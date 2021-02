Xiaomi Mi 11 verschijnt wereldwijd

De Xiaomi Mi 11 is net gelanceerd, en vormt het tweede grote vlaggenschip van 2021 waarmee het de Samsung Galaxy S21 duchtig op de hielen zit. Dit toestel is inderdaad al eens gelanceerd, maar daarmee was het enkel beschikbaar binnen China.

Nu verschijnt de Xiaomi Mi 11 in de rest van de wereld, en het toestel zal ergens in maart in de winkelrekken liggen, al hebben we nog geen exacte releasedatum. De prijs bedraagt naar verluidt 849 euro.

Top-tier specificaties

Voor dat geld krijg je een smartphone met een top-end Snapdragon 888-chipset, 8GB RAM en een 6,81 inch AMOLED-scherm dat langs alle zijden gebogen is. Daar komt dan nog eens een 1440 x 3200 resolutie bij en een beeldverversing van 120Hz.

Er zitten ook drie cameralenzen op, met een 108MP f/1,9 hoofdcamera, een 13MP f/2,4 groothoek, en een 5MP f/2,4 macrolens. Vooraan kan je een 20MP selfiecamera terugvinden. Xiaomi beweert dat de camera met verbeterde nachtmodus-capaciteiten komt, samen met een boel nieuwe videofuncties, zoals 'Parallel World', dat de scene dupliceert en inverteert.

Andere specificaties zijn een batterij van 4.600mAh met een 55W lader, 50W draadloos laden en 10W omgekeerd draadloos laden. Er is ook een ingebouwde vingerafdrukscanner aanwezig, samen met dubbele luidsprekers en een glazen achterkant in een Midnight Grey of Horizon Blue afwerking

Al met al klinkt de Xiaomi Mi 11 zeker indrukwekkend op papier, maar als je iets zoekt dat nog meer high-end is, weet dan dat we reeds geruchten hebben opgevangen van een Xiaomi Mi 11 Pro. We dachten dat we dit toestel wel op de wereldwijde lancering van de Mi 11 te zien zouden krijgen, maar ook al was dat niet het geval, toch kan deze later nog verschijnen.