reden om een telefoon te kopen. Het moet gezegd worden dat de meeste budget Androids allemaal uitblinken in hun batterijduur. Hoewel de trage oplaadsnelheid een beetje een domper is.



Het ontwerp is typisch Sony en de bouwkwaliteit is fatsoenlijk, maar het voelt erg plastic aan. Het scherm is prima, maar we kunnen de 60Hz refresh rate niet over het hoofd zien. Mijn OnePlus Nord uit 2020 heeft 90Hz, dus waarom kan een duurdere telefoon uit 2023 niet hetzelfde hebben?



De camera's zijn een van de enige dingen die flink zijn veranderd ten opzichte van de Xperia 10 IV en we zijn blij om te kunnen zeggen dat de foto's beter zijn dan die van de gebruikelijke budgettroep die je rond de 200 euro vindt. Dit betekent niet dat het toestel perfect is, maar het helpt waarschijnlijk ook niet dat ik eerder de uitstekende Sony Xperia 1 V heb getest.



Zoals je kunt lezen, is het een moeilijke smartphone om te beoordelen, maar het bestaan van de Xperia 10 IV maakt het moeilijk om de Xperia 10 V aan te bevelen. Vooral voor de prijs, want die is gewoon niet 'budget' genoeg voor de specs.

Sony Xperia 10 V Prijs en beschikbaarheid

449 euro bij Sony (goedkoper bij andere retailers)

Nu beschikbaar

Verkrijgbaar in Nederland en België

De verkoopprijs van de Sony Xperia 10 V is op de officiële website van Sony een belachelijke 449 euro, maar godzijdank is deze telefoon overal elders goedkoper. Hij kost nog steeds 390 euro, maar dat is aanzienlijk lager.



Het is een lagere midrange telefoon als je hem niet bij Sony koopt, en de specificaties zijn vergelijkbaar voor die prijs. De telefoon is verkrijgbaar in wit, paars, groen en het gebruikelijke zwart. Wij hebben de zwarte versie beoordeeld. De telefoon wordt geleverd in één configuratie met 128GB opslag en 6GB RAM.

Prijs-kwaliteit score: 2,5/5

Sony Xperia 10 V design

(Image credit: Future)

Typisch Xperia-design

Komt met een 3,5mm-aansluiting

Vier kleurtjes

Er zijn geen verrassingen als het gaat om het ontwerp van de Sony Xperia 10 V, en het ziet er vrijwel exact hetzelfde uit als de Xperia 10 IV. Zo erg zelfs dat ik het artikel zou kunnen kopiëren en alle oude foto's erin zou kunnen laten staan. Het is een relatief klein en blokkerig stuk plastic en glas met hoeken die heel licht afgerond zijn.



De Xperia 10 V is iets groter dan zijn vorige versie met 155 x 68 x 8,3 mm (vergeleken met 153 x 67 x 8,3 mm) en met 159 gram is hij ook 2 gram lichter. Het scherm is 6,1 inch tegenover de 6 inch van de Xperia 10 IV.



De telefoon ziet er vrij goed uit met de matte afwerking, maar ik heb hoe dan ook geen sterke mening. De telefoon ziet er gewoon zo basic uit, maar dat is niet per se een slechte zaak.

Aan de linkerkant van de smartphone zit de simkaart-tray die ook dient als een microSDXC-slot. Aan de rechterkant zitten de volumeknoppen en de aan/uitknop met geïntegreerde vingerafdrukscanner. De bovenkant herbergt nog een 3,5mm-aansluiting voor je oortjes of headset en aan de onderkant zit een enkele USB-C-poort. Zorg er wel voor dat je een eigen oplader hebt, want behalve de smartphone en een handleiding zit er niets in de doos.

Je vindt deze telefoon in vier kleuren: zwart, wit, groen en paars. Als ik gedwongen zou worden om deze telefoon te kopen, zou ik waarschijnlijk groen of paars kiezen om iets meer persoonlijkheid toe te voegen.



De IP65/IP68-classificatie biedt ook een geruststellend niveau van stof- en waterbescherming en de telefoon is in staat om 30 minuten ondergedompeld te worden op een diepte van 1,5 meter. Nogmaals, niet iets wat we ooit zouden aanraden.

Design score: 3,5 / 5

Sony Xperia 10 V display

(Image credit: Future)

6,1 inch, 1080 x 2520 OLED

60Hz refresh rate

Een van de kleinere smartphones op de markt

Sony heeft natuurlijk veel ervaring met het maken van schermen voor allerlei apparaten en het 6,1 inch OLED-scherm van 1080 x 2520 pixels van de Xperia 10 V is dan ook best wel goed. Het is levendig en omdat het Corning Gorilla Glass Victus gebruikt, is het ook krasbestendiger dan de meeste andere schermen.



Toch zou ik niet zeggen dat het geweldig is. Misschien is het het kleine scherm waar ik niet aan gewend ben of het feit dat ik wou dat het scherm helderder was, maar het voldoet niet aan alle verwachtingen.



Misschien is het de refresh rate die me tegen de borst stuit. Waarom? Omdat het maar 60Hz is... Waarom vinden wij als consumenten het goed dat bedrijven in 2023 smartphones uitbrengen met 60Hz? Mijn OnePlus Nord met een AMOLED-scherm uit 2020 heeft een refresh rate van 90Hz, dus het gebrek daaraan in deze telefoon is verbijsterend. Alles zou zoveel beter aanvoelen met een hogere refresh rate.

We hadden niet echt andere grote klachten over het scherm. Het display ziet er goed uit, of je nu video streamt of door je sociale media feeds heen bladert. Hou wel rekening met het relatief kleine formaat. Sommige mensen zullen daar de voorkeur aan geven, maar het kan krap aanvoelen als je een groter scherm gewend bent.

Display score: 3,5 / 5

Sony Xperia 10 V camera's

(Image credit: Future)

48MP-camera

Beter ten opzichte van voorganger

Werkt fijn

De camera heeft een opzet van een 48MP-hoofdcamera, een 8MP-telefotocamera en een 8MP-groothoekcamera aan de achterkant van de telefoon. Dat is een verbetering ten opzichte van de Xperia 10 IV die slechts een 12MP-camera had, hoewel megapixels niet het enige zijn dat telt. Aan de voorkant van de telefoon zit dezelfde 8MP-selfiecamera als in zijn voorganger.



Er is geen twijfel mogelijk dat je met de camera's goede foto's kunt maken, zoals je zou verwachten van een Sony Xperia-telefoon. De problemen die we af en toe hadden met scherpstellen of kleurcorrectie nemen echter wel wat van de charme weg.



Toch presteerde het toestel beter dan ik had verwacht. Eerder reviewde ik de Sony Xperia 1 V met zijn uitstekende camera's en de whiplash die ik kreeg na het wisselen was in de eerste instantie pijnlijk.



Fotograferen bij weinig licht is niet bijzonder indrukwekkend, maar we verwachten dan ook geen verbluffende foto's bij weinig licht in een smartphone van deze prijs. Met behulp van de nachtmodus kun je een aantal werkbare foto's maken, maar je moet er niet te veel op vertrouwen. Het potentieel is er dus, maar de betrouwbaarheid en prestaties bij weinig licht laten te wensen over.

Camera score: 4 / 5

Cameravoorbeelden

Image 1 of 5 (Image credit: Jouri Altorf) (Image credit: Jouri Altorf) (Image credit: Jouri Altorf) (Image credit: Jouri Altorf) (Image credit: Jouri Altorf)

Sony Xperia 10 V: prestaties

Qualcomm Snapdragon 695

Relatief snel

5G-ready

De Sony Xperia 10 V zit qua specs in het middensegment, met een Qualcomm Snapdragon 695, 6GB RAM en 128GB interne opslagruimte (die je kunt uitbreiden met een geheugenkaart tot 1 TB). Deze telefoon is volledig klaar voor 5G.



Over het algemeen waren de prestaties vlot en soepel, op de 60Hz na, hoewel ik merkte dat de telefoon af en toe stotterde bij veeleisende workloads, zoals snel schakelen tussen grote apps of een zware game.



Als je veel films of series kijkt, dan raden we je aan om oordopjes of een koptelefoon te gebruiken. De speakers zijn best prima, maar welke psycho kijkt er nou een film op de telefoonluidsprekers.



De 3,5mm-aansluiting is een andere zaak: deze ondersteunt Sony 360 Reality Audio (surround sound) en DSEE Ultimate (AI-upscaling). Je kunt deze functies bedienen via de bijgeleverde software.

Prestaties score: 3 / 5

Sony Xperia 10 V: software

(Image credit: Future)

Android 13

Weinig bloatware

De Sony Xperia 10 V wordt geleverd met Android 13 uit de doos en er zijn geen enorme tweaks aan stock Android, zoals gebruikelijk bij Sony. Dit vinden we helemaal niet erg, want het werkt zoals het hoort. Er is weinig bloatware, Sony knoeit ook niet te veel met de belangrijkste instellingen van het OS.



Een extraatje dat je wel krijgt is een Side Sense launcher aan de zijkant van het scherm, die je makkelijker toegang geeft tot je favoriete en meest gebruikte apps. Het is een leuke toevoeging, maar zelf vonden we het niet bijzonder nuttig. Het is niet moeilijk om het uit te schakelen als je het niet prettig vindt.

Software score: 4 / 5

Sony Xperia 10 V: batterij

5.000mAh-batterij gaat lang mee...

... maar laadt traag op

Voor de Sony Xperia 10 V is de uitstekende batterijduur een van de belangrijkste redenen om hem te kiezen ten opzichte van concurrerende toestellen: de 5.000mAh batterij die Sony hier in heeft gestopt, gaat maar door en door en door tussen oplaadbeurten. Het is niet overdreven om te zeggen dat je het toestel een paar dagen per oplaadbeurt kunt gebruiken, tenzij je non-stop veeleisende games draait of overige zware workloads.



De lange batterijduur is ook nodig, want de telefoon laadt vrij langzaam op. Na 90 minuten mag je blij zijn als je op 80 procent zit, dus opladen tussen vergaderingen door of snel opladen in het openbaar vervoer zit er niet in. De meeste dagen eindigde ik met nog 50% of meer in de tank. Dat was met praktisch de hele dag Spotify, YouTube of meer.

Batterij score: 3,5 / 5

Moet je de Sony Xperia 10 V kopen of niet?

Swipe to scroll horizontally Eigenschappen Notities Score Design Het is een eenvoudig design, maar het is aantrekkelijk op een minimalistische manier. 3,5 / 5 Display Het beeldscherm van de Xperia 10 V is prima, maar toch voelt het niet 100% juist. 3,5 / 5 Prestaties Prestaties zijn prima, maar de processor is last-gen. 3 / 5 Camera De Xperia 10 V maakt prima foto's, maar het blijft een mid-range smartphone. 4 / 5 Batterij Een van de hoogtepunten van de Xperia 10 V is de uitstekende batterijduur. 3,5 / 5 Software De telefoon gebruikt een simpele versie van Android 13 die heel dicht bij de standaardversie ligt. 4 / 5 Prijs/kwaliteit Zolang je de Xperia 10 V niet bij Sony zelf koopt, is het een prima aankoop. 2,5 / 5

Koop hem als...

Je een kleine smartphone wilt

Hoewel de Xperia 10 V niet de kleinste smartphone op de markt is, krijg je alsnog een goede smartphone in een redelijk compact pakketje.

Je van een strak design houdt

De Xperia 10 V is geen smartphone die erg opvalt met zijn looks, maar dat kan juist een positief punt zijn voor mensen die een goede smartphone hebben met een strak, net design.

Je veel waarde hecht aan een lange batterijduur

Batterijduur is niet alles, maar het is wel erg belangrijk. Met de Xperia 10 V hoef je niet bang te zijn dat je op het einde van de dag zonder telefoon komt te zitten.

Koop hem niet als...

Je een fantastische camera wilt

De Sony Xperia 10 V kan prima foto's nemen, maar als je een camerasmartphone zoekt, dan moet je ergens anders kijken.

Je een sterk display wilt

Het display is niet slecht, maar sorry hoor, 60Hz refresh rate in 2023 is gewoon niet acceptabel meer op een smartphone die bijna 500 euro kost.

Je snelle prestaties wil

De Snapdragon 695 is voornamelijk een zuinige chip en absoluut geen snelheidsmonster. De 5G-ondersteuning is fijn, maar ga niet gamen met deze telefoon.

