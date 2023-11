De Redmi Pad SE is sterke concurrentie voor andere goedkope tablets. Zijn algemene prestaties kunnen ermee door, hij ligt goed in de hand en vooral de batterij is indrukwekkend. Gebruik hem echter niet voor werk of school want daarvoor is hij niet snel genoeg en ontbreken de nodige accessoires.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

De Redmi Pad die aan het einde van 2022 is gelanceerd, was al een redelijk goedkope tablet. Blijkbaar kan het altijd nog goedkoper, want in september 2023 konden we kennismaken met de Redmi Pad SE. Zoals andere producten met het SE-achtervoegsel, zijn er enkele downgrades die zich vertalen in een lagere prijs. Wij gebruikten deze budgettablet een paar weken en dit zijn onze ervaringen.

Redmi Pad SE review: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar sinds september 2023

Prijs rond de 200 euro

Beschikbaar via Xiaomi-webshop en retailers

De Redmi Pad SE werd aangekondigd in september 2023 met een adviesprijs van 199 euro. Er is slechts één configuratie beschikbaar en die is uitgerust met 4 GB RAM en 128 GB interne opslag (uitbreidbaar). Het gaat hier daarnaast om een wifi-only tablet. Er is geen optie met LTE, dus bij gebruik onderweg moet je hem verbinden met de hotspot van je telefoon of openbare wifi. Er zijn wel drie kleuren: Graphite Gray, Lavender Purple en Mint Green.

Er is erg veel concurrentie binnen het budgetsegment van tablets en toch weet de Redmi Pad SE het hoofd boven water te houden. Door de metalen behuizing voelt hij premium aan, het 11-inch scherm is zeker groot en scherp genoeg, de 8.000mAh-batterij houdt het lang vol en je krijgt zelfs een refresh rate van 90Hz.

Prijs-kwaliteit score: 4,5/5

Redmi Pad SE: specs

Swipe to scroll horizontally Adviesprijs 199 euro Besturingssysteem Android 13 Chip Snapdragon 680 RAM 4GB Opslag 128GB Display 11-inch FHD+ LCD Gewicht 478g Batterij 8.000mAh Camera's 8MP-hoofdcamera + 5MP-selfiecamera

Redmi Pad SE review: display

(Image credit: Future)

11-inch display is groot genoeg

Helderheid is goed voor gebruik binnenshuis

Refresh rate van 90Hz merk je niet echt

Het display van de Redmi Pad SE is 11 inch groot en dat is ongeveer het gemiddelde binnen de budgettablets. Zoals verwacht, gebruikt hij een LCD-paneel en geen AMOLED-paneel. Wel verrassend is het refresh rate van 90Hz, aangezien we voor dit geld 60Hz verwachten. De maximale helderheid bedraagt daarnaast 400 nits.

Iets dat helaas niet meteen opvalt, is het verhoogde refresh rate van 90Hz. Wanneer we de Redmi Pad SE voor het eerst aanzetten, ging alles erg moeizaam en moesten we wachten tot alle app-icoontjes en widgets op het homescherm werden geladen. Normaal moet een hoger refresh rate zorgen voor een vloeiendere ervaring, maar de processor gooit hier roet in het eten. Wanneer we snel door feeds op social media scrolden, was er soms een hapering en zelfs bij instellingenmenu's kwam dit voor.

Het formaat van 11 inch viel bij ons in de smaak en de resolutie van 1920 x 1200 oogt nog steeds scherp genoeg op dit formaat. Hoewel het LCD-display niet zo levendig is als een AMOLED-display was de kleurenweergave nog steeds prima en ook de kijkhoeken waren verrassend goed. Sommige goedkopere displays kunnen niet meer goed zichtbaar zijn als je ernaar kijkt vanuit een bepaalde hoek, maar dat was hier gelukkig niet zo.

Tot slot is de helderheid van 400 nits eveneens goed voor een tablet van deze prijs. De Redmi Pad SE is voornamelijk bedoeld voor gebruik binnenshuis en tenzij je in de felle zon gaat zitten, blijft het display goed zichtbaar. De automatische helderheid reageerde daarnaast snel en we hebben zelfs nooit de helderheid moeten aanpassen met de handmatige slider.

Display score: 4/5

Redmi Pad SE review: design

(Image credit: Future)

Metalen behuizing voelt premium

3,5mm-aansluiting voor koptelefoons

Quad-speakers met Dolby Atmos

Qua design doet de Redmi Pad SE in feite alles goed. Hij heeft een metalen behuizing die premium en stevig aanvoelt, er is een 3,5mm-aansluiting voor koptelefoons, een microSD-kaartslot om het geheugen uit te breiden en quad-speakers met Dolby Atmos.

Het valt meteen op dat de Redmi Pad SE gemaakt is om in landschapsmodus te gebruiken. De selfiecamera zit in de lange zijkant waar ook de volumeknoppen zitten. De vergrendelknop zit vreemd genoeg aan de korte zijkant, terwijl we die eerder recht naast de volumeknop verwachten. Aan elke korte zijkant zitten twee speakers en het geluid klinkt dan ook beduidend beter wanneer je hem in landschapsmodus plaatst.

Het design van de Redmi Pad SE is dan wel prima, maar we moeten één duidelijk nadeel benoemen tegenover tablets van Samsung. Er zijn namelijk erg weinig accessoires te vinden voor deze tablet bij bekende retailers. Bij Coolblue, MediaMarkt, Fnac en zelfs bol vind je geen covers voor deze tablet. Amazon heeft wel enkele covers en als je bereid bent om enkele maanden te wachten, is AliExpress ook een optie.

Design score: 4/5

Redmi Pad SE review: features

(Image credit: Future)

128 GB opslag (uitbreidbaar)

Android 13 uit de doos

Split-screen en zwevende vensters

De Redmi Pad SE is geen tablet voor werk of school, maar split-screen en zwevende vensters zijn twee features die we ook bij casual gebruik appreciëren. Hou er wel rekening mee dat niet elke app deze features ondersteunt en dat de Redmi Pad SE geen racemonster is. Een e-mail en webpagina naast elkaar openen, is geen probleem, maar verwacht niet dat je een game kan combineren met een andere app.

Split-screen en zwevende vensters daadwerkelijk gebruiken, is minder intuïtief dan gehoopt. Je moet eerst de apps openen, daarna het overzicht met alle geopende apps en vervolgens de app in kwestie lang ingedrukt houden tot je de icoontjes voor split-screen/zwevend venster ziet. Zodra er twee apps naast elkaar staan, kan je de grootte van elke app aanpassen door een centrale slider naar links of rechts te bewegen. Over het algemeen werkte dit vrij vlot en het zou nog nuttiger zijn als Redmi bijvoorbeeld een keyboard cover of stylus verkocht voor de Redmi Pad SE.

(Image credit: Future)

Het meest opvallende van de Redmi Pad SE is de hoeveelheid interne opslag. Veel goedkope tablets komen met 64 GB opslag, waar de Redmi Pad SE standaard 128 GB opslag heeft. Dit is tevens de enige configuratie. Je kan het geheugen wel uitbreiden met een microSD-kaart. Android 13 uit de doos valt daarnaast binnen de verwachtingen en normaal krijgt de Redmi Pad SE nog één update naar Android 14 in de loop van 2024.

Over de camera's kunnen we vrij kort zijn, want die doen de basis en niet meer dan dat. De 8MP-camera achteraan heeft een nachtmodus die in de praktijk niets doet en de 5MP-selfiecamera is goed genoeg voor videogesprekken. Verwacht niet dat je hiermee Instagram-waardige vakantiefoto's of selfies kan maken.

Features score: 4/5

Redmi Pad SE review: prestaties

(Image credit: Future)

Snapdragon 680 met 4 GB RAM

Opstarten duurt lang, algemeen gebruik gaat vlot

Niet geschikt voor games

Met een Snapdragon 680 en 4 GB RAM verwachten we degelijke prestaties van de Redmi Pad SE. Het enige dat wat lang duurde, was het opstarten. Wacht daarom altijd geduldig tot de tablet volledig is opgestart en begin niet als een gek heen en weer te swipen. We waren bovendien aangenaam verrast door de kleine hoeveelheid bloatware. Redmi-smartphones komen vaak met allerlei apps die je liever kwijt dan rijk bent, maar dat is hier niet zo. Je vindt hier dus geen apps zoals AliExpress of Booking.com die standaard geïnstalleerd zijn.

De algemene navigatie verliep bij ons vrij vlot, zolang we niet té snel van app wilden wisselen of scrollen. Voor 199 euro verwacht je dan ook geen prestaties van een Samsung Galaxy Tab S9. Het duurt gemiddeld een vijftal seconden voor een app volledig geopend en geladen wordt. Afhankelijk van hoeveel apps je open hebt, duurt het wel iets langer voor de previews in het app-overzicht geladen worden. De Redmi Pad SE is echter nooit fataal gecrasht of vastgelopen tijdens onze testperiode.

(Image credit: Future)

De Redmi Pad SE is niet gemaakt voor games en toch hebben we enkele lichte games geprobeerd om de limieten van de processor af te tasten. Hearthstone en Yu-Gi-Oh! Duel Links zijn beide strategische kaartspellen die niet te veeleisend zijn voor de processor. Toch duurde het niet lang voor beide games kleine haperingen vertoonden. Er waren frame drops toen we te snel na elkaar kaarten op het speelveld legden en bepaalde grafische animaties verliepen niet bepaald vlot.

Audio en video zijn de twee gebieden waarin de Redmi Pad SE uitblinkt. We hebben enkele videoclips op YouTube bekeken en een hele ochtend muziek afgespeeld terwijl we aan het werk waren. De conclusie hiervan is dat Redmi terecht de quad-speakers met Dolby Atmos in de kijker zet. De geluidskwaliteit is zelfs goed genoeg om pop/dancemuziek met veel bas te beluisteren, hoewel hoge tonen bij een hoger volume metaalachtig kunnen klinken.

Prestaties score: 3,5/5

Redmi Pad SE review: batterij

(Image credit: Future)

8.000mAh-batterij

Kan dagen meegaan (afhankelijk van je gebruik)

Verliest weinig batterij in slaapstand

De 8.000mAh-batterij gaat zonder twijfel lang genoeg mee. We hebben twee dagen na elkaar een uurtje Hearthstone gespeeld op de tablet en er ging telkens amper 10 à 15 procent van de batterij. Video's, sociale media en muziek hebben nog minder impact op de batterij. Als jij iemand bent die elke dag een uurtje gebruikmaakt van je tablet, dan zal je de Redmi Pad SE wellicht maar één keer per week moeten opladen.

Sommige tablets hebben de slechte gewoonte om de batterij leeg te trekken in slaapstand, maar ook dit doet de Redmi Pad SE niet. We hadden hem vier dagen ongebruikt in slaapstand laten staan en er was in die periode maar 10 procent van de batterij gegaan. Als je hem met 50 procent batterij laat liggen en een week later pas weer nodig hebt, zou hij normaal niet leeg mogen zijn.

Houd er tot slot rekening mee dat je hem maximaal met 10W kan opladen. Dat is trouwens niet verrassend voor een budgettablet. Met de oplader in de doos hadden we meer dan drie uur nodig om de Redmi Pad SE helemaal op te laden.

Batterij score: 4,5/5

Moet je de Redmi Pad SE kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Voor 199 euro is dit een uitstekende tablet voor casual gebruik. 4,5/5 Display Het 90Hz-refresh rate klinkt goed op papier, maar merk je niet echt door de trage processor. Kleurenweergave en resolutie zijn wel prima. 4/5 Design De 3,5mm-aansluiting is erg welkom in deze prijsklasse en het geheel voelt stevig. Jammer dat er accessoires moeilijk verkrijgbaar zijn. 4/5 Functies Split-screen en zwevende vensters zijn handig, maar niet intuïtief. 128 GB opslag voor dit geld is top. 4/5 Prestaties Hij is geen snelheidsduivel en je moet even wachten tot apps geladen zijn. Volledig crashen gebeurt gelukkig nooit. 3,5/5 Batterij De batterij gaat een week mee bij gemiddeld gebruik en verliest weinig lading in slaapstand. Opladen duurt erg lang. 4,5/5

Koop hem als…

Je een betaalbare tablet wilt waar je films op kan streamen De Redmi Pad SE heeft een scherp en gedetailleerd scherm. Zijn ingebouwde speakers zijn ook van goede kwaliteit en Dolby Atmos-ondersteuning is erg fijn voor dit geld.

Je wat meer opslag nodig hebt De meest goedkope tablets hebben een magere 64 GB opslag. De Redmi Pad SE biedt het dubbele en ondersteuning voor een microSD-kaart.

Je een klein budget hebt en toch een goede tablet wil De Redmi Pad SE biedt zeker en vast waar voor je geld. Hij doet alles wat een budgettablet moet doen en de adviesprijs blijft netjes onder de 200 euro.

Koop hem niet als…

Je een tablet zoekt voor werk of school Split-screen en zwevende vensters zijn fijn, maar deze tablet is niet snel genoeg om echt vlot te kunnen werken.

Je wil gamen Zelfs lichte games zijn geen geweldige match met de Redmi Pad SE.

Je veel accessoires wil kopen Er zijn weinig accessoires voor de Redmi Pad SE en je vindt ze ook niet bij in fysieke winkels. Covers en screenprotectors zal je via Amazon of AliExpress moeten kopen.

Redmi Pad SE: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Redmi Pad SE Apple iPad (2021) Samsung Galaxy Tab A8 Prijs 199 euro 389 euro Rond de 200 euro Basisoplag 128GB 64GB 32GB of 64GB Schermformaat 11 inch 10,2 inch 10,5 inch Chip Snapdragon 680 A13 Bionic Unisoc Tiger T618 Batterij 8.000mAh 8.526mAh 7.040mAh OS Android 13 iPad OS 16 Android 11 (tot Android 13) Camera's 8MP primair, 5MP selfie 8MP primair, 12MP selfie 8MP primair, 5MP selfie

Apple iPad (2021) De iPad 2021 van Apple is de meest betaalbare iPad die momenteel verkrijgbaar is. Wij waren erg onder de indruk van deze 9e generatie iPad, dus als je geen fan bent van het Android OS maar toch een betaalbaar apparaat wilt, is dit een goede optie. Lees hier de Apple iPad 2021 review