Xiaomi Mi 10 Pro deals Amazon Germany View Similar Amazon No price information Controleer Amazon

Xiaomi kende een prima 2019 met onder meer de Mi 9, Mi Note 10 en tal van scherp geprijsde Redmi-toestellen. 2020 trapte de fabrikant af met de Mi 10-serie in maart. Met uitzondering van de Mi 10 Lite beschikken al deze apparaten over een Snapdragon 865 chipset, 5G-ondersteuning, een 108MP-camera, en uitstekende AMOLED-schermen.

De Xiaomi Mi 10 Pro is de meest premium versie van de serie, met onder meer een sterke quad-camera-opzet, veel opslaggeheugen, en snelle oplaadsnelheden. Vergeleken met de Galaxy S20 en Galaxy S20 Plus zijn er minder verschillen te vinden tussen de Mi 10 en Mi 10 Pro, maar desalniettemin moet laatstgenoemde de betere van de twee zijn.

De Xiaomi Mi 10 Pro kan zomaar eens het meest premium vlaggenschip van de Chinese fabrikant zijn en blijven dit jaar. Hieronder lees je onze eerste indrukken van het toestel.

Xiaomi Mi 10 Pro release en prijs

De Xiaomi Mi 10 Pro releasedatum verschilt per land. In diverse Europese landen ligt het toestel al sinds 7 april en 15 april in de winkels, maar in de Benelux moeten we nog even wachten. Er is nog geen exacte datum opgegeven voor onze regio.

Wel weten we meer over de prijs, en die is niet mals. De Xiaomi Mi10 Pro met 8GB RAM en 256GB opslag kost maar liefst 999 euro. Dat is vergeleken met andere vlaggenschepen als de Oppo Find X2 Pro en Galaxy S20 Ultra nog 'te doen', maar voor Xiaomi is 999 euro erg prijzig.

Design en display

(Image credit: Future)

De Xiaomi Mi 10 heeft qua ontwerp veel gemeen met de eerder genoemde Mi Note 10. Het display is gebogen, zij het niet in dezelfde mate als veel andere high-end telefoons, en op de achterkant is er een vrij prominente camerabult. Naast de camerabult zelf zit er nog één camerasensor, waardoor het totaal uitkomt op vier cameralenzen.

Aan de rechterkant is er een volumeregelaar en aan/uit-knop, die beide gemakkelijk bereikbaar zijn zonder gebruik te hoeven maken van twee handen. Aan de onderzijde is een USB-C-poort geplaatst. Een koptelefooningang is helaas niet aanwezig.

Over het algemeen voelt het vrij gemakkelijk om de Xiaomi Mi 10 Pro in één hand te gebruiken, en dat ondanks het feit dat de afmetingen van 162,5 x 74,8 x 9mm niet bepaald compact te noemen zijn. Wel voelt het toestel in zijn geheel een beetje glad aan.

De Mi 10 Pro maakt gebruik van een 6,67 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 1080 x 2340 en een verversingssnelheid van 90 Hz. Het display is voorzien van een miniem cameragat in de linkerbovenhoek. Dit is onder meer dezelfde positie waar je de frontcamera-opzet terugvindt bij de Huawei P40 Pro.

(Image credit: Future)

Over het algemeen ziet het scherm er vrij goed uit, en we zijn vooral te spreken over de contrastverhouding en kleurnauwkeurigheid. We merkten ook op dat de batterij niet heel veel sneller leegloopt als je alle features (waaronder 90Hz) hebt geactiveerd. Ook het always-on display verbruikt niet zo veel stroom als we hadden verwacht.

Features en specificaties

De Xiaomi Mi 10 Pro heeft een Snapdragon 865 chipset, de meest krachtige processor die beschikbaar is voor Android-telefoons op dit moment. Het is dan ook niet meer dan logisch dat Xiaomi's telefoon bijzonder snel te noemen.

Qua prestaties in de multi-core benchmark evenaart de Mi 10 Pro bijna de Galaxy S20 Ultra (Snapdragon-versie). Veeleisende taken als gaming en videobewerking moeten zeker geen probleem zijn.

De instapversie komt met 8GB RAM en 256GB opslag. Er is ook een variant met 12GB RAM en 512GB opslag, maar het is nog niet duidelijk of deze variant naar de Benelux komt.

(Image credit: Future)

Qualcomm verplicht het fabrikanten om bij de Snapdragon 865 chipset ook gebruik te maken van de bijbehorende 5G-modem. De Mi 10 Pro beschikt dan ook over 5G-ondersteuning, waardoor je mag spreken van een toekomstbestendige telefoon.

De Xiaomi Mi 10 Pro batterij kent een accucapaciteit van 4500mAh. Dat is voor een 5G-smartphone met 90Hz display vrij redelijk te noemen. In onze tijd met de smartphone vonden we dat het apparaat goed geoptimaliseerd aanvoelt. Uiteraard zorgen intensief gamen en het streamen van films en series voor een wat snellere leegloop van de batterij, maar dit is niet anders dan bij andere high-end toestellen.

De Mi 10 Pro wordt geleverd met een razendsnelle 50W snellader. Na 10 minuten was ons reviewmodel al voor 27% procent opgeladen. Verder ondersteunt de Mi 10 Pro 30W draadloos opladen en 5W omgekeerd draadloos opladen. Bij omgekeerd draadloos opladen kan het accusap van de Mi 10 Pro andere apparaten opladen door Qi-oplaadbare apparaten op de telefoon te plaatsen.

(Image credit: Future)

De Mi 10 Pro draait uit de doos op Android 10, de nieuwste versie van Google's besturingssysteem. Xiaomi legt zoals gebruikelijk haar MIUI-schil over Android heen, MIUI 11 welteverstaan. De softwareschil voert diverse uiterlijke veranderingen met zich mee, waardoor de software een eigen, herkenbaar Xiaomi-gezicht krijgt.

Ondanks alle verbeteringen ten opzichte van voorgaande versies, blijven er bekende minpunten terugkomen. Zo is er nog altijd een flinke lading bloatware aanwezig, inclusief tal van voorgeïnstalleerde games en apps als WPS Office en LinkedIn.

Verder is er geen ondersteuning voor gebarennavigatie. Hoewel je handigheid hierin kan verschillen, is het voor velen een stuk makkelijker en sneller in gebruik dan de drie standaard navigatieknoppen.

Ook is er een vingerafdrukscanner onder het display aanwezig. Een futuristische feature, maar in de praktijk blijkt deze trager dan die van de concurrenten.

Camera's

De Xiaomi Mi 10 Pro heeft 4 camera's aan de achterzijde zitten. De primaire sensor is een 108MP-exemplaar. Deze wordt bijgestaan door een 20MP-groothoeksensor, 8MP-telefotocamera (5x optische zoom), en een 12MP-portretcamera (2x optische zoom).

Door de lockdown zijn we nog niet in staat geweest om de camera-opzet goed aan de tand te voelen, maar tijdens onze eerste kennismaking waren de voortekenen veelbelovend. Daarnaast lijkt de camera-opzet veel op die van de Mi 10, en die wist ons goed te bekoren.

(Image credit: Future)

De Xiaomi Mi 10 Pro hoofdcamera maakt prima foto's met een goed contrast en nauwkeurig uitziende kleuren. Deze topkwaliteit komt zowel door de hoogwaardige sensor als de kunstmatige intelligentie die in het beestje zit verwerkt. Het focussen met de hoofdcamera verloopt echter wat traag vergeleken met de camera's van andere vlaggenschepen.

De groothoekcamera maakt ook fatsoenlijke foto's, met weinig tot geen vervorming aan de zijkanten. Deze sensor gebruik je ook wanneer je de macromodus selecteert. Macrobeelden zien er erg goed uit en worden snel scherpgesteld. We zijn dan ook blij dat deze sensor aanwezig is in plaats van de niet zo sterke macrolens van de Mi Note 10.

We hebben de portretcamera helaas nog niet kunnen testen, maar dit zou zomaar eens onze favoriete sensor van het toestel kunnen worden.

We hebben de zoomcamera kort getest, maar niet genoeg om er een goed oordeel over te geven. Hij ondersteunt 5x optische, 10x hybride en 50x digitale zoom. Op papier klinkt 8MP echter niet heel high-end.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Future) Primaire camera Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Future) Macrocamera

De camera aan de voorzijde is 20MP, en de resultaten zijn prima te noemen. Met name de achtergrondvervaging werkt top. De juiste onderdelen van je gezicht worden goed opgelicht, met mooie foto's tot gevolg.

Xiaomi legde bij de lancering ook veel focus op de videografische elementen van de Mi 10 Pro, dus we namen een kijkje. Je kunt in resoluties van 720p tot 8K beelden opnemen. Je kunt schieten met 30fps of 60fps. 8K werkt echter alleen met 30fps.

Er zijn tal van opties om de video-opname-ervaring te tweaken, met een 21:9-stand (de beeldverhouding van films), het volgen van bewegende objecten, schoonheids- en kleurenfilters en automatische stabilisatie. We waren ook blij om te zien dat de Slow Motion-modus kon schieten in 1080p, wat verre van een gegeven is bij tal van andere smartphones.

Voorlopig oordeel

(Image credit: Future)

De Xiaomi Mi 10 Pro is in veel opzichten zeer vergelijkbaar met de Mi Note 10, zo blijkt uit onze eerste kennismaking. Ondanks een paar opmerkelijke nieuwe functies zoals 5G, de chipset en een betere weergave, valt het nog te bezien of de Pro-versie zoveel meer geld waard is dan de reguliere variant.

In onze volledige review hebben we meer tijd om enkele veelbelovende features van de Mi 10 Pro te kunnen testen, zoals de video-opnamemodi en de batterij-optimalisatiesoftware. Ook de razendsnelle oplaadsnelheden zijn bij ons meer dan welkom.

Binnenkort lees je ons volledige oordeel in de Xiaomi Mi 10 Pro review.