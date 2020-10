Topklasse camera's, een heel goed display, krachtige batterij en 5G-ondersteuning. De Huawei P40 Pro heeft alle eigenschappen van een geweldige smartphone. Hij mist echter een essentieel onderdeel en dat zijn de Google-diensten. Hoe we het ook bekijken, door dat gebrek is dit geen smartphone die wij in ons dagelijks leven kunnen gebruiken.

Het is inmiddels ongeveer een jaar geleden dat Huawei een handelsverbod opgelegd kreeg van de VS, waardoor het Chinese bedrijf niet langer mocht samenwerken met Google. Huawei kan nu niet langer de Google Play Store en de bijbehorende Google Play Services gebruiken op zijn nieuwe smartphones. De Huawei P40-reeks is de eerste reeks toestellen van Huawei die meteen wereldwijd en bij bekende verkopers verkocht worden, maar geen Google-diensten aan boord heeft. Wij gingen aan de slag met de Huawei P40 Pro.

Voor we het hebben over alle problemen die het gevolg zijn van het gebrek aan Google-diensten, beginnen we aan deze review zoals aan elke andere review. Hierbij kijken we naar het design, de algemene prestaties en natuurlijk de verschillende camera’s.

Huawei P40 Pro: Design

Wij vinden het algemene design van de Huawei P40 Pro enorm geslaagd. Met zijn display van 6,58-inch met aflopende randen is hij net groot genoeg en de matte afwerking aan de achterkant juichen we alleen maar toe. Hoewel het display op papier niet alleen aan de linker- en rechterkant aflopende randen heeft, maar ook aan de boven- en onderkant, is dit laatste een beetje misleidend. De curve aan de boven- en onderkant is namelijk zo minimaal dat je dit amper opmerkt.

Het display zelf heeft daarnaast nog een resolutie van 1200 x 2640 pixels en maximale verversingssnelheid van 90Hz. Hierdoor ziet alles er enorm vloeiend uit, van scrollen door de instellingen tot je favoriete games. De Huawei P40 Pro moet wel onderdoen voor de Samsung Galaxy S20-reeks, waarbij alle modellen een 120Hz-display hebben.

We hebben gemengde gevoelens over de grote punch-hole camera in de linkerbovenhoek. De gehele camerastrip heeft in feite de grootte van een traditionele notch in het midden. Maar zonder die sensoren zou de gezichtsherkenning van de Huawei P40 Pro minder nauwkeurig zijn.

We zijn over het algemeen erg onder de indruk van de gezichtsherkenning. Door de infraroodsensor kan de smartphone zelfs in een volledig donkere slaapkamer ontgrendeld worden met ons gezicht. Door die sensoren weet de Huawei P40 Pro ook heel nauwkeurig wanneer je ogen gericht zijn op het display zodat hij niet in slaapstand gaat, ook al raak je het scherm niet aan. In het display zit nog een vingerafdrukscanner die eveneens erg nauwkeurig en snel werkt.

Huawei P40 Pro: Algemene prestaties en software

Over de algemene prestaties kunnen we weinig slechte dingen zeggen. Binnenin de Huawei P40 Pro zit een Kirin 990 5G-chipset, 8GB RAM en 128GB/256GB/512GB interne opslag. Die opslag kan je uitbreiden, maar daarvoor heb je een speciale geheugenkaart nodig die alleen door Huawei gemaakt wordt. Die combinatie van zorgt ervoor dat de Huawei P40 Pro probleemloos eender welke game kan draaien en meer dan snel genoeg is voor de gemiddelde gebruiker. Zoals je ziet, ondersteunt de Huawei P40 Pro 5G-netwerken, maar in de Benelux is die ondersteuning momenteel nutteloos, aangezien wij geen échte 5G-netwerken hebben.

Op softwarevlak zien we de combinatie van Android 10 met Huawei’s eigen EMUI software. Die software is zoals gewoonlijk erg overheersend en valt niet bij iedereen in de smaak. Een nuttige toevoeging is hier het edge-venster dat je kan openen door langs zijkanten naar binnen te swipen. Vervolgens kan je apps naar keuze in dit venster zetten. Apps die je vanuit dit menu opent, worden over de huidige app weergegeven en geven je de mogelijkheid om twee apps tegelijk te tonen.

Het is ook een leuke toevoeging dat je op die manier foto’s en bestanden kan verslepen van de Bestanden-app naar de Mail-app om ze als bijlage mee te sturen. Verder krijgen we dezelfde mix van EMUI en Android als gewoonlijk, dus als je geen fan was van de die combinatie, dan gaat de Huawei P40 Pro daar helaas geen verandering in brengen.

Huawei P40 Pro: Batterij

Onderaan de Huawei P40 Pro zien we een USB-C-aansluiting, maar geen koptelefoonaansluiting. Een tussenstuk zit jammer genoeg niet in de doos. Wat wel in de doos zit, is de 40W-snellader om de ruime batterij van 4.200mAh op te laden. In de praktijk zag die laadsnelheid er als volgt uit:

7% naar 22% in vijf minuten

7% naar 35% in tien minuten

7% naar 45% in vijftien minuten

7% naar 78% in dertig minuten

Eens je voorbij de 80% bent, neemt de laadsnelheid sterk af, maar over het algemeen zal je de Huawei P40 Pro een halfuur aan de oplader moeten hangen om een volledig dag batterij te halen. Daarnaast ondersteunt hij ook 27W draadloos laden én 27W omgekeerd draadloos laden.

De batterij gaat bovendien in normale omstandigheden heel de dag mee. Als je het scherm op 90Hz instelt, is de kans wel groter dat je het einde van de dag niet haalt. Toen we een kleine twee uurtjes foto’s ging nemen met de Huawei P40 Pro en het display op 90Hz, was de batterij toch gezakt met een goede 25%. Toen we het display op 60Hz instelden, merkten we dat we veel makkelijker het einde van de dag haalden en vaak ook nog een groot deel van de daaropvolgende dag.

Huawei P40 Pro: Camera’s

De Huawei P-reeks staat al jarenlang bekend om zijn fantastische fotografiemogelijkheden en dat is dit jaar niet anders. De Huawei P40 Pro is aan de achterkant uitgerust met een 50MP-hoofdcamera, 12MP-zoomcamera met 5x optische zoom (beide met optische beeldstabilisatie), 40MP-groothoekcamera en dieptesensor. Vooraan zit nog een 32MP-selfiecamera met 3D-sensor en infraroodsensor. Deze keer zijn de camera’s verder geoptimaliseerd voor video-opname én zijn er drie microfoons aanwezig voor kraakhelder geluid. De telecamera moet deze keer ook betere prestaties bij weinig licht afleveren.

Ook hier kunnen we weinig slechte dingen zeggen over de camera’s van de Huawei P40 Pro. Qua gebruiksvriendelijkheid van de camera-app kan Huawei wel nog wat leren van Samsung, maar dat is een kwestie van gewenning. Wij hebben vooral foto’s genomen met de standaard Foto-modus en waren daar heel tevreden van de resultaten. De Master AI zorgde bovendien voor een erg accurate scèneherkenning en de nabewerking deed het eveneens goed.

Afbeelding 1 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 10 (Image credit: Future)

We zijn natuurlijk vooral benieuwd naar de prestaties bij weinig licht. Huawei beweert dat het Samsung overtreft, tijd om de proef op de som te nemen. Wat vooral opvalt is dat een foto in de standaardmodus soms amper verschilt (of zelfs beter is) dan een foto van de nachtmodus, die de sluitertijd opdrijft. Aan de ene kant is het leuk dat nachtfoto’s met de gewone modus erg goed zijn, maar daartegenover staan heel erg inconsistente resultaten met de nachtmodus.

Vooral wanneer we de nachtmodus met de zoomcamera combineerden, zagen we problemen. Er kwam systematisch veel ruis voor in de nachtelijke hemel en in andere situaties werden bepaalde delen van de foto net iets té helder gemaakt met de nachtmodus, terwijl hetzelfde resultaat met de gewone fotomodus meer gebalanceerd was.

Afbeelding 1 van 12 Nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 12 Geen nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 12 Nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 12 Geen nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 12 Nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 12 Geen nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 12 Geen nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 12 Nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 12 Nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 12 Geen nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 12 (Image credit: Future) Afbeelding 12 van 12 (Image credit: Future)

Momenteel hebben we nog niet alle videomogelijkheden uitgetest, maar wat ons wel meteen opviel is dat de Huawei P40 Pro door zijn drie microfoons enorm helder en zuiver geluid kan opnemen. Een minpunt dat hier tegenover staat is de enkele speaker onderaan. We hadden hier liever een tweede speaker gezien voor een volwaardig stereogeluid, zoals bij de Samsung Galaxy S20 Ultra.

Afbeelding 1 van 13 Groothoek (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 13 Geen zoom (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 13 5x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 13 10x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 13 50x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 13 groothoek (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 13 5x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 13 10x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 13 50x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 13 groothoek (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 13 10x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 12 van 13 50x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 13 van 13 10x zoom (Image credit: Future)

Huawei P40 Pro: Problemen zonder Google

De hamvraag over de Huawei P40 Pro is natuurlijk hoe goed hij is zonder Google-diensten aan boord. Want tot nu toe hebben we een erg solide smartphone die we gewoonlijk zouden aanraden. In dit laatste deel van de review zal dan ook duidelijk worden waarom we hem allesbehalve aanraden. Want gebruiksvriendelijk is de Huawei P40 Pro op dit moment niet.

Ten eerste ben je aangewezen op de Huawei AppGallery (hun eigen variant van de Play Store) voor apps. Daar ontbreken echter de grote bekende apps (o.a. Spotify, Facebook, Twitter, Instagram, Outlook…). Huawei raadt je dan aan om, indien mogelijk, een snelkoppeling op je homescherm te zetten naar de mobiele website van de app. Het grote nadeel is dat je in dat geval geen meldingen zal ontvangen van die app. De andere optie is dat je zelf op zoek gaat naar het installatiebestand van de app (een apk-bestand) via een browser. Die bestanden zijn echter niet altijd veilig en Google zelf raadt het gebruik ervan dan ook af. Daar komt nog bij dat een app die via deze weg geïnstalleerd is, niet automatisch bijgewerkt wordt en dat je telkens handmatig het meest up-to-date apk-bestand moet zoeken.

Bij het eerste gebruik van de Huawei P40 Pro hebben we onze bestanden en apps via Phone Clone overgezet. Daar zagen we enkele vreemde resultaten. Zo werden sommige apps die niet in de AppGallery staan overgezet. Er was hier geen patroon in te herkennen en bij andere reviewers hoorden we hetzelfde. Iedereen kreeg verschillende oude apps mee, maar lang niet alles. WhatsApp werd bijvoorbeeld in zijn geheel overgezet mét al onze gesprekken, terwijl die app niet in de AppGallery staat. Daarnaast werden Google Analytics en Google Opinion Rewards meegenomen, maar die apps konden we überhaupt niet opstarten door het gebrek aan Google Play Services.

Afbeelding 1 van 3 Apps op onze oude smartphone (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 Wat er overbleef (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 In-app aankopen zijn vaak niet mogelijk (Image credit: Future)

Enkele problemen die de gemiddelde gebruiker zal ondervinden, zijn het gebrek aan Google Foto’s en mogelijk Google Home. Wij gebruiken Google Foto’s om onze foto’s te back-uppen, maar die app is hier eveneens niet beschikbaar. Je kan wel via je browser naar de webversie van Foto’s surfen om je oude foto’s te bekijken en nieuwe foto’s handmatig te uploaden, maar de automatische back-up is onmogelijk. Als je smart home-apparaten van Google hebt, dan is de Huawei P40 Pro geen optie. De Google Home-app werkt hier namelijk niet en Google Assistant is hier ook niet aanwezig. Heb je de Huawei P40 Pro gekocht en wil je daarna een smart speaker van Google installeren? Dan zit je met een probleem dat je alleen kan overbruggen door een tweede smartphone bij de hand te nemen.

Tot slot botsten we nog op enkele andere problemen. Nadat we via apk de Twitter-app hadden geïnstalleerd, ontvingen we geen meldingen. Tot op heden is dit probleem ook niet opgelost. Bij andere reviewers hoorden we dat zij met gelijkaardige problemen zitten, maar met andere apps, waaronder Instagram dat niet wou opstarten. In-app aankopen die normaal via de Google Play Services verlopen zijn ook onmogelijk en in ons geval konden we op geen enkele manier inloggen op Pokémon Go.

(Voorlopig) oordeel

Het spijt ons Huawei, maar met deze hoeveelheid software-problemen en het gebrek aan Google, kunnen we deze smartphone helaas niet aanraden op dit moment. Sommigen zouden zelfs zover gaan om hem onbruikbaar te noemen.