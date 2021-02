Xiaomi revitaliseert tablets en Mi Mix-reeks

Als je op zoek bent naar een mid-range tablet, dan kom je al snel bij de instap-tablets van Apple terecht, zoals de iPad 10.2 (2020). Het zal dan ook een van de meest voorkomende toestellen zijn, gezien het eerder beperkte aanbod in dat marktsegment. Het ziet er echter naar uit dat Xiaomi hier snel verandering in zal brengen.

Xiaomi stapte in 2018 uit de tabletmarkt, maar volgens de CEO van het bedrijf Lei Jun komt daar in 2021 terug verandering in. Jun bevestigde in een video op de bedrijfspagina op Weibo (een Chinees social medianetwerk) dat Xiaomi zowel zijn tablets als de Mi Mix-smartphones dit jaar nieuw leven in wil blazen.

De laatste tablets van Xiaomi waren de low-end Mi Pad 4 en 4 Plus in 2018, voorzien van bijhorende low-end specificaties. De Mi Mix-reeks smartphones lag onder de Mi-serie van het bedrijf, maar boven de budget Redmi-toestellen. De laatste keer dat we deze smartphones zagen verschijnen, was in het begin van 2019 met de Mi Mix 3. Daar rekenen we de Mi Mix Alpha niet bij, aangezien deze concept-smartphone met een scherm dat rond de volledige behuizing liep nooit voorbij de Chinese grenzen kwam.

Dit zijn de beste Xiaomi smartphones

Xiaomi Mi 11 verschijnt wereldwijd

Op zoek naar de beste tablets? Dit zijn onze favorieten

Waarom dit belangrijk is

De voorbije jaren heeft Xiaomi zich als kampioen getoond in het mid-range segment van de smartphonemarkt, dankzij toestellen zoals de Mi 10T Pro, Mi Note 10 en Poco F2 Pro die top specs leveren tegen relatief lage prijzen.

We hebben het bedrijf ook stilaan stappen zien zetten richting de meer premium toestellen, met smartphones zoals de Xiaomi Mi 10 Pro. Dankzij de heropleving van de Mi Mix-reeks kan het bedrijf middenklasse smartphones blijven maken, om zo de standaard Mi-serie op te werpen als topklasse toestellen.

Het meest intrigerende nieuws zijn de ambities van Xiaomi op de tabletmarkt. Zoals we reeds aanhaalden, zijn er niet enorm veel mid-range tablets waar je momenteel uit kan kiezen, met de instap-iPad van Apple als koning. Als Xiaomi erin slaagt om de smartphone-formule te kopiëren en een tablet te maken met goede specs, maar tegen een relatief lage prijs, dan zou het een geduchte rivaal kunnen zijn voor Apple in het meer betaalbare deel van de markt.

We zullen echter wel nog even moeten afwachten of de aankondigingen van Jun al dan niet verwijzen naar de globale plannen van Xiaomi. Het bedrijf kondigt vaak producten aan die enkel op de Chinese markt verschijnen, zonder wereldwijde lancering.

De tijd zal echter uitmaken wat Xiaomi dit jaar allemaal van plan is met zowel zijn tablets als smartphones. Zodra we meer weten, kan je het op TechRadar terugvinden.